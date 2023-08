Preview US Open: Zabrání někdo finále mezi Djokovičem a Alcarazem? Srbovi stačí jedna výhra k návratu na trůn

V pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. Největšími favority jsou loňský šampion a světová jednička Carlos Alcaraz a trojnásobný vítěz Novak Djokovič, kterému stačí k návrat na post světové jedničky postup do druhého kola. České barvy budou v hlavní soutěži reprezentovat Jiří Lehečka a díky chráněnému žebříčku Jiří Veselý.

Již v pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. O stříbrný pohár se bude ve Flushing Meadows bojovat od 28. srpna do 10. září.

Mezi největší favority letošního ročníku newyorského majoru patří loňský šampion a světová jednička Carlos Alcaraz, trojnásobný vítěz Novak Djokovič, předloňský šampion Daniil Medveděv a vítěz jednoho z přípravných Masters Jannik Sinner.

České barvy v hlavní soutěži závěrečného majoru roku reprezentují Jiří Lehečka a díky chráněnému žebříčku Jiří Veselý. Po skončení kvalifikačních bojů se do hlavní fáze dostane vítěz souboje mezi Jakubem Menšíkem a Zdeňkem Kolářem a možná ještě Tomáš Macháč.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do New Yorku nedorazili Jan-Lennard Struff, Denis Shapovalov, Roberto Bautista, Mikael Ymer, Pablo Carreňo, Nick Kyrgios, Marin Čilič a Reilly Opelka.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté Alex Michelsen, Michael Mmoh, John Isner, Learner Tien, Steve Johnson a Ethan Quinn, Australan Rinky Hijikata a Francouz Benjamin Bonzi.

Alcaraz se bude muset po skončení turnaje s největší pravděpodobností na nějakou dobu rozloučit s postem světové jedničky. Stíhajícímu Djokovičovi totiž stačí k návratu na tenisový trůn a k zahájení rekordního 390. týdne v čele žebříčku jediná výhra.

Celková dotace turnaje činí 65 milionů dolarů (cca 1,44 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 3 milionů dolarů (cca 66,5 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku ATP.

Největší favorité

Carlos Alcaraz naskočil do letošní sezony kvůli zdravotní pauze až v půlce února a opět potvrzuje, že patří k absolutní špičce. Dvacetiletý Španěl je aktuální světovou jedničkou, ve Wimbledonu získal svůj druhý grandslamový titul a na 11 z 12 letos odehraných turnajů se probojoval minimálně do čtvrtfinále. Na kontě má už šest triumfů, sbírku tak rozšířil na 12 kousků.

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Cincinnati, Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Cincinnati (F); Miami (SF)

Bilance: 53:6

Bilance na venkovních betonech: 16:3

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF), Wimbledon (T)

Po fenomenální travnaté části roku, během níž zvládl všech 12 zápasů, naskočil do US Open Series. Jeho výkony nebyly přesvědčivé, v Torontu vypadl už ve čtvrtfinále s Tommym Paulem a v Cincinnati se po čtyřech třísetových bitvách dostal do finále. V něm už ovšem předvedl to nejlepší ze svého reportoáru a jen těsně a po neproměněném mečbolu podlehl Novakovi Djokovičovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (F)

Na US Open se mu daří. Za sebou má dva starty, při předloňském debutu vzdal čtvrtfinále a loni i díky odvrácenému mečbolu v té samé fázi dokráčel k titulu. Ve Flushing Meadows tak ještě nikdy neprohrál dohraný duel.

Kariérní bilance: 11:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Köpfer | H2H 0:0

2K: Harris | H2H 0:0, NEBO Pella | H2H 0:0

3K: (26) Evans | H2H 2:0

OF: (16) Norrie | H2H 4:2

ČF: (6) Sinner | H2H 4:3

SF: (3) Medveděv | H2H 2:1

F: (2) Djokovič | H2H 2:2

Novak Djokovič se v pokročilém tenisovém věku soustředí hlavně na grandslamy. Šestatřicetiletý Srb jasně ukázal, že na přípravě na podnik velké čtyřky u něj až tak nezáleží. V lednu v Austrálii vyhrál všech 12 utkání a podesáté dobyl Australian Open. Po nepovedených antukových generálkách nenašel přemožitele ani na French Open a 23. grandslamovým titulem se stal mužským rekordmanem. V probíhající sezoně zatím slavil čtyři triumfy.

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Bilance: 38:5

Bilance na venkovních betonech: 20:1

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F)

Po zklamání a nevyužitých šancích ve finále Wimbledonu, kde prohrál poprvé od roku 2017 a na centrálním dvorci po více než 10 letech, si naordinoval delší odpočinek. Jedinou přípravu na US Open absolvoval v předchozím týdnu na Masters v Cincinnati. Svůj návrat do Spojených států po dvou letech odstartoval tím nejlepším možným způsobem, do finále v Ohiu prošel bez ztráty setu a ve strhující bitvě o titul přemohl po odvráceném mečbolu Carlose Alcaraze.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Cincinnati (T)

Na US Open se v minulosti představil 16krát a jen při úvodních dvou startech v letech 2005-06 nedošel do druhého týdne. Ve Flushing Meadows hrál už devětkrát finále, naposledy předloni, kdy útočil na kalendářní Grand Slam a nestačil na Daniila Medveděva. Závěrečný grandslam sezony ovládl třikrát.

Kariérní bilance: 81:13

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: nehrál

Možná cesta turnajem

1K: Müller | H2H 0:0

2K: Zapata | H2H 0:0, NEBO Quinn | H2H 0:0

3K: (32) Djere | H2H 1:0

OF: (15) Auger-Aliassime | H2H 1:1

ČF: (7) Tsitsipas | H2H 11:2

SF: (4) Rune | H2H 1:2

F: (1) Alcaraz | H2H 2:2

Daniil Medveděv ukončil v půlce února zhruba roční krizi, když vyhrál 26 z 27 utkání, hrál na pěti turnajích v řadě finále a na čtyřech z nich kraloval. Solidně si vedl i v průběhu antukového jara, ačkoli je nejpomalejší povrch tím jeho nejméně oblíbeným. Sedmadvacetiletý Rus dokonce poprvé na cihle triumfoval, ovšem od římského prvenství na další čeká.

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Wimbledon, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj, Dauhá (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 49:11

Bilance na venkovních betonech: 27:5

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (SF)

V posledních měsících zaznamenal několik překvapivých porážek a vyjma semifinále ve Wimbledonu nenaplnil očekávání. V Torontu se překvapivě loučil už ve čtvrtfinále po nezdaru proti Alexovi de Minaurovi, ačkoli v obou setech vedl o brejk. V Cincinnati dokonce skončil ještě o kolo dříve, přestože s Alexanderem Zverevem vyhrál všechny tři předchozí letošní souboje.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (OF)

První dvě účasti na US Open zakončil v úvodních kolech, ale při všech následujících čtyřech se podíval do druhého týdne. Loni v tomto dějišti obhajoval svůj zatím jediný grandslamový titul a prohrál už v osmifinále s Nickem Kyrgiosem. Finále tu hrál ještě v roce 2019.

Kariérní bilance: 23:5

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Balázs | H2H 0:0

2K: Purcell | H2H 0:0, NEBO O'Connell | H2H 2:0

3K: (27) Čorič | H2H 3:3

OF: (13) De Minaur | H2H 4:2

ČF: (8) Rubljov | H2H 6:2

SF: (1) Alcaraz | H2H 1:2

F: (2) Djokovič | H2H 5:9

Jannik Sinner je i letos pravidelným účastníkem závěrečných kol. V aktuální sezoně se zúčastnil celkem 15 turnajů a na 11 z nich postoupil minimálně do čtvrtfinálové fáze. Přesto se teprve před dvěma týdny dočkal svého prvního většího triumfu. Dvaadvacetiletý Ital figuruje na novém žebříčkovém maximu, šestém místě, a díky stabilním výkonům patří na US Open mezi největší favority.

Nejlepší výsledky: Toronto, Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Wimbledon, Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (T); Miami (F); Indian Wells (SF)

Bilance: 41:12

Bilance na venkovních betonech: 18:5

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (SF)

Během příprav na US Open startoval na dvou akcích a každá z nich pro něj skončila úplně opačným výsledkem. Zatímco v Torontu parádně využil selhání dalších největších favoritů, nepotkal nikoho z TOP 10 a ukořistil svůj první titul na podnicích vyšších než ATP 500, o pár dní později v Cincinnati prohrál úvodní zápas s trápícím se Dušanem Lajovičem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Toronto (T), Cincinnati (2K)

Na US Open účinkoval čtyřikrát. Při úvodních dvou startech ztroskotal hned v prvním kole, ale předloni dohrál až v osmifinále a v loňském čtvrtfinále měl mečbol proti pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi.

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Hanfmann | H2H 0:0

2K: kvalifikant, NEBO Sonego | H2H 2:0

3K: (30) Etcheverry | H2H 1:0

OF: (12) Zverev | H2H 1:3

ČF: (1) Alcaraz | H2H 3:4

SF: (3) Medveděv | H2H 0:6

F: (2) Djokovič | H2H 0:3

Češi v akci

Jiří Lehečka prožívá zatím jasně nejlepší sezonu kariéry. Jednadvacetiletý Čech prorazil na hlavní okruh už loni, ale v aktuálním roce si vede mnohem lépe, zejména na grandslamech. Na Australian Open poprvé postoupil do druhého kola majorů a nakonec se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech. Následně byl v Dauhá pětkrát jediný míček od premiérového finále na turnajích ATP. Po nepříliš povedených měsících způsobených i zraněním se zase rozjel.

Nejlepší výsledky: Winston-Salem (zatím finále); Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Winston-Salem (zatím finále); Dauhá (SF)

Bilance: 33:21

Bilance na venkovních betonech: 18:10

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Rodákovi z Mladé Boleslavi se začalo zase dařit už na travnatých dvorcích, nejkratší období sezony zakončil skrečí v osmifinále slavného Wimbledonu. Po nevyužité šanci na antuce v Umagu, kde byl nasazenou jedničkou, si vede solidně v přípravě na US Open. V Torontu i Cincinnati sice vypadl v úvodních kolech, nicméně statečně vzdoroval členům TOP 10 Casperovi Ruudovi a Taylorovi Fritzovi. V tomto týdnu ve Winston-Salemu využil příznivého losu i odstoupení Sebastiana Kordy a v sobotu si zahraje své první finále na nejvyšším okruhu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (1K), Winston-Salem (zatím finále)

Na US Open startoval zatím jen dvakrát, předloni ztroskotal ve finále kvalifikace a loni prohrál zápas prvního kola s Cristianem Garínem. Newyorský major je v tuto chvíli jediným podnikem velké čtyřky, na kterém se ještě nedostal do druhého kola.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Jiří Veselý zakončil loňskou sezonu kvůli zranění právě po US Open. Devětadvacetiletý Čech se na kurty vrátil až na konci dubna a odehrál jen 18 zápasů s negativní bilancí 7:11. Po nadějném čtvrtfinále na ostravském challengeru, kde návrat odstartoval, už zaznamenal jen pět výher. V žebříčku se tak moc neposunul a nachází se až v páté stovce. Závěrečného grandslamu roku se účastní díky chráněnému žebříčku.

Nejlepší výsledky: Wimbledon (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 7:11

Bilance na venkovních betonech: 3:1

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (2K)

V létě se objevoval hlavně na antukových challengerech, na betonech se představil pouze před dvěma týdny na challengeru v Polsku. U sousedů vyhrál včetně kvalifikace tři zápasy a v osmifinále nepotvrdil roli favorita proti Benjaminovi Hassanovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Grodzisk Mazowiecki challenger (2K)

US Open asi nemá v oblibě. Celkem tu hrál devětkrát a pouze ve dvou případech přešel přes úvodní kolo. Jeho maximem je třetí kolo z roku 2015.

Kariérní bilance: 3:8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Kdo může zabránit očekávanému finále mezi Alcarazem a Djokovičem?

Carlos Alcaraz a Novak Djokovič jsou v letošní sezoně jasně nejlepšími hráči. Djokovič ovládl Australian Open a French Open a nebýt slabšího výkonu zejména na servisu a chyb v klíčových momentech ve finále Wimbledonu právě proti mladému Španělovi, mohl v New Yorku znovu po dvou letech útočit na kalendářní Grand Slam. Na tento úspěch v minulosti v mužském tenise dosáhli pouze Rod Laver (1962 a 1969) a Don Budge (1938).

Na poslední velké přípravce v Cincinnati oba předvedli, proč momentálně na mužském okruhu dominují. Strhující téměř čtyřhodinovou bitvu vyhrál po likvidaci manka setu a brejku a také mečbolu Djokovič a může mít v případném finálovém střetnutí ve Flushing Meadows psychickou výhodu.

Srbův útok na kalendářní Grand Slam zhatil předloni až ve finále Daniil Medveděv. A právě ruský obranář s dělovým servisem se řadí mezi největší favority turnaje a může očekávané finále překazit. Už o kolo dříve se to může podařit Jannikovi Sinnerovi.

El posible camino de Alcaraz para ganar su segundo #USOpen pic.twitter.com/SDdigZnlaa — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Obě největší hrozby v podobě Medveděva a Sinnera má ve své polovině obhájce titulu Alcaraz. Cesta do čtvrtfinále by měla být v jeho podání pouhou formalitou. Jako výraznější překážka se nejeví Dominik Köpfer, lepší z utkání mezi Lloydem Harrisem a Guidem Pellou ani nasazení Daniel Evans, Tallon Griekspoor a Cameron Norrie.

Od čtvrtfinále však nejspíše bude muset výrazně zabrat. Klidně může dojít na reprízu loňské čtvrtfinálové bitvy se Sinnerem, v níž měl Ital mečbol. Ve čtvrtfinále by ovšem mohl narazit i na Alexandera Zvereva, který na Sinnera umí a může ho vyřadit v osmifinále. V semifinále to vypadá na Daniila Medveděva. Rus sice nepřijel do New Yorku v nejlepší formě, nicméně ve druhé čtvrtině pavouka je jasným adeptem na semifinálovou účast. Alcaraz a Medveděv se letos střetli dvakrát a ve finále v Indian Wells i v semifinále Wimbledonu měl jasně navrch španělský supertalent.

The potential path for Novak to win a 4th #USOpen pic.twitter.com/4xf7D08ONO — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Při pohledu na dolní polovinu pavouka se dá říct, že Djokovič trefil jackpot. Loňský finalista Ruud nemá vůbec formu. Holger Rune, s nímž prohrál dva ze tří předchozích soubojů, není na grandslamech kvůli formátu na tři vítězné sety takovou hrozbou jako na běžných turnajích a v posledních týdnech se začal trápit. Krizí si prochází i Stefanos Tsitsipas, ještě hůře je na tom Félix Auger-Aliassime a v ideálním rozpoložení nejsou ani Taylor Fritz či Frances Tiafoe.

Pokud si Djokovič udrží letošní grandslamovou výkonnost, neměl by ve finále chybět. Žádnou výraznější hrozbu prostě ve spodní části losu vzhledem k posledním týdnům nenajdeme. Trojnásobný šampion a rekordman v počtu grandslamových trofejí, který by mohl vyrovnat absolutní rekord Margaret Courtové, by rozhodně neměl postrádat motivaci. Kvůli odmítavému postoji k vakcíně na Covid se totiž loni nemohl ve Spojených státech vůbec představit, a navíc bude chtít odčinit zmíněný neúspěšný útok na kalendářní Grand Slam. Jedna výhra mu stačí k návratu na post světové jedničky.

Jaké šance mají Lehečka s Veselým?

Český tenis má ve dvouhře mužů zatím pouze dvojnásobné zastoupení. Jiří Lehečka se těsně nevešel mezi nasazené a jeho los vypadá velmi obtížně. Je však hratelný, pokud bude rodák z Mladé Boleslavi na vrcholu svých sil. Nebude mít ale moc času si povrch v New Yorku vyzkoušet. V sobotu totiž odehraje finále ve zhruba 800 kilometrů vzdáleném Winston-Salemu a už v pondělí absolvuje první kolo US Open.

V něm narazí na nevyzpytatelnou bývalou světovou čtrnáctku Aslana Karaceva a ve druhém kole s největší pravděpodobností vyzve nasazenou čtyřku Holgera Runeho. Dánský mladík se ovšem v posledních týdnech trápil, a pokud u něj nenastane obrat o 180 stupňů, nemusí být nepřekonatelnou překážkou. O osmifinále by si mohl nejlepší Čech v žebříčku zahrát s dalším nevyzpytatelným protivníkem Alexanderem Bublikem a v osmifinále s Tommym Paulem, kterého porazil nedávno ve Wimbledonu. Rovněž čtvrtfinále není bez šance, nejlepší formu nemají loňský finalista Casper Ruud, Sebastian Korda, Adrian Mannarino ani Frances Tiafoe. Semifinále s Novakem Djokovičem už by bylo na 99% příliš velkým soustem.

How 2021 champion Daniil Medvedev's quarter shapes up pic.twitter.com/bqQvvPBOHh — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Pro Jiřího Veselého není US Open oblíbeným turnajem. Po zdravotní pauze začal nadějně, ale v posledních měsících už je zpátky v krizi, která ho provázela už před zraněním. Nebylo by tak překvapením, kdyby ztroskotal hned v úvodním kole na kvalifikantovi. Ve druhém kole bude zřejmě čekat nasazený Francisco Cerúndolo a ten už by měl působení bývalé české jedničky ukončit.

Novak Djokovic returns to the US Open with Stefanos Tsitsipas and Felix Auger-Aliassime and Taylor Fritz sharing his quarter. pic.twitter.com/3rdBwHxZIs — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Tipujeme

1. semifinále: Alcaraz porazí Medveděva

2. semifinále: Djokovič porazí Paula

Finále: Alcaraz porazí Djokoviče