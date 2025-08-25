První velký šok na US Open. Domácí grandslamová šampionka Keysová končí v prvním kole
Zarazúaová – Keysová 6:7, 7:6, 7:5
Keysová bude z letošního US Open odjíždět velmi zklamaná. Jedna z domácích hvězd a favoritek na titul opouští poslední grandslam sezony po nepovedeném výkonu plném chyb a hořké třísetové porážce s 82. hráčkou světa Zarazúaovou.
Už v prvním sadě Američanka nepředváděla výkon hodný světové šestky. Dvakrát ztratila podání a prohrávala 2:4. Skóre se jí však podařilo vyrovnat. V dramatické koncovce odvrátila celkem pět setbolů soupeřky, aby následně mohla v dramatickém tie-breaku využít až svůj čtvrtý a po hodině a čtvrt hry se ujala vedení.
Ve druhém dějství se rychle dostala do vedení 3:0 a zdálo se, že odpor mexické protivnice zlomila. Od té chvíle ale ztratila pět her v řadě a byla znovu v problémech. V desáté hře nepovolila soupeřce sadu dopodávat a znovu rozhodovala zkrácená hra. Tentokrát už byla jasně lepší Zarazúaová a zápas poslala do třetí sady.
V té Keysová jako první selhala na podání a prohrávala 3:5. Několikrát byla dva míčky od porážky, znovu se jí ale podařilo skóre dotáhnout. Ve dvanácté hře ale předvedla velmi špatný game na podání a trápení pro ni po třech hodinách a 13 minutách skončilo.
Finalistka z roku 2017 napáchala neskutečných 89 nevynucených chyb a při své 14. účasti v hlavní soutěži US Open potřetí skončila v prvním kole. Úvod domácího majoru se jí nepovedl ani v letech 2013 a před čtyřmi lety.
Zarazúaová, která je zde jedinou Mexičankou, slavila největší výhru kariéry a premiérový skalp členky TOP 10 při svém debutu na stadionu Arthura Ashe, největším tenisovém kurtu na světě. Ve druhém kole zahraje s přemožitelkou Petry Kvitové Francouzkou Diane Parryovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře