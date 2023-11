Preview: Sinner má životní formu, skolí Djokoviče? Vítěz může být prvním semifinalistou Turnaje mistrů

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Turnaje mistrů můžeme poznat prvního semifinalistu a postupujícího ze Zelené skupiny. Odpoledne se o zvýšení šance na postup utkají bývalý šampion Stefanos Tsitsipas a debutant Holger Rune. Večer si může účast ve vyřazovacích bojích zajistit šestinásobný vítěz a obhájce titulu Novak Djokovič, nebo domácí zástupce Jannik Sinner.

Stefanos Tsitsipas (6.) - Holger Rune (10.) | Centre Court (14:30 SEČ)

Stefanos Tsitsipas si nemůže z úvodního zápasu na letošním Turnaji mistrů vzít žádná pozitiva. V utkání s Jannikem Sinnerem, který má se závěrečným vrcholem sezony mnohem méně zkušeností, získal jen 10 bodů na returnu a nevypracoval si jedinou brejkbolovou příležitost (4:6, 4:6).

Na nejvyšším okruhu se začal prosazovat na konci předchozí dekády a zanechal nejspíše mnohem větší dojem než Rune nebo Sinner. V soubojích se členy Big Three totiž působil naprosto nebojácně, dokonce měl ještě v koncovce roku 2019 pozitivní vzájemnou bilanci 2:1 s Novakem Djokovičem. Přesto nevybojoval ani jeden grandslamový titul a šance na jeho zisk se u něj výrazně snížily po nástupu mladých talentů Sinnera, Runeho či Carlose Alcaraze. Jasná dvousetová porážka v neděli se Sinnerem to jen potvrdila a proti Runemu si nemůže podobný výbuch dovolit.

Pětadvacetiletý Řek prožívá svou nejhorší sezonu na hlavní tour. Proti Sinnerovi si zhoršil letošní už tak mizernou bilanci s hráči TOP 10 na 1:7. Navíc od loňského června dosáhl jen na jeden triumf a může poprvé od roku 2018, kdy se usadil na nejvyšší úrovni, zakončit kompletní tenisový rok jen s jedním titulem.

Na Turnaji mistrů debutoval v roce 2019 a okamžitě zazářil, dokonce přebíral trofej pro šampiona. Při všech třech následujících startech však ztroskotal hned ve skupině a stejný osud ho nejspíše čeká, pokud neporazí Runeho.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Barcelona, Australian Open (F); Paříž, Vídeň, Antverpy, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Vídeň, Antverpy (SF)

Bilance: 51:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 9:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:7 (kariérní 32:47)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (ČF), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Stefanos Tsitsipas - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 6:7

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Antverpy (SF), Vídeň (SF), Paříž (SF)

Odehrané zápasy: Sinner (4:6, 4:6)

Holger Rune naopak předvedl v úvodním zápase vynikající výkon a opět ukázal, že dokáže svou výkonnost pozvednout, pokud narazí na světovou jedničku Novaka Djokoviče. Na největšího favorita ale ani se svým nejlepším tenisem recept nenašel, Srbovi podlehl po více než třech hodinách boje těsně 6:7, 7:6, 3:6.

Dvacetiletý Dán si určitě přál zahájit svůj debut na Turnaji mistrů vítězně, nicméně i těsná porážka s obhájcem titulu Djokovičem mu může dodat potřebné sebevědomí a povzbudit ho do dalších zápasů. Pokud by si takovou úroveň udržel v následujících dnech, tak má solidní šanci postoupit ze skupiny do semifinále.

Jeho jasným úkolem je teď pokračovat v takové výkonnosti po zbytek turnaje. Po vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu totiž spadl i kvůli zranění zad do ohromné krize, dokonce napříč různými úrovněmi prohrál sedm utkání v řadě, skrečoval na Masters v Cincinnati a schytal výprask a kanára od Brandona Nakashimy na šanghajském Masters. I v několika vyhraných duelech hrál pod svoje možnosti, jasně nejlepší výkony předvedl v obou soubojích s Djokovičem.

Do letošní sezony vstupoval s nemalým cílem, a sice získat grandslamový titul. Taková meta byla po famózním závěru předchozího roku nepřekvapivá. K triumfu na majorech se však vůbec nepřiblížil, jelikož psychicky nezvládl důležité zápasy v úvodní půlce sezony a v posledních měsících se výrazně trápí. Loni vyhrál devět ze 14 střetnutí s hráči TOP 10, letos naopak prohrál osm z 12 a posledních pět.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F); Basilej, Queens, Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej, Montpellier (SF)

Bilance: 43:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 8:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:8 (kariérní 13:14)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (ČF), US Open (1K)

Holger Rune - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Stockholm (2K), Basilej (SF), Paříž (ČF)

Odehrané zápasy: Djokovič (6:7, 7:6, 3:6)

Vzájemná bilance: Rune vede 2:0. Runeho výkon v neděli proti Djokovičovi neodpovídá formě, kterou se prezentuje v posledních měsících. Bude tak hodně záležet na tom, jaký výkon předvede v úterý proti Tsitsipasovi. Oba aktéři si letos prošli výraznou krizí a jejich souboj v turínské hale může dopadnout jakkoli.

Novak Djokovič (1.) - Jannik Sinner (4.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Novak Djokovič před startem turnaje moc dobře věděl, že podmínky v Turíně jsou extrémně rychlé a bude potřebovat pár dní na to, aby si na ně zvykl. A hned v úvodním duelu na Turnaji mistrů se musel vypořádat s motivovaným Holgerem Runem, který se prezentoval vynikajícím a agresivním výkonem a favorita trápil přes tři hodiny (7:6, 6:7, 6:3). Pro 36letého Srba není mladý Dán zrovna oblíbeným soupeřem, ještě před pár týdny s ním ve vzájemné bilanci prohrával 1:2.

Na nedávném Masters v Paříži se vrátil po téměř dvouměsíční pauze a vypadá to, že ještě není v nejlepší formě. Ani tak ho ale nikdo nedokázal porazit. Aktuální lídr žebříčku vyhrál všech šest letošních zápasů na halových betonech, ani jednou nebyl ve výrazném ohrožení a nikoho nepustil k mečbolu.

Díky triumfu na Masters v Paříži, kde vybojoval svou 40. trofej z Masters, a vítězství v úvodním zápase na Turnaji mistrů si zajistil koncoroční post světové jedničky. Na něj dosáhl už poosmé v kariéře, čímž vylepšil vlastní rekord. Teď se může plně soustředit na úspěšnou obhajobu loňského prvenství v tomto dějišti. Pokud by opět kraloval, překonal by Rogera Federera, s nímž se dělí o první místo v počtu titulů z této akce.

Šestinásobný šampion Turnaje mistrů možná v posledních týdnech nepůsobí tak nepřemožitelně jako obvykle, ovšem i tak má na kontě sérii 19 výher a je patrné, že disponuje psychickou převahou nad zbytkem hracího pole. Na posledních pěti akcích (od French Open včetně) se vždy dostal do finále, recept nenašel pouze ve Wimbledonu na Carlose Alcaraze a přišel o svou více než 10letou neporazitelnost na wimbledonském centrálním dvorci.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, US Open, Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (T)

Bilance: 52:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance v hale: 6:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 14:3 (kariérní 254:110)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F), US Open (T)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 47:17

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Paříž (T)

Odehrané zápasy: Rune (7:6, 6:7, 6:3)

Jannik Sinner udělal sobě i domácímu publiku velkou radost. Do letošního ročníku Turnaje mistrů totiž vstoupil dominantním výkonem na servisu a jasnou výhrou 6:4, 6:4 nad Stefanosem Tsitsipasem. Výrazně se tak přiblížil postupu do semifinále a také si zvedl sebevědomí před velmi důležitým soubojem s Djokovičem.

Dvaadvacetiletý Ital má v posledních měsících spolu s Djokovičem nejlepší formu a nejvyšší sebevědomí. Zatímco většina zbývajících účastníků prožívá průměrnou druhou půlku sezony, Sinner má v poslední době životní formu, která zahrnuje skalpy Daniila Medveděva (x2) či Carlose Alcaraze. Ještě před pár měsíci na takové výsledky vůbec nedosahoval.

Před zhruba měsícem v Pekingu přerušil sérii šesti porážek s Medveděvem a poprvé ho porazil. To samé se mu může podařit proti Djokovičovi, s nímž prohrál všechny tři předchozí souboje. Pokud má Srba v blízké budoucnosti někde skolit, tak by to mělo být právě v Turíně, protože mu podmínky v Pala Alpitour evidentně sedí a bude mít výhodu domácího publika.

Na rychlých italských halových betonech exceloval už v roce 2019, kdy na tvrdých površích pod střechou zvládl 31 z 38 duelů a většinu výher posbíral v domácích dějištích (Trento, Ortisei a Bergamo). Na halových betonech se mu daří celou kariéru, například letos na nich vyhrál 14 z 15 utkání.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Peking, Toronto, Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Wimbledon, Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Montpellier (T); Rotterdam (F)

Bilance: 58:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance v hale: 14:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 9:5 (kariérní 18:26)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (SF), US Open (OF)

Jannik Sinner - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: skupina (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (T), Paříž (OF)

Odehrané zápasy: Tsitsipas (6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 3:0. Sinner sice prohrál všechny tři předchozí souboje, nicméně loni ve čtvrtfinále Wimbledonu vedl 2:0 na sety a v letošním wimbledonském semifinále měl šanci získat dva ze tří odehraných setů. Pokud oba aktéři navážou na výkony z posledních týdnů, pak má Sinner velkou šanci ukončit Djokovičovu vítěznou sérii, pokud je tedy na takovou výzvu psychicky připraven.

Scénáře Zelené skupiny

Djokovič postoupí do semifinále:

- Pokud porazí Sinnera a Rune porazí Tsitsipase.

Sinner postoupí do semifinále:

- Pokud porazí Djokoviče ve dvou setech.

- Pokud porazí Djokoviče a Tsitsipas porazí Runeho.

Program 3. hracího dne

• CENTRE COURT • (od 12:00 SEČ)

1. González/Roger-Vasselin (4-Mex./Fr.) - González/Molteni (7-Arg.)

2. Tsitsipas (6-Řec.) - Rune (8-Dán.) / nejdříve ve 14:30 SEČ

3. Dodig/Krajicek (1-Chorv./USA) - Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) / nejdříve v 18:30 SEČ

4. Djokovič (1-Srb.) - Sinner (4-It.) / nejdříve ve 21:00 SEČ



