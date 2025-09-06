První titul pro Valdmannovou! Český talent ovládl turnaj v řeckém Heraklionu

ITF HERAKLION - Vendula Valdmannová (17) slaví svůj první titul na okruhu ITF. Rodačka z Havířova potvrdila na turnaji v řeckém Heraklionu roli první nasazené hráčky, když ve finále porazila Ukrajinku Katerynu Diatlovou (24) ve dvou setech 6:4, 6:3.
Vendula Valdmannová se dočkala svého prvního singlového titulu (@ John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia)

Valdmannová – Diatlová 6:4, 6:3

Valdmannová prošla turnajem ve velkém stylu. V úvodních dvou zápasech ztratila pouhé čtyři hry, o jediný set přišla až v semifinálovém souboji s Nizozemkou Marií Weckerleovou, kterou porazila po velkém boji 3:6, 7:6 a 6:3.

I ve finálovém souboji měla nad Diatlovou navrch a mohla se radovat ze svého vůbec prvního titulu na okruhu ITF.

Valdmannová na sebe poprvé výrazněji upozornila během letošní wimbledonské juniorky. V All England Clubu došla až do semifinále, kde vypadla s pozdější šampionkou Slovenkou Miou Pohankovou. Titulu se na stejném místě dočkala ve čtyřhře po boku Američanky Kristiny Pěničkové.

O turnajový vavřín si česká naděje zahrála v polovině srpna na turnaji ve španělském Vigu, kde však byla nad její síly americká tenistka Carol Leeová. Na stejném podniku spolu s Nizozemkou De Zeeuwovou ovládly čtyřhru, což byl také první deblový titul české tenisky na okruhu.

Věkem stále ještě juniorka, Valdmannová se letos může chlubit výbornou statistikou, když má na svém kontě 26 výher oproti 10 porážkám. V novém vydání žebříčku se česká tenistka poprvé v kariéře posune mezi pět set nejlepších hráček, když jí bude patřit zhruba 489. pozice.

Výsledky turnaje ITF v Heraklionu

Deblový titul a singlové finále. Valdmannová ve Španělsku zářila

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
