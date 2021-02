V pondělí startuje 109. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů. Tenistky budou v Melbourne Parku od 8. do 20. února usilovat o první letošní grandslamový triumf. Vítězka si v sobotu 20. února převezme Daphne Akhurst Memorial Cup, pohár pojmenovaný po bývalé australské tenistce, jež mezi lety 1925 až 1930 pětkrát ovládla domácí grandslam.

Mezi největší favoritky se dle sázkových kanceláří řadí aktuální světová jednička a domácí hvězda Ashleigh Bartyová, vítězka z roku 2019 Naomi Ósakaová, Aryna Sabalenková, která na výraznější výsledek na grandslamech stále čeká, a loňská finalistka Garbiñe Muguruzaová. Titul bude obhajovat Sofia Keninová.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, budou chybět Kiki Bertensová, Madison Keysová, Dajana Jastremská, Amanda Anisimovová a Magda Linetteová.

V hlavní soutěži bude bojovat celkem devět českých zástupkyň. Mezi nasazenými figurují Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. Dále budou naše barvy reprezentovat Barbora Strýcová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková a Kristýna Plíšková.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Darja Gavrilovová, Maddison Inglisová, Arina Rodionovová, Destanee Aiavaová, Samantha Stosurová, Astra Sharmaová, Kimberly Birrellová a Lizette Cabreraová.

Od roku 2019 platí v Melbourne Parku nové pravidlo. Pokud rozhodující sada dojde do stavu 6-6, bude nově rozhodovat tie-break do deseti bodů.

Celková dotace činí 80 milionů australských dolarů (cca 1,32 miliardy korun). Vítězka si přijde na 2,75 milionu (cca 45,2 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA rovných 2 000 bodů.



Největší favoritky



Ashleigh Bartyová se obávala nákazy koronavirem, a proto pro ni sezona loňskou pětiměsíční koronavirovou pauzou skončila. Světová jednička předtím stihla v Adelaide získat svůj premiérový titul na domácí půdě a zahrát si semifinále na Australian Open a v Dauhá.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (zatím finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (zatím finále)

Bilance: 3-0

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Bartyová na generálce v Melbourne hraje svůj první soutěžní turnaj po téměř roční pauze. Vedoucí žena světového hodnocení přehrála Anu Bogdanovou a ve třech setech Marii Bouzkovou a Shelby Rogersovou. Po odhlášení Sereny Williamsové automaticky prošla do nedělního finále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Melbourne 2 (zatím finále)

Bartyová, která bude hrát domácí grandslam poosmé, se v posledních letech zlepšuje. V roce 2018 uhrála stejně jako o rok předtím třetí kolo, předloni se poprvé dostala do druhého týdne a ve čtvrtfinále prohrála s Petrou Kvitovou a loni v semifinále byla nad její síly pozdější šampionka Sofia Keninová.

Kariérní bilance: 13-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Možná cesta turnajem

1K: Koviničová | H2H 0-0

2K: Sorribesová | H2H 0-0, NEBO Gavrilovová | H2H 3-1

3K: (29) Alexandrovová | H2H 0-0

OF: (16) Martičová | H2H 2-0

ČF: (6) Kar. Plíšková | H2H 4-2

SF: (4) Keninová | H2H 4-2

F: (2) Halepová | H2H 1-3





Naomi Ósakaová se po koronavirové pauze ve zbytku sezony 2020 zúčastnila pouze zkrácené US Open Series. Ve Flushing Meadows nejprve nenastoupila k finále generálky a poté na US Open získala svůj třetí grandslamový titul.

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 3-0

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Ósakaová se momentálně veze na vítězné vlně 14 zápasů. Japonka poslední porážku zaznamenala loni ve třetím kole právě na Australian Open. Bývalá světová jednička startovala na jedné z generálek a poradila si s Alizé Cornetovou, Katie Boulterovou i Irinou Beguovou. K semifinále kvůli menšímu, ale nijak vážnému zranění nenastoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: Melbourne 1 (semifinále)

Ósakaová bude na Australian Open hrát pošesté a usilovat o svou třetí účast ve druhém týdnu. Nejlépe si vedla předloni, kdy ve finále porazila Petru Kvitovou. Loňská obhajoba titulu pro ni skončila ve třetím kole po porážce s Cori Gauffovou.

Kariérní bilance: 15-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Pavljučenkovová | H2H 1-1

2K: Hercogová | H2H 0-0, NEBO Garciaová | H2H 0-0

3K: (27) Džabúrová | H2H 0-0

OF: (14) Muguruzaová | H2H 0-0

ČF: (8) Andreescuová | H2H 1-0

SF: (2) Halepová | H2H 1-4

F: (1) Bartyová | H2H 2-2





Aryna Sabalenková měla fenomenální finiš loňské sezony, když nenašla přemožitelku na halových akcích WTA v Ostravě ani Linci a rozšířila svou sbírku trofejí o osmý a devátý kousek.

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (vítězka)

Bilance: 6-1

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Sabalenková na začátku letošní sezony pokračovala ve fantastické formě a vítězné jízdě. Na úvod letošního tenisového roku v Abú Zabí se ztrátou jediného setu v šesti zápasech ovládla již třetí turnaj v řadě a protáhla svou neporazitelnost na 15 utkání. Její vítězná šňůra skončila v Melbourne hned v prvním zápase, v němž nestačila na Kaiu Kanepiovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Melbourne 1 (2. kolo)

Sabalenková bude v hlavní soutěži Australian Open startovat počtvrté. Jejím maximem je předloňské třetí kolo. Loni v prvním kole ve dvou tie-breacích prohrála s Carlou Suárezovou.

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Kužmová | H2H 1-1

2K: Boulterová | H2H 1-0, NEBO Kasatkinová | H2H 1-1

3K: (31) Shuai Zhang | H2H 1-1

OF: (10) S. Williamsová | H2H 0-0

ČF: (2) Halepová | H2H 1-3

SF: (3) Ósakaová | H2H 0-1

F: (1) Bartyová | H2H 3-2





Garbiñe Muguruzaová loni odehrála osm turnajů a na šesti z nich nechyběla v závěrečných kolech. Nejdále se dostala do finále, které si zahrála právě na Australian Open.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (zatím finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (zatím finále)

Bilance: 6-1

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Loňská finalistka Muguruzaová má na začátku letošní sezony parádní formu. V Abú Zabí sice skončila už v osmifinále na raketě Marie Sakkariové, nicméně na generálce v Melbourne se ztrátou pouhých deseti gamů ve čtyřech zápasech suverénním způsobem prošla do nedělního finále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Melbourne 2 (zatím finále)

Muguruzaová odehraje své deváté Australian Open, v minulosti se pětkrát probojovala do druhého hracího týdne. Na nejlepší výsledek dosáhla loni, kdy ve finále podlehla Sofii Keninové.

Kariérní bilance: 23-8

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Gasparjanová | H2H 0-0

2K: Samsonovová | H2H 0-0, NEBO Badosaová | H2H 0-0

3K: (23) Kerberová | H2H 5-3

OF: (3) Ósakaová | H2H 0-0

ČF: (8) Andreescuová | H2H 0-1

SF: (2) Halepová | H2H 4-3

F: (1) Bartyová | H2H 1-2



Češky v akci



Karolína Plíšková do loňské sezony vstoupila triumfem v Brisbane, ale na další skvělý výsledek dlouho čekala. Ten přišel až na konci září v Římě, kde musela ve finále vzdát Simoně Halepové. V současnosti česká jednička se trápila hlavně na grandslamech, ani na jednom ze tří neprošla do druhého týdne.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (osmifinále)

Bilance: 2-2

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Plíšková nemůže vstup do letošní sezony hodnotit pozitivně. Zatímco loni i předloni začala triumfem v Brisbane, letos do tenisového roku vstoupila s novým trenérem Saschou Bajinem v Abú Zabí a ve druhém kole prohrála s hráčkou z konce třetí stovky Anastasií Gasanovovou. Ani na generálce nedokázala vyhrát alespoň dva zápasy, v osmifinále byla nad její síly Danielle Collinsová.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Melbourne 2 (osmifinále)

Plíšková se hlavní soutěže úvodního grandslamu sezony zúčastní podeváté, v minulosti se jen třikrát dostala do druhého týdne. Jejím nejlepším výsledkem je semifinále z roku 2019. Loni skončila ve třetím kole na raketě Anastasie Pavljučenkovové.

Kariérní bilance: 20-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Plíšková zahájí svůj další útok na první grandslamovou trofej premiérovým soubojem s Jasmine Paoliniovou. Už ve druhém kole si bude muset dávat velký pozor na obzvláště v Austrálii nebezpečnou Danielle Collinsovou, pokud Američanka postoupí přes Anu Bogdanovou. S Collinsovou prohrála na generálce v dějišti Australian Open. O osmifinále by si mohla zahrát s krajankou Karolínou Muchovou, v osmifinále potkat Belindu Bencicovou, či Elise Mertensovou a ve čtvrtfinále vyzvat světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.





Petra Kvitová si loni na grandslamech na rozdíl od české jedničky Karolíny Plíškové vedla skvěle, na všech třech hrála ve druhém týdnu (Australian Open ČF, US Open OF, French Open SF). Jejím nejlepším loňským výsledkem byla finálová účast v Dauhá.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (osmifinále)

Bilance: 1-1

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Kvitová do letošní sezony vstoupila až v Melbourne Parku. Na generálce Yarra Valley Classic na úvod zdolala Venus Williamsovou, ale v osmifinále prohrála třísetovou bitvu s Nadiou Podoroskou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Melbourne 2 (osmifinále)

Kvitová se na Australian Open v roce 2011 probojovala do čtvrtfinále a o rok později ještě o kolo dál, poté se jí však na úvodním grandslamu sezony dlouho nedařilo. V posledních dvou letech ovšem v Austrálii hraje skvěle. Předloni až ve finále nestačila na Naomi Ósakaovou, loni ve čtvrtfinále podlehla Ashleigh Bartyové. Hlavní soutěž Australian Open bude hrát podvanácté.

Kariérní bilance: 24-11

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Předloňská finalistka Kvitová začne proti kvalifikantce Greet Minnenové, poté ji čeká vítězka rumunského souboje mezi Patricií Marií Tigovou a Soranou Cirsteaovou a možná české derby o osmifinále s Markétou Vondroušovou. Druhý týden by mohla dvojnásobná wimbledonská šampionka zahájit proti vracející se Biance Andreescuové, ve čtvrtfinále by mohla čekat Naomi Ósakaová, se kterou prohrála předloňské finále.





Markéta Vondroušová se loni vrátila po delší zdravotní pauze a sezona se jí vůbec nepovedla. Finalistka předloňského French Open vyhrála jen osm z 18 zápasů. Mizerný rok alespoň trochu zachránila semifinálovou účastí na antuce v Římě.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 3-2

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Vondroušová si po nevydařené loňské sezoně vede na začátku té letošní mnohem lépe. Na úvodním turnaji v Abú Zabí sice skončila v prvním kole, ovšem na generálce v Melbourne vyhrála tři zápasy a dostala se do semifinále. V něm jí pořádnou lekci udělila Garbiñe Muguruzaová.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Melbourne 2 (semifinále)

Vondroušová se Australian Open zúčastní počtvrté. Jejím maximem je druhé kolo z let 2018 a 2019, loni vypadla v prvním kole se Světlanou Kuzněcovovou.

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018-19)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vondroušová by měla v prvním kole zvládnout zápas s Rebeccou Petersonovou a konečnou by neměla být ani další soupeřka Rebecca Marinová, nebo Kimberly Birrellová. Pak už to začne být podstatně těžší, ve třetím kole může dojít na český souboj s Petrou Kvitovou, v osmifinále může narazit na další grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou a ve čtvrtfinále na bývalou světovou jedničku a majitelku tří grandslamových vavřínů Naomi Ósakaovou.





Karolína Muchová se loni představila na osmi turnajích, ale pouze na US Open (osmifinále) dokázala porazit více než jednu soupeřku. Předloňská sezona byla pro Muchovou ta zatím nejúspěšnější, to se o loňském tenisovém roce rozhodně říct nedá.

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Bilance: 3-0

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Muchová hraje po mizérii v loňské sezoně podstatně lépe, ale letos se jí na paty lepí smůla. V Abú Zabí nenastoupila k utkání druhého kola, jelikož musela po kontaktu s nakaženou osobou do izolace. Na generálce v Melbourne kvůli zranění břišního svalu odstoupila před čtvrtfinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Muchová bude hrát své třetí Australian Open. Při svém předloňském debutu skončila hned v prvním kole, loni o kolo dále na raketě CiCi Bellisové.

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Muchová se v prvním kole premiérově utká s grandslamovou šampionku Jelenou Ostapenkovou. V případě postupu bude její další soupeřkou Mona Barthelová, nebo kvalifikantka Elisabetta Cocciarettová. Ve třetím kole by si mohla střihnout derby s Karolínou Plíškovou, v osmifinále změřit síly s Belindou Bencicovou, či Elise Mertensovou a ve čtvrtfinále se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.





Barbora Strýcová předloni ve Wimbledonu hrála své premiérové grandslamové semifinále a ve čtyřhře získala svůj úplně první grandslamový titul. Jenže od té doby se rodačce z Plzně ve dvouhře vůbec nedaří (bilance 7-17).

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-1

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Strýcová momentální singlovou mizérii potvrdila i v úvodním letošním zápase, který absolvovala na generálce Melbourne 3. Deblová světová dvojka hned v úvodním kole prohrála s deblovou specialistkou a v současnosti až 339. hráčkou singlového žebříčku Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Melbourne 3 (1. kolo)

Strýcová měla období, kdy se jí v Melbourne Parku náramně dařilo, v letech 2016 až 2018 si zahrála osmifinále. Při posledních dvou startech však skončila hned na úvodní soupeřce, loni na raketě Sorany Cirsteaové. V hlavní soutěži Australian Open ji čeká 14. účast.

Kariérní bilance: 17-13

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016-18)

Loňský výsledek: 1. kolo

Strýcová v prvním kole svede souboj veteránek se Světlanou Kuzněcovovou. Pakliže postoupí, bude čelit nasazené Belindě Bencicové, nebo Lauren Davisové a o osmifinále by si mohla zahrát s Elise Mertensovou. Osmifinále by mohlo nabídnout české derby s Karolínou Muchovou, nebo Karolínou Plíškovou.





Marie Bouzková si loni zahrála své premiérové finále na okruhu WTA, poprvé se dostala do Top 50 žebříčku, slavila cenný skalp krajanky Petry Kvitové, získala cenu za fair play a v kariérním rozletu bude chtít určitě pokračovat i letos.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (osmifinále)

Bilance: 2-1

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bouzková se letos představila až přímo v Melbourne a na generálce zanechala skvělý dojem. Nejprve smetla domácí veteránku Samanthu Stosurovou, poté zdolala Aljonu Bolšovovou a v osmifinále sebrala set domácí hvězdě a světové jedničce Ashleigh Bartyové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Melbourne 2 (osmifinále)

Bouzková si svůj debut v hlavní soutěži Australian Open odbyla loni. Ten neměl dlouhého trvání, hned v prvním kole narazila na Naomi Ósakaovou a nepřekvapila.

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020-21)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bouzková má z nenasazených českých tenistek rozhodně nejtěžší los, jelikož hned v úvodním kole vyzve světovou pětku Elinu Svitolinovou. Dalšími potenciálními soupeřkami v případě překvapivého postupu by byly Cori Gauffová/Jil Teichmannová, Julia Putincevová a v osmifinále Viktoria Azarenková, či Maria Sakkariová.





Kateřina Siniaková pokračovala v singlovém trápení i loni. Na hlavním okruhu se pouze jednou dokázala dostat přes úvodní kola, když na konci září hrála čtvrtfinále na antuce ve Štrasburku. Nejdále postoupila do finále v Dubaji, jednalo se ovšem o turnaj okruhu ITF s dotací 100 tisíc dolarů.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-1

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Siniaková se v poslední době ve dvouhře hodně trápí a ani vstup do letošní sezony pro ni nebyl úspěšný. Na generálce s názvem Grampians Trophy přímo v Melbourne Parku v úvodním kole ve třech setech podlehla Angelique Kerberové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Melbourne 3 (1. kolo)

Siniaková bude hrát Australian Open poosmé a na úvodním grandslamu sezony se jí nikdy nedařilo. Pouze dvakrát dokázala projít do druhého kola, které je zároveň jejím maximem. Loni se loučila hned na úvod po debaklu od krajanky Petry Kvitové.

Kariérní bilance: 2-7

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Siniaková v prvním kole nastoupí proti Fioně Ferrové, která měla v závěru loňské sezony životní formu. Pokud by přes Francouzku postoupila, s největší pravděpodobností vyzve Jelenu Rybakinovou a v případě cenného skalpu může narazit na úřadující vítězku French Open Igu Šwiatekovou.





Barbora Krejčíková loni po koronavirové pauze nastartovala nejlepší období své singlové kariéry. Pětadvacetiletá Češka si na French Open zahrála své premiérové osmifinále na grandslamech, dostala se do druhého kola v Ostravě a semifinále v Linci.

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Bilance: 3-2

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Osmifinalistka loňského French Open Krejčíková má teď ve dvouhře nejlepší formu v kariéře. Na úvodním turnaji sezony v Abú Zabí prošla do druhého kola a na generálce v Melbourne slavila proti Jeleně Rybakinové svůj premiérový skalp hráčky Top 30 a uhrála čtvrtfinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Krejčíková si svůj debut v hlavní soutěži Australian Open odbyla loni a ve druhém kole prohrála s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Krejčíková má momentálně životní formu a mohla by na Australian Open trochu zamíchat kartami. Na úvod se utká se Saisai Zheng a ve druhém kole by mohla změřit síly s nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou, se kterou loni právě ve druhém kole prohrála. Ve třetím kole by mohla zkusit zaskočit světovou jedničku a domácí hvězdu Ashleigh Bartyovou.





Kristýna Plíšková se loni probojovala do semifinále na domácí antuce v pražské Stromovce a ještě zkraje roku v čínském Shenzhenu. Na dalších osmi akcích ovšem neporazila více než jednu soupeřku, pětkrát dokonce turnaj opouštěla po prvním zápase.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-1

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Plíšková letošní sezonu zahájila až v Melbourne a v prvním kole prohrála třísetovou bitvu s bývalou světovou dvojkou Věrou Zvonarevovou. Zaznamenala tak již třetí porážku v řadě a pátou z posledních šesti duelů.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Melbourne 2 (1. kolo)

Plíšková zatím na grandslamech neprorazila a výjimkou není ani Australian Open, kde je jejím maximem třetí kolo z roku 2017. Loni při svém šestém startu v hlavní soutěži vypadla v prvním kole s Heather Watsonovou.

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Plíšková se stejně jako loni v prvním kole utká s Heather Watsonovou a může britské tenistce loňskou porážku oplatit. Pokud by se jí to povedlo, nejspíše vyzve nasazenou Anett Kontaveitovou.



Tipujeme

Ashleigh Bartyová by měla potvrdit roli jedné z největších favoritek a postoupit do čtvrtfinále domácího grandslamu. Světová jednička začne proti Dance Koviničové, poté ji čeká Sara Sorribesová, nebo krajanka Daria Gavrilovová a ve třetím kole nejspíše Jekatěrina Alexandrovová. Potenciálními soupeřkami pro osmifinále jsou nasazené Anett Kontaveitová s Petrou Martičovou a Shelby Rogersová, kterou na generálce zdolala až ve třech setech.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bartyová - Alexandrovová (3K), Bartyová - Kontaveitová (OF), Bartyová - Martičová (OF), Bartyová - Rogersová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Ashleigh Bartyová



V další sekci se sešly tři české tenistky, Barbora Strýcová, od níž se postup nijak daleko neočekává, a nasazené Karolína Muchová a Karolína Plíškové, které se mohou potkat ve třetím kole. Plíšková se na úvod utká s Jasmine Paoliniovou a v dalším kole může narazit na Danielle Collinsovou, s níž prohrála na generálce. Muchová bude v úvodním kole čelit grandslamové šampionce Jeleně Ostapenkové a v případě postupu lepší z duelu Mona Barthelová - Elisabetta Cocciarettová.

Plíšková nehraje na začátku letošní sezony svůj nejlepší tenis a Muchová má před startem turnaje problém s břišním svalem. Nebylo by tedy překvapením, kdyby do osmifinále prošla Collinsová, která v Austrálii tradičně hraje skvěle. Mezi nejlepší šestnáctku nejspíše postoupí Elise Mertensová, ta je ze všech zmíněných hráček momentálně v nejlepší formě, v neděli ji čeká finále generálky a od loňského restartu sezony hraje skvěle.

Zajímavé zápasy 1. kola: Muchová - Ostapenková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Collinsová - Kar. Plíšková (2K), Bencicová - Mertensová (3K), Muchová - Kar. Plíšková (3K), Ostapenková - Kar. Plíšková (3K), Bencicová - Kar. Plíšková (OF), Mertensová - Kar. Plíšková (OF)

2. čtvrtfinalistka: Elise Mertensová



Sofia Keninová za obhajobou loňského triumfu vykročí proti domácí outsiderce Maddison Inglisové. Pak už to bude mít velmi těžké, jelikož ve druhém kole může narazit na skvěle hrající finalistku generálky Kaiu Kanepiovou a ve třetím kole na Nadiu Podoroskou, nebo Donnu Vekičovou. V osmifinále může dojít na derby s Jennifer Bradyovou, nebo souboj s Britkou Johannou Kontaovou. Keninová momentálně nemá nejlepší formu, takže její obhajoba může ztroskotat velmi brzy. Přesto je favoritkou na postup do čtvrtfinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Keninová - Kanepiová (2K), Keninová - Podoroská (3K), Keninová - Bradyová (OF), Keninová - Kontaová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Sofia Keninová



Hodně otevřená je další sekce pavouka. V ní jsou největšími aspirantkami na postup do čtvrtfinále Viktoria Azarenková, Maria Sakkariová a Elina Svitolinová. Dvojnásobná šampionka Azarenková bude mít těžké už první kolo proti Jessice Pegulaové, na Sakkariovou může narazit ve třetím kole a jediný dosavadní souboj loni v Ostravě s ní jasně vyhrála. Běloruska však měla před startem Australian Open menší zdravotní problém.

Do osmifinále na druhém konci se nejspíše probojují Julia Putincevová, nebo Elina Svitolinová. Je to opravdu otevřené, největší důvěru vkládáme v bývalou světovou jedničku.

Zajímavé zápasy 1. kola: Azarenková - Pegulaová, Putincevová - Stephensová, Bouzková - Svitolinová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Azarenková - Sakkariová (3K), Putincevová - Svitolinová (3K), Azarenková - Putincevová (OF), Azarenková - Svitolinová (OF), Sakkariová - Svitolinová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Viktoria Azarenková



Obrovský otazník visí nad formou a zdravotním stavem Biancy Andreescuové. Vítězka předloňského US Open odehraje svůj první soutěžní zápas od Turnaje mistryň 2019. Za normálních okolností by byla vzhledem k formě ostatních hráček ve své části pavouka favoritkou.

Dlouhé pauzy Andreescuové by mohla využít Petra Kvitová, nebo Markéta Vondroušová. Ty by měly úvodní dvě kola zvládnout a poprat se v souboji o osmifinále. V něm by mohla čekat Andreescuová, nebo Qiang Wang, ale šanci určitě mají i nenasazené Su-Wei Hsieh, Cvetana Pironkovová či Venus Williamsová. Pokud Andreescuová bude postrádat svou nejlepší formu, mohla by ve čtvrtfinále být česká tenistka, za nás spíše Kvitová, i když lepší generálku měla Vondroušová.

Zajímavé zápasy 1. kola: Su-Wei Hsieh - Pironkovová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Andreescuová - Pironkovová (2K), V. Williamsová - Qiang Wang (2K), Vondroušová - Kvitová (3K), Andreescuová - Vondroušová (OF), Andreescuová - Kvitová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Ze sektoru číslo šest by se měly o čtvrtfinále poprat Garbiñe Muguruzaová, jež na generálce v neděli odehraje finále a po fantastických výkonech do něj prošla se ztrátou pouhých deseti gamů, a 14 zápasů neporažená předloňská šampionka Naomi Ósakaová. Jejich osmifinálovou účast by neměly ohrozit Angelique Kerberová ani Ons Džabúrová. Kerberová už dlouho nemá nijak oslnivou formu a na generálce dokázala právě Džabúrovou porazit. Loňská finalistka Muguruzaová si na přípravném turnaji výkonnostně vedla o trochu lépe než Ósakaová. Obě patří mezi největší favoritky, Japonka je u sázkových kanceláří tou největší.

Zajímavé zápasy 1. kola: Pavljučenkovová - Ósakaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muguruzaová - Kerberová (3K), Džabúrová - Ósakaová (3K), Muguruzaová - Ósakaová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Naomi Ósakaová



Také další sekce losu slibuje na papíře celkem jasné složení osmifinále. V něm by se měly střetnout Aryna Sabalenková, která na přípravce v Melbourne přišla o sérii 15 výher, a sedminásobná vítězka Serena Williamsová. Druhá jmenovaná stále usiluje o vyrovnání rekordu Margaret Courtové a na generálce došla do semifinále, k němuž kvůli zranění pravého ramene nenastoupila. Zdravotní problém by ale neměl být nijak vážný a parádní osmifinále by nás nemělo minout, pokud Sabalenková neskončí v úvodních kolech, jak je u ní na grandslamech zvykem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Riskeová - S. Williamsová (3K), Sabalenková - S. Williamsová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Serena Williamsová



Zatímco předchozí dvě sekce jsou celkem jednoznačné, ta poslední může dopadnout jakkoli. Simona Halepová měla totiž na generálce zdravotní potíže a schytala výprask od Jekatěriny Alexandrovové, s níž prohrála jasně i poslední grandslamová šampionka Iga Šwiateková. V dobré formě na přípravce nehrály ani Jelena Rybakinová s Veronikou Kuděrmetovovou. Potenciální třetí kola jsou Šwiateková - Rybakinová a Kuděrmetovová - Halepová. Rumunka je služebně nejstarší a nejzkušenější, a proto jí nejvíce věříme. Jak jsme ale řekli na začátku, tady může do čtvrtfinále projít kterákoli z nasazených.

Zajímavé zápasy 1. kola: Zvonarevová - Rybakinová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Šwiateková - Rybakinová (3K), Kuděrmetovová - Halepová (3K), Šwiateková - Halepová (OF), Rybakinová - Halepová (OF)

8. čtvrtfinalistka: Simona Halepová

1. čtvrtfinále: Bartyová porazí Mertensovou | H2H 1-0

2. čtvrtfinále: Azarenková porazí Keninovou | H2H 1-1

3. čtvrtfinále: Ósakaová porazí Kvitovou | H2H 2-0

4. čtvrtfinále: S. Williamsová porazí Halepovou | H2H 9-2

1. semifinále: Bartyová porazí Azarenkovou | H2H 1-1

2. semifinále: Ósakaová porazí S. Williamsovou | H2H 2-1

Finále: Ósakaová porazí Bartyovou | H2H 2-2