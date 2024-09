Raducanuová je v Soulu po skalpu loňské finalistky ve čtvrtfinále, vyzve v něm nasazenou jedničku

WTA SOUL - Emma Raducanuová (21) může projít i při svém druhém startu na Korea Open do semifinále. Bývalá šampionka US Open přehrála ve druhém kole na pětistovce v Soulu 6:4, 6:3 loňskou finalistku Yue Yuan (25) a popáté v sezoně postoupila do čtvrtfinále. V něm bude její soupeřkou nejvýše nasazená Darja Kasatkinová (27).

Emma Raducanuová je v Soulu po skalpu loňské finalistky ve čtvrtfinále (© ČTK / AP / Ahn Young-joon)