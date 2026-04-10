Proč Nadal radí Šwiatekové? Tohle by mělo být nelegální, shodují se americké hvězdy

DNES, 09:00
Téma 4
"Tohle by mělo být nelegální," smějí se Jessica Pegulaová a Madison Keysová. Americké tenistky v podcastu pobaveně glosovaly tréninkové záběry Igy Šwiatekové, která před antukovým jarem vyrazila pilovat formu přímo do akademie svého idolu Rafaela Nadala. Spojení polské hvězdy s antukovým králem budí u soupeřek respekt i vlnu humoru.
Profily hráčů (7)
Nadal Rafael
Keys Madison
Pegula Jessica
Swiatek Iga
Rafael Nadal a Iga Šwiateková na French Open (© JEAN CATUFFE / JEAN CATUFFE / DPPI VIA AFP)

Je to spojení, které by mohlo fungovat naprosto fantasticky. Dokonce se chvíli spekulovalo o tom, zda legendární Nadal jednu z nejlepších tenistek současnosti nepovede jako trenér. Zatím to zůstává jen u momentální spolupráce v akademii slavného Rafy. Šwiatekové se totiž oficiálně ujal jeho bývalý kouč Francisco Roig.

Klipy z tréninků obletěly sociální sítě a celý tenisový svět. A neunikly ani některým z největších konkurentek Šwiatekové, která hledá cestu ven z už několikaměsíční krize. A kdo jiný by měl před vstupem do antukového jara polské hvězdě radit než antukový král Nadal?

"Připadá mi to jako perfektní volba pro Igu," řekla Jessica Pegulaová v podcastu Player's Box. "Viděla jsem video, jak spolu trénují na antuce a říkala jsem si, že tohle je špatné pro všechny. Tohle by mělo být nelegální. Proč se to děje?" vtipkovala aktuální světová pětka.

Přidala se i Madison Keysová. "Bůh nás ochraňuj. Poslední, co jsme potřebovaly, je, aby Rafa pomáhal Ize na antuce. Ne, tohle by měli zakázat," uvedla loňská šampionka Australian Open. "Nahání to strach," smála se finalistka Australian Open Jennifer Bradyová.

Šwiateková se netají tím, že Nadal je jejím idolem. Mají spolu velmi přátelský vztah, a proto majitel 22 grandslamových trofejí určitě neměl problém polské jedničce pomoct. Rodačka z Varšavy totiž po hattricku na French Open 2024 neprožívá ideální období.

Od té doby získala pouze tři tituly a už není schopná dominovat ani na svém nejsilnějším povrchu. Následující týdny ukážou, zda se Šwiateková zbaví aktuálního mentálního bloku v soubojích s hráčkami TOP 10, překoná krizi a zase se dostane na výsluní. Antuka pro ni bezpochyby představuje jedinečnou šanci opět nastolit nadvládu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

4
Přidat komentář
aligo
10.04.2026 10:59
I když Igu fakt nemám rád, tak toto byl od ní velmi dobrý tah a tak trochu, i přes svou averzi k ní, doufám, že se zvedne. Její hra v topu je prostě skvělá a Arynu mám rád ještě o něco méně, tak možná i proto
Reagovat
pantera1
10.04.2026 10:38
Kapybara z Mallorky bude mít blahodárný vliv na psychiku Igušky. Ještě všem ukáže
Reagovat
Mantra
10.04.2026 09:40
stejně jí to nepomůže, to je nepřenesitelné, to cítění hry, momentu, síly, balonu, pohybu, čtení hry soupeře, nálady na kurtu obou stran i publika, počasí, atd atd
Reagovat
Krisboy
10.04.2026 10:39
...a na to, aby začala hrát levou rukou, už je asi pozdě
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

TOPlist