Semifinále Turnaje mistryň: Sabalenková vyzve kometu, americká hrozba čeká i Rybakinovou
Rybakinová – Pegulaová | 16:00 SEČ
Jelena Rybakinová přehrála debutantku Amandu Anisimovovou (6:3, 6:1) i světovou dvojku Igu Šwiatekovou (3:6, 6:1, 6:0) a už s předstihem si zajistila prvenství ve skupině Sereny Williamsové. V závěrečném zápase však nepolevila a porazila i náhradnici Jekatěrinu Alexandrovovou (6:4, 6:4).
Šestadvacetiletá Kazachstánka startuje na Turnaji mistryň třetím rokem po sobě a potřetí v kariéře a premiérově dokázala postoupit do semifinále. Triumf na závěrečném vrcholu sezony by určitě uvítala, jelikož za poslední rok a půl dokázala kralovat pouze dvakrát a v obou případech na menších akcích WTA 500.
Bývalá wimbledonská šampionka sice v poslední době tituly moc nesbírala, nicméně je jednou z nejstabilnějších hráček na tour a zaslouženě se pohybuje v TOP 10 pořadí. Vstup do turnaje naposledy nezvládla v březnu v Miami, na antuce ve Štrasburku zapsala první titul po více než roce a před pár týdny se radovala z triumfu v Ningbu.
Před cestou do Rijádu zaregistrovala od začátku loňského dubna celkem 10 semifinálových účastí. V sedmi případech ovšem v této fázi ztroskotala a k poslednímu semifinálovému duelu v Tokiu, kde si zajistila kvalifikaci na Turnaj mistryň, nenastoupila. Zřejmě chtěla i pošetřit síly na momentální tažení.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ningbo, Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na betonech: Ningbo (triumf)
Bilance: 57:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 40:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:6 (kariérní 29:27)
Bilance v semifinále: 2:5 (kariérní 21:15)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)
Rybakinová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 5:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: skupina
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (čtvrtfinále), Ningbo (triumf), Tokio (semifinále)
Cesta turnajem: Anisimovová (6:3, 6:1), Šwiateková (3:6, 6:1, 6:0), Alexandrovová (6:4, 6:4)
Jessica Pegulaová dle očekávání zvládla roli favoritky v závěrečném zápase základní skupiny proti Jasmine Paoliniové. Zatímco proti úřadujícím grandslamovým šampionkám musela pokaždé do rozhodujícího setu, italskou outsiderku vyprovodila poměrem 6:2, 6:3 a podruhé v kariéře prošla do semifinále Turnaje mistryň.
Do letošního Turnaje mistryň vstoupila výhrou 6:3, 6:7, 6:2 nad krajankou a obhájkyní titulu Coco Gauffovou a pak padla ve třech setech se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Do semifinále tohoto podniku se podívala také předloni v Mexiku, kdy se dokonce bez ztráty setu dostala do finále (porážka s Igou Šwiatekovou).
V letošní sezoně několikrát neměla svou nejlepší možnou formu a od dubnového Stuttgartu po srpnové Cincinnati si prošla krizí, když na devíti z 11 akcí nevyhrála více než jeden zápas. Před cestou do Rijádu ovšem zaregistrovala minimálně semifinále na US Open a na tisícovkách v Pekingu a Wuhanu.
Jednatřicetiletá Američanka už má se semifinálovými duely dost zkušeností, a to i na těch největších turnajích. Před nedávnou porážkou se Sabalenkovou na US Open měla dokonce na kontě sérii devíti výher v této fázi, která se táhla rok, konkrétně od loňského Berlína po letošní Bad Homburg.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Wuhan, Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na betonech: Austin (triumf); Wuhan, Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 53:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na betonech: 37:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:6 (kariérní 26:36)
Bilance v semifinále: 6:2 (kariérní 20:14)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (semifinále)
Pegulaová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 6:7
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: skupina
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (finále)
Cesta turnajem: Gauffová (6:3, 6:7, 6:2), Sabalenková (4:6, 6:2, 3:6), Paoliniová (6:2, 6:3)
Vzájemná bilance: Pegulaová vede 3:2. Poslední souboj se uskutečnil před pár týdny na finálovém turnaji BJK Cupu v čínském Shenzhenu a Rybakinová po hladké výhře 6:4, 6:1 snížila manko ve vzájemné bilanci. Jednalo se o první duel od předloňského Turnaje mistryň, kde se naopak radovala Američanka. Rybakinová je teď v Rijádu mírnou kurzovou favoritkou.
Sabalenková – Anisimovová | 17:30 SEČ
Aryna Sabalenková postoupila do semifinále s bilancí 3:0 ve skupinové fázi, nicméně několik komplikací přece jen řešit musela. Ve čtvrtek proti Coco Gauffové potřebovala tie-break a obhájkyni titulu ve velmi důležitém zápase porazila poměrem 7:6, 6:2. I přes bilanci 2:0 před tímto duelem jí stále hrozil konec na Turnaji mistryň.
Aktuální světová jednička sice proti Gauffové třikrát zaváhala na vlastním servisu, nicméně i tak jí nepříjemnou porážku z finále letošního French Open oplatila. Ve skupinové fázi dále čelila Jasmine Paoliniové, kterou smetla 6:3 a 6:1, a Jessice Pegulaové, proti níž naopak potřebovala všechny tři sety (6:4, 2:6, 6:3).
Do semifinále Turnaje mistryň postoupila čtvrtým rokem po sobě. Jejím maximem je tři roky staré vystoupení v americkém Fort Worthu, kde musela kousat finálovou porážku s Caroline Garciaovou. V posledních dvou ročnících se naopak přes semifinále nedostala, do finále ji nepustily Iga Šwiateková v Mexiku ani Gauffová tady v Rijádu.
Sedmadvacetiletá Běloruska tak stále čeká na svůj premiérový triumf na závěrečném vrcholu sezony. V pátek by měla vylepšit svou velmi solidní letošní bilanci 8:3 v semifinálových duelech, ve kterých se jí dařilo už loni (7:2). Letošní statistika zahrnuje finále či triumf na třech grandslamech a stejném počtu podniků WTA 1000.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na betonech: US Open, Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 62:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 38:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 14:4 (kariérní 54:41)
Bilance v semifinále: 8:3 (kariérní 39:21)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále), US Open (triumf)
Sabalenková – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 11:8
Nejlepší výsledek: finále (2022)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance v semifinále: 1:2
Generálka: Wuhan (semifinále)
Cesta turnajem: Paoliniová (6:3, 6:1), Pegulaová (6:4, 2:6, 6:3), Gauffová (7:6, 6:2)
Amanda Anisimovová se jako jediná z osmičky letošních účastnic kvalifikovala na Turnaj mistryň poprvé v kariéře. První zápas na této akci se jí vůbec nepovedl. Čtyřiadvacetiletá Američanka nedokázala vzdorovat Jeleně Rybakinové a od grandslamové vítězky schytala za necelou hodinu výprask 3:6, 1:6.
V následujících dnech se však ohromně zlepšila a našla fantastickou letošní formu. S úřadujícími grandslamovými šampionkami Madison Keysovou a Igou Šwiatekovou sice ztratila úvodní set, nicméně pokaždé utkání otočila a naprosto zaslouženě při svém debutu na Turnaji mistryň postoupila do semifinálové fáze.
V úvodu loňského roku se nacházela i kvůli zdravotním a psychickým problémům mimo TOP 400 žebříčku. Letos však prožívá nejlepší sezonu své kariéry, předčila veškerá očekávání a momentálně je světovou čtyřkou. V pátek může vylepšit svou skvělou letošní bilanci 5:1 v semifinálových zápasech. V této fázi neuspěla jen v Charlestonu (skreč).
Ještě v únoru čekala přes tři roky na jakýkoli triumf na nejvyšším okruhu či první kariérní titul z podniků větších než WTA 250. Její kariéra zaznamenala obrat o 180 stupňů už po únorovém triumfu na tisícovce v Dauhá. To ale zdaleka nebylo všechno, protože ovládla akci stejné kategorie v Pekingu a mezitím hrála finále Wimbledonu a US Open.
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Peking, Dauhá (triumf); US Open, Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na betonech: Peking, Dauhá (triumf); US Open (finále)
Bilance: 47:17
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 27:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 10:4 (kariérní 18:27)
Bilance v semifinále: 5:1 (kariérní 9:4)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále), US Open (finále)
Anisimovová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 2:1
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Peking (triumf)
Cesta turnajem: Rybakinová (3:6, 1:6), Keysová (4:6, 6:3, 6:2), Šwiateková (6:7, 6:4, 6:2)
Vzájemná bilance: Anisimovová vede 6:4. Devět z předchozích 10 duelů se uskutečnilo na úrovni WTA 1000 či vyšší. Dvakrát se potkaly loni a v letošní sezoně se střetly na posledních třech grandslamech. Aktérky se tedy velmi dobře znají. Naposledy měla ve finále US Open navrch Sabalenková (6:3, 7:6) a je favoritkou.
Páteční program
CENTER COURT (od 13:30 SEČ)
1. Su-Wei Hsieh/Ostapenková (6-Tchaj-wan/Lot.) - Babosová/Stefaniová (7-Maď./Braz.)
2. Rybakinová (6-Kaz.) - Pegulaová (5-USA) / nejdříve v 16:00 SEČ
3. Sabalenková (1-) - Anisimovová (4-USA)
4. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.)
