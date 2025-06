Raducanuová o čtyřhře s Alcarazem: Musím ho držet na uzdě

Emma Raducanuová (22) a Carlos Alcaraz (22) se chystají spojit síly na letošním US Open ve smíšené čtyřhře. A není divu, že jejich rozhodnutí vzbudilo na sociálních sítích pořádný rozruch. Britská tenistka nyní v rozhovoru s úsměvem prozradila, jak vznikl jejich společný plán i jaké pouto je pojí.

Když se na začátku června objevila zpráva, že Emma Raducanuová a Carlos Alcaraz nastoupí společně v smíšené čtyřhře během US Open, fanoušci zbystřili. Vše dostalo ještě větší grády poté, když se Britka objevila na hledišti v Queen's Clubu při Alcarazově zápase.

Iniciativa podle Raducanuové vzešla přímo od Alcaraze. "Byl to on, kdo se mě zeptal," potvrdila Emma v rozhovoru pro britský Express. "Chtěla jsem říct rovnou ano, ale musela jsem se nejdřív zeptat trenéra, jestli se mu to hodí do plánu. Taková formalita. Ale jasně, že jsem chtěla hrát. Jen jsem si z něj trochu vystřelila a řekla, že ho musím držet na uzdě," smála se.

Oba tenisté se znají už od roku 2021, kdy na US Open zazářili jako teenageři. Alcaraz tehdy oslnil výhrou nad Tsitsipasem a postupem do čtvrtfinále, zatímco Raducanuová šokovala svět triumfem z kvalifikace. "Viděla jsem ho vyhrávat a dodávalo mi to motivaci," vzpomíná Emma. "Bylo skvělé procházet tím turnajem společně a udrželi jsme kontakt i poté."

Ačkoli se jejich kariéry od té doby vyvíjely různě, přátelství přetrvalo. "Je jasné, že mě v tenise předběhl, ale pořád máme hezký vztah. Vážím si přátelství, která vznikla v začátcích. Když se vám začne dařit, vážíte si lidí, které znáte dlouho – těch, se kterými jste si vybudovali skutečné pouto."

Raducanuová také vysvětlila svou návštěvu turnaje v Queen’s Clubu, kde sledovala Alcarazovo vítězství nad Robertem Bautistou. "Měla jsem volno a s kamarádkami jsme si řekly, že se podíváme na turnaj. Pak jsme šly na večeři do River Cafe a v neděli jsem už byla v Eastbourne."

Jedno je jisté ale už teď. Debl ve složení Alcaraz – Raducanuová bude v New Yorku patřit k nejvíce očekávaným událostem amerického grandslamu.