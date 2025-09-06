První titul pro Valdmannovou! Český talent ovládl turnaj v řeckém Heraklionu
Valdmannová – Diatlová 6:4, 6:3
Valdmannová prošla turnajem ve velkém stylu. V úvodních dvou zápasech ztratila pouhé čtyři hry, o jediný set přišla až v semifinálovém souboji s Nizozemkou Marií Weckerleovou, kterou porazila po velkém boji 3:6, 7:6 a 6:3.
I ve finálovém souboji měla nad Diatlovou navrch a mohla se radovat ze svého vůbec prvního titulu na okruhu ITF.
Valdmannová na sebe poprvé výrazněji upozornila během letošní wimbledonské juniorky. V All England Clubu došla až do semifinále, kde vypadla s pozdější šampionkou Slovenkou Miou Pohankovou. Titulu se na stejném místě dočkala ve čtyřhře po boku Američanky Kristiny Pěničkové.
O turnajový vavřín si česká naděje zahrála v polovině srpna na turnaji ve španělském Vigu, kde však byla nad její síly americká tenistka Carol Leeová. Na stejném podniku spolu s Nizozemkou De Zeeuwovou ovládly čtyřhru, což byl také první deblový titul české tenisky na okruhu.
Věkem stále ještě juniorka, Valdmannová se letos může chlubit výbornou statistikou, když má na svém kontě 26 výher oproti 10 porážkám. V novém vydání žebříčku se česká tenistka poprvé v kariéře posune mezi pět set nejlepších hráček, když jí bude patřit zhruba 489. pozice.
Výsledky turnaje ITF v Heraklionu
Deblový titul a singlové finále. Valdmannová ve Španělsku zářila
