Preview: Alcaraz zahájí debut na Turnaji mistrů proti Zverevovi, Medveděva čeká derby s Rubljovem

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Turnaje mistrů začne Červená skupina. Debutant Carlos Alcaraz bude v úvodním zápase čelit šampionovi ročníků 2018 a 2021 Alexanderovi Zverevovi, který se na akci pro osm nejlepších tenistů roku představí po dvou letech. Další bývalý vítěz Daniil Medveděv si ve večerním utkání v italském Turíně střihne derby s krajanem Andrejem Rubljovem.

Carlos Alcaraz (2.) - Alexander Zverev (8.) | Centre Court (14:30 SEČ)

Carlos Alcaraz získal na loňském US Open svůj první grandslamový titul a stal se novou světovou jedničkou. Kvůli zranění v závěru sezony se však nemohl zúčastnit Turnaje mistrů. Po skreči ve čtvrtfinále na pařížském Masters se startu v Turíně nakonec vzdal.

Dvacetiletý Španěl si tak debut na Turnaji mistrů odbyde až letos. Podle zpráv ve španělských médiích není úplně fit a trápí se s levým chodidlem. Je tak otázkou, zda bude na akci pro osm nejlepších tenistů sezony schopný předvádět svůj nejlepší tenis, obzvláště po krizi posledních měsíců. Po senzačním triumfu ve Wimbledonu a finálovém vítězství nad Novakem Djokovičem nezískal ani jeden titul. Trápení potvrdila jasná porážka s Romanem Safiullinem v úvodním zápase na Masters v Paříži.

Brzkým vyřazením na Masters v Paříži si výrazně zkomplikoval boj o koncoroční světovou jedničku a po vítězství Djokoviče v úvodním zápase druhé skupiny o možnost návratu na trůn definitivně přišel. Mladý supertalent se tak bude soustředit na udržení postu světové dvojky, k tomu může potřebovat více než jedno vítězství na Turnaji mistrů.

Bez ohledu na výsledek na Turnaji mistrů může aktuální sezonu hodnotit jako tu zatím nejlepší v kariéře. Poprvé se mu totiž povedlo překonat metu 60 vítězství v jednom tenisovém roce a letos posbíral šest titulů, stejně jako aktuální lídr žebříčku Djokovič.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Cincinnati, Rio de Janeiro (F); Peking, US Open, French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (2K)

Bilance: 63:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 0:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 9:4 (kariérní 21:13)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF), Wimbledon (T), US Open (SF)

Carlos Alcaraz - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Paříž (2K)

Alexander Zverev nedosáhl na Masters v Paříži na potřebný výsledek, aby si sám zajistil účast na Turnaji mistrů. Další adepti na letenku do Turína ho však nedokázali ohrozit, takže se na závěrečný vrchol roku kvalifikoval ze sedmého místa.

Start na Turnaji mistrů může považovat za velký úspěch, protože se v letošní sezoně vrátil po půlroční zdravotní pauze. Na začátku roku postrádal ideální kondici, formu i sebevědomí a měl potíže například s hráči jako Juan Pablo Varillas, Michael Mmoh a Marc-Andrea Hüsler. Každým měsícem se však zlepšoval a nakonec se vyšplhal zpět do TOP 10 světového hodnocení.

Bývalý druhý muž pořadí má ovšem letos velké potíže v soubojích se zástupci TOP 10 pořadí, což potvrzuje bilance 2:13. V srpnu na Masters v Cincinnati přetlačil ve třech setech Daniila Medveděva a ukončil sérii devíti nezdarů proti takto vysoko postaveným soupeřům. Jednalo se o jeho první skalp TOP 10 od loňského French Open.

Nepočítaje grandslamy přitom neměl v minulosti s hráči TOP 10 žebříčku takové potíže. Například na Turnaji mistrů 2018 porazil v po sobě jdoucích zápasech Novaka Djokoviče a Rogera Federera a získal svůj nejcennější titul. O tři roky později, kdy se hrála tato akce v Turíně poprvé, přemohl v semifinále Djokoviče a ve finále Medveděva.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Chengdu, Hamburk (T); Peking, Cincinnati, Halle, French Open, Ženeva, Dubaj (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (ČF)

Bilance: 53:26

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 5:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:13 (kariérní 44:61)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (SF), Wimbledon (3K), US Open (ČF)

Alexander Zverev - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 12:8

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (ČF), Paříž (OF)

Vzájemná bilance: 3:3 (Zverev vede na halových betonech 1:0). Zverev sice s Alcarazem jasně prohrál oba souboje v probíhající sezoně, nicméně i tak je vzájemná bilance vyrovnaná. Španělský favorit teď není v nejlepší formě ani kondici, a proto má nejlepší německý tenista jedinečnou šanci vylepšit svou mizernou letošní úspěšnost s hráči TOP 10 a zahájit svůj první start na Turnaji mistrů po dvou letech vítězně.

Daniil Medveděv (3.) - Andrej Rubljov (5.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Daniil Medveděv nebyl loni v Turíně ve svém nejlepším rozpoložení a nemohl navázat na parádní předchozí dva ročníky Turnaje mistrů. V každém zápase bylo evidentní, že postrádá formu i sebevědomí. Ve skupině těsně prohrál s Andrejem Rubljovem, Stefanosem Tsitsipasem i Novakem Djokovičem a do vyřazovacích bojů neprošel.

Po nepovedené loňské sezoně se zase rozjel na začátku té letošní. Vypadá to ale, že si nejlepší období vybral už v první půlce roku a do Turína nedorazil v top formě. Sedmadvacetiletý Rus čeká na titul od květnového Masters v Římě, v úvodních pěti měsících sezony jich posbíral celkem pět.

Na Turnaji mistrů je buď velmi úspěšný, nebo totálně pohoří. V letech 2019 a 2022 skončil s bilancí 0:3 ve skupině, ovšem v ročnících 2020 a 2021 se podíval do finále. V roce 2020 přebíral trofej pro šampiona, a to i díky skalpům Djokoviče a Rafaela Nadala.

Bývalý lídr žebříčku a v současnosti třetí hráč pořadí ve své kariéře vždy exceloval na halových betonech, v každé z posledních osmi sezon zapsal minimálně 10 výher. Ještě před pár týdny měl letošní bilanci 9:0 na tvrdých površích pod střechou, pak ale prohrál s Jannikem Sinnerem ve finále ve Vídni i pozdějším finalistou Grigorem Dimitrovem v úvodním zápase na Masters v Paříži.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Vídeň, Peking, US Open, Indian Wells (F); Wimbledon, Adelaide (SF)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (T); Vídeň (F)

Bilance: 64:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 9:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 10:7 (kariérní 39:39)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (SF), US Open (F)

Daniil Medveděv - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 9:7

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Vídeň (F), Paříž (2K)

Pro Andreje Rubljova byl loňský ročník Turnaje mistrů velmi důležitý, protože právě během něj se naučil lépe zvládat klíčové okamžiky a porážet nejlepší hráče světa. Ve skupině zdolal ve třech setech právě Medveděva a ještě Stefanose Tsitsipase a poprvé postoupil do další fáze. Jeho působení ukončil v semifinále Casper Ruud.

Šestadvacetiletý Rus letos zlepšenou psychickou odolnost potvrdil a drží se v TOP 10. Dokonce je teď na svém žebříčkovém maximu, pátém místě. Už v osmifinále na lednovém Australian Open předvedl parádní comeback proti Holgerovi Runemu. Následoval triumf v Monte Carlu, jeho první na Masters a největší v kariéře. V Monaku třikrát zlikvidoval manko setu.

V aktuálním roce má bilanci 56 výher a 23 porážek. Co se týče počtu vítězství, tak se jedná o jeho nejlepší sezonu. Nejúspěšnější rok to může být i v případě počtu skalpů TOP 10. S kolegy z nejvyššího patra žebříčku má aktuálně úspěšnost 5:6, a pokud by v Turíně někoho porazil, tak poprvé v kariéře zaregistruje více než pět výher nad hráči TOP 10 v jednom tenisovém roce.

Ačkoli jsou pro něj halové betony historicky velmi úspěšné, letos se mu v těchto podmínkách moc nedaří. Navíc to vypadá, že poprvé od roku 2018 zakončí sezonu bez triumfu na hardech pod střechou. Aktuálních šest výher je v jeho podání nejméně od první profesionální sezony 2013, během níž na halových betonech prohrál oba duely.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bastad, Monte Carlo (T); Šanghaj, Halle, Banja Luka, Dubaj (F); Paříž, Vídeň (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Vídeň (SF)

Bilance: 56:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance v hale: 6:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:7 (kariérní 23:34)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (ČF)

Andrej Rubljov - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 4:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Vídeň (SF), Paříž (SF)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 7:2, na halových betonech 2:1. Rubljov loni v tomto dějišti využil toho, že jeho krajan neměl nejlepší formu a postrádal sebevědomí. Letos je však situace úplně jiná a překvapivé vítězství z loňského ročníku Turnaje mistrů nejspíše nezopakuje.

Program 2. hracího dne

• CENTRE COURT • (od 12:00 SEČ)

1. Koolhof/N. Skupski (2-Niz./Brit.) - Hijikata/Kubler (8-Austr.)

2. Alcaraz (2-Šp.) - Zverev (7-Něm.) / nejdříve ve 14:30 SEČ

3. Bopanna/Ebden (3-Indie/Austr.) - Ram/Salisbury (6-USA/Brit.) / nejdříve v 18:30 SEČ

4. Medveděv (3-) - Rubljov (5-) / nejdříve ve 21:00 SEČ



Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra