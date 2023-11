Preview: Djokovičovi hrozí konec ve skupině, o semifinále zabojují také Sinner a Rune

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Turnaje mistrů se rozhodne o semifinalistech ze Zelené skupiny. Obhájce titulu a šestinásobný šampion Novak Djokovič může skončit už ve skupinové fázi, náhradníka Huberta Hurkacze ideálně potřebuje porazit bez ztráty setu. V případě jakéhokoli jiného výsledku bude doufat, že domácí Jannik Sinner večer přehraje debutanta Holgera Runeho.

Novak Djokovič (1.) - Hubert Hurkacz (9.) | Centre Court (14:30 SEČ)

Novak Djokovič před pár týdny ovládl Masters v Paříži, ačkoli nebyl úplně fit a nepředváděl svůj nejlepší tenis. Během Turnaje mistrů však není zdravotně limitován a hraje ve skvělé formě, ale i tak už našel přemožitele. V úterý večer nestačil v parádní třísetové bitvě 5:7, 7:6, 6:7 na rozjetého domácího zástupce Jannika Sinnera. Přišel tak o svou 19zápasovou neporazitelnost a také možnost poprvé v kariéře zakončit sezonu s pěti či méně porážkami.

Nečekaná prohra se Sinnerem a skreč Stefanose Tsitsipase, která znamenala pro pořadí ve skupině dvousetové vítězství pro Holgera Runeho, mu pořádně zkomplikovaly boj o účast ve vyřazovacích bojích. Postup do semifinále totiž nemá úplně ve svých rukách. Navíc hraje ve čtvrtek jako první, takže Sinner a Rune budou vědět, jaký výsledek večer potřebují.

Šestatřicetiletý Srb by měl mít semifinále jisté, pokud porazí náhradníka Huberta Hurkacze ve dvou setech a Rune nevyhraje ve třech setech. V případě jakéhokoli jiného výsledku bude potřebovat, aby Sinner v posledním utkání skupiny přehrál Runeho.

Šestinásobný šampion závěrečného vrcholu sezony byl v podobné situaci naposledy v roce 2020. Po porážce ve druhém zápase skupiny s Daniilem Medveděvem potřeboval poslední zápas skupinových bojů zvládnout. Dle očekávání si s touto výzvou poradil a přehrál ve dvou setech Alexandera Zvereva.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, US Open, Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (T)

Bilance: 52:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance v hale: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 14:4 (kariérní 254:111)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F), US Open (T)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 47:18

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Paříž (T)

Odehrané zápasy: Rune (7:6, 6:7, 6:3), Sinner (5:7, 7:6, 6:7)

Hubert Hurkacz do poslední chvíle bojoval o účast na Turnaji mistrů, ačkoli měl před závěrečnými podniky roku výraznou ztrátu na osmé postupové místo. Přestože v posledních týdnech sbíral skvělé výsledky, ve čtvrtfinále na Masters v Paříži už byl na dně sil a po prohře s Grigorem Dimitrovem skončil v hodnocení letošní sezony na deváté příčce.

V Turíně si ale po odstoupení Stefanose Tsitsipase coby první náhradník přece jen zahraje, i když už je bez šance na postup. Oproti ostatním účastníkům je ve velké nevýhodě, protože v posledních dnech neabsolvoval ani jeden ostrý zápas. Na druhou stranu může hrát naprosto uvolněně a v úterý si zahrál alespoň exhibiční set s druhým náhradníkem Taylorem Fritzem, který vyhrál.

Úřadující šampion Masters v Šanghaji se Turnaje mistrů dosud zúčastnil jen předloni, kdy se hrálo poprvé právě v Turíně. Šestadvacetiletý Polák však prohrál všechny tři zápasy ve skupině, recept nenašel na Daniila Medveděva, Jannika Sinnera ani Alexandera Zvereva. Nyní mu hrozí, že nezvládne ani čtvrtý duel na této akci, protože ho čeká souboj s favorizovanou světovou jedničkou Djokovičem.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Šanghaj, Marseille (T); Basilej (F); Cincinnati, Stuttgart (SF)

Největší úspěchy v hale: Marseille (T); Basilej (F)

Bilance: 46:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance v hale: 12:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:6 (kariérní 16:26)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Hubert Hurkacz - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0:3

Nejlepší výsledek: skupina (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Basilej (F), Paříž (ČF)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 6:0. Rekordman v počtu grandslamových trofejí ve vzájemné bilanci dominuje, nicméně na rychlejších površích mu dokázal Hurkacz už několikrát výrazně vzdorovat a Djokovič vítězství urval hlavně díky lepšímu zvládání klíčových momentů. Hurkacz ale nyní nebude pod žádným tlakem a může Srbovi cestu k vítězství ještě více ztížit.

Jannik Sinner (4.) - Holger Rune (8.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Jannik Sinner má v posledních měsících životní formu, což potvrzují časté skalpy těch nejlepších hráčů světa. Jedním z nich je senzační třísetové vítězství nad Novakem Djokovičem z úterního večera. Přestože favorizovaný Srb odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů za poslední dobu, dokázal 22letý Ital najít recept a parádní bitvu ovládl poměrem 7:5, 6:7, 7:6.

Je celkem škoda, že navzdory vítězství nad světovou jedničkou nemá před čtvrtečním duelem jistý postup do semifinále. Dokonce mu stále hrozí, že skončí už ve skupině. Navíc v tříhodinové bitvě s Djokovičem určitě ztratil nějaké fyzické síly, což pro něj není před soubojem s Runem ideální. Ještě k tomu jeho následující protivník v úterý absolvoval pouhé tři gamy a bude odpočatý.

Semifinále si zajistí v případě jakékoli výhry nad Runem. Pokud by prohrál, bude důležitý i výsledek odpoledního utkání mezi Djokovičem a Hubertem Hurkaczem. Nejlepší Ital v žebříčku ATP ovšem bude scénář pro svůj zápas znát, jelikož hraje až večer.

Aktuálně čtvrtý hráč světa dorazil na Turnaj mistrů jako účastník s nejlepší formou. To potvrdil hladkým vítězstvím nad Stefanosem Tsitsipasem a těsnou třísetovou výhrou nad Djokovičem. Po skončení Wimbledonu dohrál do konce šest akcí a na polovině z nich kraloval, navíc dvakrát porazil Daniila Medveděva a jednou Carlose Alcaraze.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Peking, Toronto, Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Wimbledon, Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Montpellier (T); Rotterdam (F)

Bilance: 59:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance v hale: 15:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 10:5 (kariérní 19:26)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (SF), US Open (OF)

Jannik Sinner - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: skupina (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (T), Paříž (OF)

Odehrané zápasy: Tsitsipas (6:4, 6:4), Djokovič (7:5, 6:7, 7:6)

Holger Rune naopak nebyl před startem Turnaje mistrů považován za adepta na postup ze skupiny, a to kvůli nejisté fyzické kondici a nepřesvědčivým výkonům v posledních měsících. Svůj debut na závěrečném vrcholu sezony zahájil třísetovou porážkou s Novakem Djokovičem, ale díky skreči Stefanose Tsitsipase po pouhých třech gamech se dostal zpět do hry. Do pořadí skupiny se mu totiž započítala dvousetová výhra, která pořádně zamíchala kartami. Nyní mají šanci na semifinálovou účast Djokovič, Sinner i 20letý Dán.

Ačkoli zatím na turnaji vyhrál jen jeden dohraný set, pořád může ovládnout Zelenou skupinu. Jeho situace je však o něco těžší než ta Djokovičova a Sinnerova. Aby postoupil do semifinále, musí ve čtvrtek nehledě na výsledek utkání mezi Djokovičem a náhradníkem Hubertem Hurkaczem porazit Sinnera.

V úvodní půlce probíhající sezony zaznamenal několik zklamání a nečekaných porážek a po čtvrtfinále ve Wimbledonu spadl do extrémní krize. Nepovedené období si však stále může vynahradit v Turíně. Napříč všemi úrovněmi dokázal vyhrát jen sedm z posledních 20 zápasů a na skalp TOP 10 v dohraných duelech čeká od květnového vystoupení na antukovém Masters v italském Římě.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F); Basilej, Queens, Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej, Montpellier (SF)

Bilance: 44:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 9:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:8 (kariérní 14:14)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (ČF), US Open (1K)

Holger Rune - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Stockholm (2K), Basilej (SF), Paříž (ČF)

Odehrané zápasy: Djokovič (6:7, 7:6, 3:6), Tsitsipas (2:1 skreč)

Vzájemná bilance: Rune vede 2:0. Mladší z aktérů je sebevědomějším hráčem a v některých aspektech hry nejspíše solidnějším tenistou. Navíc vyhrál souboj loni v Sofii i letos v Monte Carlu, vždy po obratu, a může mít proti Sinnerovi psychickou převahu. Ital však v posledních měsících předváděl mnohem lepší výkony a sbíral podstatně kvalitnější výsledky, což by mu mohlo pomoct k prvnímu skalpu bývalé světové čtyřky.

Scénáře Zelené skupiny

GREEN GROUP

1. Sinner, 2-0, 4-1

2. Rune, 1-1, 3-2

3. Djokovic, 1-1, 3-3



QUALIFICATION SCENARIOS: pic.twitter.com/0nf6qBXa6g — José Morgado (@josemorgado) November 15, 2023

Program 5. hracího dne

• CENTRE COURT • (od 12:00 SEČ)

1. Dodig/Krajicek (1-Chorv./USA) - González/Roger-Vasselin (4-Mex./Fr.)

2. Djokovič (1-Srb.) - Hurkacz (9-Pol.) / nejdříve ve 14:30 SEČ

3. Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) - González/Molteni (7-Arg.) / nejdříve v 18:30 SEČ

4. Sinner (4-It.) - Rune (8-Dán.) / nejdříve ve 21:00 SEČ



Previews: 1. den | 2. den | 3. den | 4. den



Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra