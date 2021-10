Preview: WTA 1000 Indian Wells

Ve středu startuje hlavní soutěž ženské části prestižního podniku v kalifornském Indian Wells. "Pátý grandslam" se tradičně koná v březnu, ale kvůli pandemii koronaviru byl jeho letošní termín odložen a loni byl na poslední chvíli zrušen. Poslední letošní akce série WTA 1000 se uskuteční od 6. do 17. října.

Mezi největší favoritky se řadí nejvýše nasazená Karolína Plíšková, královna letošního French Open Barbora Krejčíková, vítězka poslední generálky Garbiñe Muguruzaová a senzační šampionka nedávného US Open Emma Raducanuová. Předloňský triumf se pokusí obhájit Bianca Andreescuová.

Z elitní desítky nedorazily Ashleigh Bartyová, Aryna Sabalenková, Naomi Ósakaová ani Sofia Keninová. Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí také Serena Williamsová, Jennifer Bradyová, Karolína Muchová či Jekatěrina Alexandrovová.

Mezi dvaatřicítku nasazených mající na úvod volný los se z českých tenistek vešla ještě Petra Kvitová. V hlavní soutěži se dále představí Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová a Marie Bouzková.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Caty McNallyová, Claire Liuová, Katrina Scottová, Ashlyn Kruegerová a Katie Volynetsová, Britka Raducanuová, Francouzka Elsa Jacquemotová a Belgičanka Kim Clijstersová.

Bartyová se bez ohledu na výsledek letošního ročníku BNP Paribas Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí přibližně 8,15 milionu dolarů (cca 178 milionů korun). Vítězka si přijde na zhruba 1,2 milionu dolarů (cca 26,22 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA 1000 bodů.



Tipujeme

Karolína Plíšková se řadí mezi největší favoritky. Česká jednička na posledních akcích pravidelně postupovala do závěrečných kol (finále Wimbledonu a v Montréalu, semifinále v Cincinnati a čtvrtfinále US Open) a výjimkou by nemělo být ani Indian Wells. Do osmifinále by měla projít bez větších potíží, na úvod ji čeká Saisai Zheng, či Caty McNallyová a poté nejspíše nasazená Nadia Podoroská. V osmifinále by mohla narazit na trápící se poslední šampionku Biancu Andreescuovou, nebo Anett Kontaveitovou. Obzvláště Estonka by byla velkou výzvou, protože na turnajích WTA neprohrála už 11 zápasů v řadě (triumfy v Clevelandu a Ostravě). Plíšková s ní však všechny tři souboje vyhrála.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kontaveitová - Andreescuová (3K), Kar. Plíšková - Kontaveitová (OF), Kar. Plíšková - Andreescuová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Karolína Plíšková



Maria Sakkariová se znovu rozjela, po semifinále US Open se dostala do finále v Ostravě a minimálně podobný výsledek bude chtít uhrát v kalifornské poušti. Los rozhodně jednoduchý nemá, hned v úvodním zápase může potkat Markétu Vondroušovou, která se v poslední době herně zvedla, a pak ji může čekat nepříjemná obranářka Sara Sorribesová. V osmifinále by s největší pravděpodobností potkala Ons Džabúrovou, finalistku poslední generálky v Chicagu, nebo Danielle Collinsovou. Pokud si uchovala svou formu z posledního měsíce, měla by se do čtvrtfinále probojovat.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Vondroušová - Sakkariová (2K), Džabúrová - Collinsová (3K), Džabúrová - Sakkariová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Maria Sakkariová



Barbora Krejčíková má od konce května naprosto famózní formu a tu by měla potvrdit také při svém debutu v hlavní soutěži BNP Paribas Open. Světová pětka a deblová světová jednička svou premiéru zahájí proti Nao Hibinové, či kvalifikantce. Ve třetím kole se nejspíše utká s vítězkou souboje ranařek mezi Amandou Anisimovovou a Camilou Giorgiovou. O čtvrtfinále by si měla zahrát s Paulou Badosaovou, nebo Cori Gauffovou, které v poslední době nemají nejlepší formu. Ve čtvrtfinále by tak neměla chybět. Nebezpečné mohou být hlavně Anisimovová s Giorgiovou, pokud budou mít svůj den, mohou českou dvojku z kurtu "vystřílet".

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Anisimovová - Giorgiová (2K), Badosaová - Gauffová (3K), Krejčíková - Badosaová (OF), Krejčíková - Gauffová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Barbora Krejčíková



Garbiñe Muguruzaová letos patří k nejúspěšnějším hráčkám na tvrdém povrchu, což potvrdila i v Chicagu, kde ale po cestě za triumfem musela odehrát jen tři zápasy a všechny i přes ztracenou sadu ve finále zvládla s přehledem. Na druhý letošní titul bude chtít navázat v Indian Wells, kde je jejím maximem čtvrtfinále. Minimálně postup do osmifinále se očekává, úvodní soupeřkou by měla být Ajla Tomljanovicová a ve třetím kole možná Tamara Zidanšeková. V osmifinále by se mohla střetnout s finalistkou posledního ročníku Angelique Kerberovou, nebo Darjou Kasatkinovou. Kerberová měla v posledních měsících skvělou formu, ale na poslední akci v ostravské hale trochu klopýtla, když v prvním kole jasně prohrála s Jil Teichmannovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Siniaková - Clijstersová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kerberová - Clijstersová (2K), Kerberová - Muguruzaová (OF), Clijstersová - Muguruzaová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Garbiñe Muguruzaová



V první části dolní poloviny pavouka se sešly nasazené Petra Kvitová, Viktoria Azarenková, Emma Raducanuová a Simona Halepová. Tenisový svět bude upírat největší pozornost směrem k Raducanuové, která naprosto senzačně ovládla US Open, kde včetně kvalifikace zvládla deset zápasů a všechny ve dvou setech. Bude tedy zajímavé sledovat, v jakém rozpoložení se po senzačním grandslamovém triumfu a výměně trenéra představí. Tato sekce je naprosto otevřená, osmifinále by měla hrát vítězka duelu Kvitová - Azarenková proti lepší ze souboje Raducanuová - Halepová. Osmnáctiletá Britka se zdá být psychicky odolná, mohla by tedy do čtvrtfinále projít.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kvitová - Azarenková (3K), Raducanuová - Halepová (3K), Kvitová - Raducanuová (OF), Kvitová - Halepová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Emma Raducanuová



Elina Svitolinová na konci srpna triumfovala v Chicagu, pak ve čtvrtfinále US Open těsně prohrála s pozdější finalistkou Leylah Fernandezovou a přidala další čtvrtfinále v Chicagu. Z nasazených hráček ve své části losu má jasně nejlepší formu. Nasazená čtyřka začne proti Tereze Martincové, nebo Ashlyn Kruegerové a poradit by si měla i se Soranou Cirsteaovou. Do osmifinále může dostat nebezpečné Elise Mertensovou, či Jessicu Pegulaovou. Belgičanka ani Američanka teď ale nezáří, takže i přes ně by měla světová šestka přejít.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Mertensová - Svitolinová (OF), Pegulaová - Svitolinová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Elina Svitolinová



Belindě Bencicové se v poslední době na venkovních betonech daří. Po triumfu na olympiádě uhrála čtvrtfinále v Cincinnati, na US Open i poslední generálce v Chicagu, kde ovšem kvůli zranění vzdala. Pokud je v pořádku, mohla by se do čtvrtfinále probít. V úvodním zápase narazí na Shelby Rogersovou, nebo Anhelinu Kalininovou a pak ji může čekat derby s Jil Teichmannovou. Do osmifinále se nabízí senzační finalistka nedávného US Open Leylah Fernandezová, či finalistka letošního French Open Anastasia Pavljučenkovová. Obzvláště Fernandezová může být velkou hrozbou, pokud si udržela skvělou formu, po šokujícím newyorském tažení se představí poprvé.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bencicová - Teichmannová (3K), Bencicová - Fernandezová (OF), Bencicová - Pavljučenkovová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Belinda Bencicová



Cestu nasazené dvojky Igy Šwiatekové do čtvrtfinále asi může nejvíce ohrozit Jelena Rybakinová. Kazaška kvůli žaludečním potížím vzdala semifinále v Chicagu, ale už by měla být v pořádku. Pro Šwiatekovou vede cesta k osmifinálovému souboji s Rybakinovou přes Katie Volynetsovou, nebo Petru Martičovou a poté Veroniku Kuděrmetovovou, Ljudmilu Samsonovovou, či kvalifikantku. Rybakinová na úvod narazí na Andreu Petkovicovou, nebo Julii Putincevovou a ve třetím kole možná na Jelenu Ostapenkovou. Šwiateková i Rybakinová by do osmifinále dojít měly a polská grandslamová šampionka by mohla zopakovat nedávné vítězství z ostravské haly.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rybakinová - Ostapenková (3K), Rybakinová - Šwiateková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Iga Šwiateková



1. čtvrtfinále: Sakkariová porazí Kar. Plíškovou | H2H 2-1

2. čtvrtfinále: Krejčíková porazí Muguruzaovou | H2H 2-1

3. čtvrtfinále: Raducanuová porazí Svitolinovou | H2H 0-0

4. čtvrtfinále: Šwiateková porazí Bencicovou | H2H 1-1

1. semifinále: Krejčíková porazí Sakkariovou | H2H 3-0

2. semifinále: Šwiateková porazí Raducanuovou | H2H 0-0

Finále: Krejčíková porazí Šwiatekovou | H2H 0-2