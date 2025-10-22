Pro Noskovou sezona ještě nekončí. V Tokiu slaví vítězný obrat a postoupila už do čtvrtfinále
Nosková – Kesslerová 5:7, 6:3, 6:4
Nosková musela hned v první hře likvidovat čtyři brejkboly, což se jí tentokrát podařilo. V páté hře už ale Kesslerová svou šanci využila a dostala se do vedení. České hráčce se ještě podařilo skóre srovnat, když nedovolila soupeřce sadu dopodávat a po svém premiérovém brejku vyrovnala na 5:5, vzápětí ale podruhé přišla o podání a nakonec úvodní set ztratila
I ve třetím vzájemném duelu s Kesslerovou tak musela vybojovat výhru ve třech setech. Ve druhém setu získala převahu Nosková a odskočila do vedení 4:1. I přes ztracený servis už náskok neztratila, v osmém gamu prolomila Američance podání znovu a následně vyrovnala na 1:1 na sety.
Světová sedmnáctka předvedla nejlepší výkon ve třetím setu. O šest let starší Američance při svém podání nedala šanci, nemusela ani jednou přes shodu a stačil jí jediný brejk v sedmé hře. První mečbol na returnu sice ještě neproměnila, na servisu ale zápas ukončila a oplatila Kesslerové březnovou porážku z Miami.
Nosková tak na pětistovce v japonském hlavním městě napravila zaváhaní z Ósaky, kde v minulém týdnu skončila hned v prvním kole. Na předchozích turnajích v Číně se jí dařilo podstatně lépe. V Pekingu postoupila do svého největšího finále v kariéře, kde podlehla až Amandě Anisimovové. Ve Wuhanu se blýskla především skalpem Naomi Ósakaové.
O semifinále si zahraje s vítězkou ruského derby mezi Annou Kalinskou a nasazenou sedmičkou Dianou Šnajderovou. V Tokiu si dnes o postup do čtvrtfinále zahraje i Karolína Muchová, kterou čeká talentovaná teenagerka Maya Jointová z Austrálie.
Výsledky turnaje WTA 500 v Tokiu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře