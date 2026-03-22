Rána pro americkou hvězdu. Shelton v Miami nestačil na kazašského soupeře
Shelton – Ševčenko 7:6, 6:7, 3:6
Ševčenko, který v minulosti uspěl proti Tayloru Fritzovi v Basileji 2023 a Holgeru Runemu v Rotterdamu 2024, dokázal proti Sheltonovi otočit nepříznivý vývoj.
Ve druhém setu byl za stavu 4:5 a 15:30 dva míče od porážky, následně však zvládl zkrácenou hru a v rozhodující sadě převzal iniciativu. Přestože si v úvodních dvou setech nevytvořil brejkbol, ve třetím setu využil svou šanci hned ve druhé hře a náskok už udržel.
Americký tenista si do konce druhého setu pomáhal dominantním servisem, když vyhrával přes 80 procent výměn po prvním i druhém podání. Ve třetí sadě však Ševčenko dokázal jeho hru otupit a donutil ho k většímu množství chyb. V závěru utkání si Kazachstánec počínal jistě, při posledních dvou gemech na servisu ztratil jediný bod a duel ukončil vítězným volejem.
"Proti takovým hráčům je potřeba stoprocentní výkon, aby se člověk udržel v zápase," uvedl Ševčenko, který v minulosti figuroval nejvýše na 45. místě světového žebříčku. "Byl okamžik, kdy jsem se cítil unavený, ale jakmile jsem se vrátil do formy, vrátila se mi energie." V dalším kole narazí na 31. nasazeného Uga Humberta, který si poradil s Gabrielem Diallem 6:1 a 6:4.
Bez komplikací vstoupil do turnaje třetí nasazený Alexander Zverev. Německý tenista porazil držitele divoké karty Martina Damma 6:2 a 6:4 a připsal si 103. vítězství na turnajích ATP Masters 1000. Zároveň prodloužil svou vítěznou sérii proti hráčům mimo první stovku na 15 zápasů a bilanci proti levákům od Roland Garros 2023 na 40:1.
Zverev dominoval od úvodních výměn a v prvním vzájemném utkání nedal americkému soupeři výraznější šanci. "Je to extrémně nebezpečný hráč s velmi silným servisem," řekl po zápase na adresu Damma. "Jsem spokojený se svou úrovní a těším se na další průběh turnaje."
V Miami si Zverev připsal jubilejní dvacáté vítězství a stejné hranice dosáhl i na dalších turnajích kategorie Masters v Římě, Madridu a Paříži. V dalším kole se utká s Marinem Čiličem, který po odvrácení mečbolu porazil Brandona Nakashimu 2:6, 6:4 a 7:6.
