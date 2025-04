Půjde to ještě? Martincové se návrat na kurty po odkládané operaci vůbec nedaří

14:00

Rubljov angažoval hvězdnou posilu

Andrej Rubljov by měl vstoupit do antukového jara s hvězdnou posilou. Aktuálně devátý muž světového pořadí přidal do týmu svého krajana, dvojnásobného grandslamového šampiona a kamaráda Marata Safina, který mu loni pomohl dostat se z životní krize. Více informací najdete v článku.