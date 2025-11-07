Prožila jsem si svoje. I to mi pomohlo dosáhnout takových úspěchů, říká Anisimovová
Wimbledonské finále s Igou Šwiatekovou, které Anisimovová prohrála 0:6, 0:6, se pro ni stalo zásadním bodem sezony. Místo zklamání přišla motivace – ve čtvrtfinále US Open Polce porážku vrátila a v závěrečném turnaji sezony ji znovu zdolala po boji 6:7, 6:4, 6:2. Díky tomu se Američanka posunula už na čtvrté místo světového žebříčku.
Na Turnaji mistryň je dva kroky od zisku titulu. Trenér Hendrik Vleeshouwers před duelem se Sabalenkovou vyzdvihl její mentální sílu: "Zachovala klid, i když prohrála první set se Šwiatekovou. Moje práce je připomínat jí, že právě klid je klíčem k vítězství. Když reaguje přehnaně, přicházejí zbytečné konflikty. Když je ale soustředěná a odevzdá každému míči sto procent, je to nejlepší verze Amandy."
Podle Vleeshouwerse může Anisimovová ještě růst, především v konzistentnosti. "Se zkušenostmi přijde větší emoční stabilita. Je jí teprve čtyřiadvacet. Řekl jsem jí: když se letos něco nepovede, vezměme si z toho ponaučení. V příštím roce můžeme z těchto dat těžit," dodal kouč.
Anisimovová sama přiznává, že její vzestup překvapil i ji samotnou. "Kdyby mi někdo před rokem řekl, že budu hrát finále WTA, nevěřila bych tomu. Překvapila jsem sebe samu. Dosáhla jsem cílů, o kterých jsem na začátku sezony jen snila," řekla pro Tennis.com.
Američanka, která se po návratu dlouho hledala, letos udělala výrazný krok vpřed – dvě grandslamová finále, stabilní výkony a návrat mezi elitu. "Odehrála jsem mnoho těžkých zápasů. Vím, že když hraju svůj nejlepší tenis, můžu ze sebe dostat maximum. Není to o jednom faktoru, ale o kombinaci všeho, co jsem udělala. Myslím, že mě sem dovedlo to, že jsem si proces opravdu užívala," uzavřela Anisimovová, která věří, že svůj rok snů může završit triumfem na Turnaji mistryň.
"Nepochybuji o tom, že v kariéře mi v konečném důsledku pomohlo i to špatné. Prožila jsem si svoje. I to mi pomohlo, abych dosáhla takových úspěchů," uzavřela tenistka, která v roce 2019 přišla o otce, jenž zemřel v 52 letech na infarkt.
