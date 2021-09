Raducanuová se rozešla s trenérem. Hledá někoho s většími zkušenostmi z WTA Tour

"Hledám někoho, kdo už na této úrovni působil a ví, co to obnáší," uvedla Raducanuová, jež se k triumfu na newyorském grandslamu probila jako první v historii z kvalifikace. "Protože je teď pro mě všechno nové, potřebuju někoho, kdo už tím prošel a provede mě tím," dodala.

Žádné konkrétní jméno zatím Raducanuová, kterou titul na US Open katapultoval v žebříčku WTA na 22. místo, v hlavě nemá. Předpokládá, že do konce sezony definitivní rozhodnutí o novém kouči nepadne.

Nyní se Raducanuová vrátila po krátké pauze k tréninku a zvažuje, kdy se vrátí k turnajům. Po návratu domů z USA si dnes zahrála v Národním tenisovém centru v Londýně s vévodkyní z Cambridge Kate, která je patronkou britské tenisové asociace.

"Udělala na mě velký dojem. Byla to velká zábava zahrát si s vévodkyní," uvedla Raducanuová.

US Open champion Emma Raducanu shares court with the Duchess of Cambridge at LTA homecoming event pic.twitter.com/xIacKL8e8i