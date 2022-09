Raketa je jeho štětcem, kurt jeho plátnem. Alcaraz ukázal, že budoucnost už je tady

O španělském teenagerovi se již dlouho mluví jako o muži, který by měl převzít vedení po Big Three. Rafael Nadal, Novak Djokovič a Roger Federer dominují tenisu už téměř dvě desetiletí, přičemž první dva jmenovaní ještě ve 35, resp. 36 letech válí na grandslamech.

Alexander Zverev a Stefanos Tsitsipas se pokoušeli narušit monopol na vrcholu mužského tenisu, ale s velmi malým úspěchem. Medveděv a Thiem měli jisté úspěchy, ale vzhledem k tomu, že Rus se mimo tvrdé povrchy potýká s problémy a Thiem má neustále potíže se zdravím, Nadal a Djokovič obnovili svou dominanci.

Nadal vyhrál první dva letošní grandslamy, když porazil Medveděva v Austrálii a Caspera Ruuda ve Francii, zatímco Djokovič přehrál Nicka Kyrgiose ve Wimbledonu.

Neznamená to, že by některý z nich byl špatný hráč, ale prázdné místo, které brzy vznikne, je třeba zaplnit. Tenis ho možná konečně má.

Alcaraz se narodil ve španělském El Palmaru a v roce 2018 se připojil k akademii svého budoucího trenéra Juana Carlose Ferrera. O dva roky později, v pouhých 16 letech, debutoval v hlavních soutěžích na okruhu ATP.



Opatrný rozjezd, pak dominance

Alcarazův rok 2022 je vskutku obdivuhodný. Poté, co ho zahájil pětisetovou prohrou s Matteem Berrettinim ve třetím kole Australian Open, si mnozí uvědomili, že je předurčen k tomu, být tenisovým velikánem.

První velké vítězství Alcaraze přišlo na turnaji Masters 1000 v Miami, kde se stal nejmladším šampionem. Ještě působivější je však jeho prvenství na Madrid Open. Tam porazil tři nejvýše nasazené hráče Nadala, Djokoviče a Zvereva a došel si pro titul.

Stal se prvním teenagerem, který našel recept na Nadala na antuce, prvním hráčem, jenž na jedné antukové akci porazil Nadala a Djokoviče, a zároveň prvním mužem od roku 2007, který po cestě za triumfem na Masters vyřadil tři hráče z Top 4.

Bylo zřejmé, že Alcaraz je přírodním úkazem. Své soupeře klidně smete jako neúprosná přílivová vlna. Přesto se však projevila jeho syrovost a nevyzrálost, když ve čtvrtfinále Roland Garros utrpěl porážku se Zverevem a v osmifinále Wimbledonu s Jannickem Sinnerem.

Na US Open přijel v poměrně nejisté formě, když předčasně vypadl v Kanadě a Cincinnati. Rychle se ukázalo, že to vůbec nic neznamenalo.

Alcaraz si došel pro první z jistě mnoha grandslamových titulů, když ve finále porazil Caspera Ruuda. Jeho vítězství také znamenalo, že se stal nejmladší světovou jedničkou v historii. Dříve aspirant na trůn je nyní mužem, který na něm sedí pohodlně a důstojně. O jeho vzestupu na vrchol nemůže být pochyb.

19-year-old Carlos Alcaraz is the 2nd-youngest man to win the US Open in the Open Era after Pete Sampras in 1990.



With his win tonight, Alcaraz becomes the first teenager to reach ATP No. 1 since the rankings were introduced in 1973. pic.twitter.com/eEHgdvltg7