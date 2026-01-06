Půlnoční drama se smutným koncem. Bouzková po bitvě podlehla španělské favoritce

WTA BRISBANE - Marie Bouzková (27) na turnaji v Brisbane končí ve druhém kole. Česká tenistka po více než tříhodinové bitvě, která končila v půl jedné ráno místního času, podlehla favorizované Španělce Paule Badosaové (28) po setech 7:6, 4:6, 2:6. Vítězka se v boji o čtvrtfinále utká s Jelenou Rybakinovou (26).
Marie Bouzková si třetí kolo v Brisbane nezahraje (@ ZAIN MOHAMMED / EPA / Profimedia)

Bouzková – Badosaová 7:6, 4:6, 2:6

Všechny čtyři dosavadní duely s favorizovanou Badosaovou Bouzková prohrála. Do toho pátého ale nastoupila bez zbytečného respektu. Španělka byla v prvním setu agresivnější a aktivnější hráčkou, Češka ale tradičně výborným pohybem a pestrou hrou bez větších problémů držela se soupeřkou krok.

V prvním setu si obě tenistky jednou prohrály vlastní podání a o výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byla aktivnější Bouzková, která celodvorcovou hrou nutila bývalou světovou dvojku k těžkým úderům, a vyplatilo se to.

Španělka několika chybami umožnila rodačce z Prahy získat až tříbodový náskok a Bouzková už šanci nepustila. Velmi dlouhý set, který trval hodinu a patnáct minut, tak získala Bouzková 7:6, v tie-breaku 7:4, a šla do vedení 1:0 na sety.

Španělka se nepovedeným závěrem sady nenechala rozhodit. Ve druhém setu za stavu 2:2 prolomila soupeřce servis, brejk vzápětí potvrdila a šla do trháku. Výborně podávající Badosaová už žádné komplikace nepřipustila, sadu získala 6:4 a po dvou a půl hodinách boje poslala utkání do rozhodujícího dějství.

Do něj vstoupily obě tenistky ztrátou podání, postupem času ale získávala navrch favoritka. Důležitý moment přišel za stavu 2:1 pro Bouzkovou, která nevyužila tři brejkové možnosti, vzápětí si své podání neuhlídala a to Španělce stačilo.

Badosaová ještě jednou uspěla na returnu, sadu získala 6:2 a po třech hodinách a třech minutách boje se mohla radovat z postupu do osmifinále, kde vyzve kazašskou soupeřku Jelenu Rybakinovou.

"Jsem strašně šťastná, že jsem zápas dovedla do vítězného konce. Marie je výborná hráčka a byl to velmi těžký a skvělý zápas. O to více si toho cením," říkala po zápase vítězka.

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
asgard33
06.01.2026 16:40
Nedáš-dostaneš.Maruška nevyužila 3 BB za stavu 2-1 a 40-0 a naopak pustila Badosu do brejku na 2-3.Tohle byl klíčový moment zápasu.Další ztracený servis na 2-5 znamenal definitivní konec.Luxusní výhodu 2 servisních gamů Pavlína určitě nezahodí...
