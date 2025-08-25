První velký šok na US Open. Domácí grandslamová šampionka Keysová končí v prvním kole

Madison Keysové (30) se domácí grandslam vůbec nepovedl. Vítězka letošního Australian Open skončila v New Yorku hned na úvodní soupeřce. Světová šestka podlehla Renatě Zarazúaové (27) 7:6, 6:7, 5:7. Mexičanka, která slaví první výhru nad členkou TOP 10, si ve druhém kole zahraje s přemožitelkou Petry Kvitové Francouzkou Diane Parryovou (22).
Madison Keysová shořela v prvním kole (@ ČTK / AP / Seth Wenig / Profimedia)

Zarazúaová – Keysová 6:7, 7:6, 7:5

Keysová bude z letošního US Open odjíždět velmi zklamaná. Jedna z domácích hvězd a favoritek na titul opouští poslední grandslam sezony po nepovedeném výkonu plném chyb a hořké třísetové porážce s 82. hráčkou světa Zarazúaovou.

Už v prvním sadě Američanka nepředváděla výkon hodný světové šestky. Dvakrát ztratila podání a prohrávala 2:4. Skóre se jí však podařilo vyrovnat. V dramatické koncovce odvrátila celkem pět setbolů soupeřky, aby následně mohla v dramatickém tie-breaku využít až svůj čtvrtý a po hodině a čtvrt hry se ujala vedení.

Ve druhém dějství se rychle dostala do vedení 3:0 a zdálo se, že odpor mexické protivnice zlomila. Od té chvíle ale ztratila pět her v řadě a byla znovu v problémech. V desáté hře nepovolila soupeřce sadu dopodávat a znovu rozhodovala zkrácená hra. Tentokrát už byla jasně lepší Zarazúaová a zápas poslala do třetí sady.

V té Keysová jako první selhala na podání a prohrávala 3:5. Několikrát byla dva míčky od porážky, znovu se jí ale podařilo skóre dotáhnout. Ve dvanácté hře ale předvedla velmi špatný game na podání a trápení pro ni po třech hodinách a 13 minutách skončilo.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Finalistka z roku 2017 napáchala neskutečných 89 nevynucených chyb a při své 14. účasti v hlavní soutěži US Open potřetí skončila v prvním kole. Úvod domácího majoru se jí nepovedl ani v letech 2013 a před čtyřmi lety.

Zarazúaová, která je zde jedinou Mexičankou, slavila největší výhru kariéry a premiérový skalp členky TOP 10 při svém debutu na stadionu Arthura Ashe, největším tenisovém kurtu na světě. Ve druhém kole zahraje s přemožitelkou Petry Kvitové Francouzkou Diane Parryovou.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
paddy
25.08.2025 22:12
Renata hodila Klíče do kanálu smile
JLi
25.08.2025 22:02
U šampionek je to téměř pravidlem, že končí takto v úvodu.
aligo
25.08.2025 21:58
Ty statistiky jsou děsivé
tommr
25.08.2025 21:24
Neviděl jsem ale umím si představit že motorová myš Zarazua přiváděla Keysovou k šílenství ...
honza.khp
25.08.2025 21:30
Keys hrála tak nějak úplně nesmyslně, zmatek v hlavě od začátku do konce
hanz
25.08.2025 21:54
Jak Kvítí za starejch dobrejch tenisovejch časů...
