Pro Noskovou sezona ještě nekončí. V Tokiu slaví vítězný obrat a postoupila už do čtvrtfinále

DNES, 08:13
Aktuality 3
WTA TOKIO - Linda Nosková (20) měla v prvním kole na pětistovce v Tokiu volný los a do turnaje vstoupila až osmifinálovým utkáním proti McCartney Kesslerové (26). Turnajová šestka po nepovedené první sadě musela zápas otáčet a nakonec zvítězila až po více než dvouhodinovém boji 5:7, 6:3, 6:4. O postup mezi osmičku nejlepších si dnes v japonské metropoli zahraje i Karolína Muchová (29), kterou čeká Maya Jointová (19).
Linda Nosková v Tokiu začala vítězně (@ Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia)

Nosková – Kesslerová 5:7, 6:3, 6:4

Nosková musela hned v první hře likvidovat čtyři brejkboly, což se jí tentokrát podařilo. V páté hře už ale Kesslerová svou šanci využila a dostala se do vedení. České hráčce se ještě podařilo skóre srovnat, když nedovolila soupeřce sadu dopodávat a po svém premiérovém brejku vyrovnala na 5:5, vzápětí ale podruhé přišla o podání a nakonec úvodní set ztratila

I ve třetím vzájemném duelu s Kesslerovou tak musela vybojovat výhru ve třech setech. Ve druhém setu získala převahu Nosková a odskočila do vedení 4:1. I přes ztracený servis už náskok neztratila, v osmém gamu prolomila Američance podání znovu a následně vyrovnala na 1:1 na sety.

Světová sedmnáctka předvedla nejlepší výkon ve třetím setu. O šest let starší Američance při svém podání nedala šanci, nemusela ani jednou přes shodu a stačil jí jediný brejk v sedmé hře. První mečbol na returnu sice ještě neproměnila, na servisu ale zápas ukončila a oplatila Kesslerové březnovou porážku z Miami.

Nosková tak na pětistovce v japonském hlavním městě napravila zaváhaní z Ósaky, kde v minulém týdnu skončila hned v prvním kole. Na předchozích turnajích v Číně se jí dařilo podstatně lépe. V Pekingu postoupila do svého největšího finále v kariéře, kde podlehla až Amandě Anisimovové. Ve Wuhanu se blýskla především skalpem Naomi Ósakaové.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O semifinále si zahraje s vítězkou ruského derby mezi Annou Kalinskou a nasazenou sedmičkou Dianou Šnajderovou. V Tokiu si dnes o postup do čtvrtfinále zahraje i Karolína Muchová, kterou čeká talentovaná teenagerka Maya Jointová z Austrálie.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Mantra
22.10.2025 08:57
jaký rozdíl oproti LF, že?!
Reagovat
jih
22.10.2025 09:02
Ale no tak... ani bych to sem už netahal... přece bylo od začátku jasně vidět, kdo je opravdové "kladivo"... .
Reagovat
Mantra
22.10.2025 09:26
Reagovat

