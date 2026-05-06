Řím: Plíšková, zraněná Siniaková a Bejlek jsou favoritky. Valentové a Kopřivovi hrozí konec

DNES, 06:00
Celkem pět českých tenistů vstoupí v rámci středečního programu do hlavní soutěže prestižní tisícovky v italském Římě. Karolína Plíšková, zraněná Kateřina Siniaková a Sára Bejlek, která vyzve zkušenou veteránku s nepříjemným stylem, budou plnit roli favoritek. Dalším nadějím Tereze Valentové a Vítovi Kopřivovi naopak hrozí konec.
Karolína Plíšková bude plnit roli favoritky (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 6. 5.

Češi v akci
Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.) | Court 13 (11:00 SELČ)
Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.) | Court 1 (12:30 SELČ)
Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.) | Court 1 (14:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.) | Court 2 (14:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.) | SuperTennis Arena (17:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Šance pro Plíškovou, Siniakovou a Bejlek

Karolína Plíšková antukové kurty moc nemusí, hlavně ty pomalejší. V Římě se jí ale z nějakého důvodu v minulosti dařilo náramně. Třetinu z devíti startů dotáhla až do finále a v roce 2019 přebírala trofej pro šampionku. Navíc letos dorazila do italského hlavního města ve výborné formě. V posledních týdnech potvrzovala, že se jí návrat po velmi dlouhé zdravotní pauze vyplatil a na antuce zaznamenala čtvrtfinále v Linci i na tisícovce v Madridu. Její soupeřkou bude Jessica Bouzasová. Španělka prožívá naopak velmi mizernou sezonu, což potvrzuje i zápasová bilance 5:11. Nedaří se jí ani na antuce a na žádném letošním turnaji nevyhrála více než jeden zápas. Plíšková tak bude v premiérovém vzájemném souboji favoritkou na postup. Bouzasová ale nemusí být pro bývalou světovou jedničku soupeřkou, která jí bude sedět.

Kateřina Siniaková na sebe v posledních týdnech upozorňovala hlavně ve své královské disciplíně. Ve čtyřhře se totiž vrátila na post světové jedničky a hlavně po boku Taylor Townsendové vyhrála už 15 zápasů v řadě, což zahrnuje tři triumfy na úrovni Masters. V singlu tak úspěšná není, nicméně od začátku března zapsala velmi solidní osmifinále v Indian Wells a třetí kolo v Madridu. V Římě se jí nikdy nedařilo a jejím maximem je druhé kolo. Letos má jedinečnou příležitost ho vyrovnat, protože v prvním kole nastoupí proti Lois Boissonové. Francouzka zakončila loňskou životní sezonu už na konci září a letos kvůli zranění odehrála jen jeden duel. A to v Madridu, kde schytala výprask od Peyton Stearnsové. Siniaková bude jasnou favoritkou, ale senzační semifinalistku loňského French Open by rozhodně neměla podcenit. Obzvláště na antuce. Češka navíc není stoprocentně fit a má potíže s levou nohou.

Sára Bejlek se poprvé v kariéře představí v hlavní soutěži římského Masters. Češka bude favoritkou na postup, ale rozhodně ji nečeká snadná výzva. Narazí totiž na extrémně zkušenou veteránku Lauru Siegemundovou, která dokáže svou hrou i vystupováním otrávit nejednu soupeřku na okruhu. Letos má Němka sice negativní bilanci, ale na poslední akci v Madridu trápila Jasmine Paoliniovou a právě na antuce je obvykle nejvíce nebezpečná. Antuka je ovšem nejoblíbenějším povrchem i pro Češku. Senzační šampionka únorové pětistovky v Abú Zabí však neprožívá ideální antukové jaro. V posledních týdnech hodně laborovala se zdravotními problémy a na nejpomalejším povrchu zatím hrála pouze na netypické zelené drti v Charlestonu, kde zapsala bilanci 1:1. Hodně bude záležet na zdravotním stavu Bejlek, nicméně i v případě stoprocentní kondice ji s největší pravděpodobností čeká náročný duel.

Valentové a Kopřivovi hrozí konec

Tereza Valentová absolvuje po průlomovém loňském roce svou první kompletní sezonu na hlavním okruhu a zatím se jí příliš nedaří. Navíc měla v Římě docela smůlu na los a svůj debut na této akci, kterou měla původně kvůli maturitní zkoušce vynechat, začne proti Julii Putincevové. Proti ruské rodačce reprezentující Kazachstán bude stejně jako před dvěma týdny v Madridu, kde padla po třísetové bitvě, mírnou favoritkou. Před cestou do italské metropole působila na menším podniku WTA 125 ve Francii, kde rozhodně nepředvedla ideální výkonnost a prohrála finále. Rovněž Putincevová na tom není letos nejlépe, ale má obrovské zkušenosti a v Římě byla dvakrát minimálně v osmifinále. Vzhledem ke zmíněnému by nebylo žádným velkým překvapením, pokud by česká teenagerka se zkušenou soupeřkou opět prohrála.

Vít Kopřiva loni konečně po letech úsilí prorazil do elitní stovky žebříčku a už nějakou dobu se pohybuje výhradně na nejvyšší tour. A rozhodně si vede výborně, protože dál vylepšuje své žebříčkové maximum a sbírá skvělé výsledky. Zejména na oblíbené antuce. V posledních týdnech má pravděpodobně životní formu, jež zahrnuje čtvrtfinále v Mnichově a první osmifinále na Masters, na které dosáhl v Madridu i díky skalpu Andreje Rubljova. Přesto nebude v prvním kole v Římě favoritem a hrozí mu, že neobhájí body za loňské třetí kolo. Čeká ho totiž souboj s nevyzpytatelným Fábiánem Marozsánem. Maďarský tenista je i letos velmi nevyrovnaným hráčem, takže se nedá predikovat, jak moc kvalitní výkon v daný den předvede. Kopřiva tak rozhodně nemusí být bez šance. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2, nicméně Kopřiva vyhrál úvodní dva souboje před mnoha lety na okruhu ITF.

Středeční program

CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Stefaniniová (It.) – Ostapenková (Lot.)
2. Hurkacz (Pol.) – Hanfmann (Něm.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Arnaldi (It.) – Munar (Šp.)
4. Cocciarettová (It.) – Krausová (Rak.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Ciná (It.) – Blockx (Belg.) / nejdříve ve 20:30 SELČ


BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Brooksby (USA) – Báez (Arg.)
2. Pigatová (It.) – Grantová (It.)
3. Taggerová (Rak.) – Sakkariová (Řec.) / nejdříve ve 14:00 SELČ
4. Carreňo (Šp.) – Tabilo (Chile)
5. Basilettiová (It.) – Tomljanovicová (Austr.)


SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Zhizhen Zhang (Čína) – Altmaier (Něm.)
2. Golubicová (Švýc.) – Urgesiová (It.)
3. Townsendová (USA) – Brancacciová (It.)
4. De Jong (Niz.) – Borges (Portug.)
5. Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.)


COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.)


COURT 1 (od 11:00 SELČ)
1. Džumhur (Bosna) – Mannarino (Fr.)
2. Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.)
3. Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.)


COURT 2 (od 11:00 SELČ)
1. P. Udvardyová (Maď.) – Kornějevová (-)
2. Ugo Carabelli (Arg.) – Ševčenko (Kaz.)
3. T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Babolet
06.05.2026 10:32
Jak může být zraněná tenistka favoritkou?
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 10:34
Jak vidíš, tak může. Nikdo neví, jak moc to je vážné. Snad bude moct hrát normálně. Na Instagram dávala něco v tom smyslu, že zvládla dorazit do Říma na jedné noze.
HankMoody
06.05.2026 10:29
Sám pracuju jako novinář a kdyby mi nějaký redaktor psal každý druhý článek se stejně znějícím titulkem, tak bych si našel jiného. :-)
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 10:37
Ale jen přes 10 let a skoro 20 let přece :)

Můžeš mi tady vypsat ten každý druhý článek se stejně znějícím titulkem? Děkuju. Nebo myslíš ten souhrn dole, kde jsou titulky i ostatních redaktorů?

Za poslední měsíc zhruba 300+ článků, letos asi 1400+ článků... Opravdu má každý druhý stejně znějící titulek? Nebo zase používáš lživý argument?
Mantra
06.05.2026 10:13
já jsem ti to říkal Ondřeji - lidi nejsou blbí, prostě si sereš do hnízda... ale co už, aspoň si zablejem
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 10:26
Zas to nehroť
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 09:22
Vždyť Laura to o sobě v podstatě sama řekla

https://www.tenisportal.cz/zpravy/veteranka-s-otravnym-stylem-je-senzaci-wimbledonu-nezajima-me-kdo-je-na-druhe-strane-49651/
Saulnier
06.05.2026 09:25
"veteránka s otravným štýlom" je sémanticky niekde úplne inde ako "otravná veteránka"
to nie je len skrátenie pôvodného, to je úplne nový význam
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 09:31
Ok, změnil jsem.
Saulnier
06.05.2026 09:43
inak ale naozaj ma to prinútilo pozrieť sa, kto že je tá otrava

keď sa na to pozriem čisto len z tejto perspektívy, pôvodný titulok svoju úlohu splnil

ale v širšom kontexte už generoval aj niečo ďalšie, negatívnejšie, ako záujem dozvedieť sa, o koho ide

neviem, ako je na tom tenisportal s návštevnosťou z Google Discoveru, ale tam veľakrát skórujú titulky, o ktorých sám Google vyhlasuje, že by mali byť iné

niekedy je veľmi ťažké nájsť tú správnu mieru medzi úderným titulkom a clickbaitom, samotné Google algoritmy v tom majú guľáš veľakrát
Kreuz
06.05.2026 09:38
nedelej z toho psychodrama, jean-paul
Saulnier
06.05.2026 09:44
to naozaj nechcem
BorisCZ
06.05.2026 08:59
Řím: Šance Plíškové a zraněné Siniakové. Bejlek čeká otravná veteránka, Valentové hrozí konec

Madrid: Noskové a Menšíkovi hrozí konec, Plíšková má naopak jedinečnou šanci

Fruhvirtové hrozí konec, na Masters hrají i Bartůňková a další naděje

Monte Carlo: Macháčovi hrozí konec v prvním kole, od Lehečky se čeká povinná výhra

Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec. Hned po náročném programu má těžkou soupeřku

Indian Wells: Konec hrozí i Siniakové. Česká bojovnice má před sebou drsnou výzvu

Indian Wells: Menšíka čeká noční můra. Poslední mužské naději hrozí konec

Indian Wells: Vzácná možnost Siniakové, Kopřiva zkusí využít druhou šanci. Viďmanové hrozí konec

Lehečkovi hrozil nečekaný výbuch. V Dubaji se protrápil k výhře nad jasným outsiderem

Macháč se odhlásil z Dubaje. Životní úspěch nenapodobí a hrozí mu vypadnutí z TOP 50

Dubaj: Gauffové hrozí konec na filipínské hvězdičce, Svitolinová může ukončit pohádkovou jízdu

Dubaj: Krejčíkovou čeká ohromně těžká výzva, konec hrozí i Siniakové

Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede

Dauhá: Velká šance pro Plíškovou. Muchová jde na oblíbenou sokyni, Bouzkové hrozí konec

Obrovská smůla: Zranění Macháče přišlo v nejhorší chvíli a hrozí mu velký propad

Australian Open: Djokovič může rozbít sen, Šwiatekové hrozí konec na obávané rivalce

Australian Open: Fruhvirtové hrozí výprask od Valentové, Siniaková a spol. se pokusí o zázrak

Australian Open: Valentová na pozoru a krutý šlágr Macháče. Plíškové hrozí rychlý konec

Krutý los a těžká premiéra Strýcové. Češky pojedou do Švýcarska, hrozí účast Bencicové

Začíná Australian Open: Vondroušové hrozí krach v prvním kole, favorité nadělí výprask

Vondroušové hrozí, že přijde o další Australian Open. Opět se jí ozvala bolest
GaelM
06.05.2026 08:55
Proč "zraněná Siniaková" nastupuje do singla, pokud není 100% fit? První kolo debla bude nejspíš až v pátek, mohla si nechat delší čas na oddech. Stejně Řím nikdy nebyl "její" turnaj.
Mony
06.05.2026 09:05
Asi by podle pravidel nemohla..nemůže ani skrečovat
bardunek666
06.05.2026 08:54
Titulek jak z bulvární šlichty... Opravdu nechápu, proč se tady z toho stávají nadpisy z Blesku.
Saulnier
06.05.2026 08:37
"Otravná veteránka" je taký level zahmlievania a expresívnosti, ktorý už aj mňa prinútil pozrieť sa, o koho ide
Ela-fon-isi
06.05.2026 08:15
,,Otravná veteránka"? To je na žalobu! Nesmím doma říct ani, že je někdo tlustej. S opovržením dcer se setkala i věta: ,,Your appearance is typical of India."
Kreuz
06.05.2026 08:20
v americe by vetsina zdejsich psala uz prispevky z vezenskych cel
pantera1
06.05.2026 08:39
Však oni na tu pokryteckou korektnost jednou šeredně dojedou .
pantera1
06.05.2026 07:51
Studená Němka Sigemundka je hodně otravná . Sára to s ní nebude mít vůbec jednoduché. Podle titulku by to už měla veteránka zabalít a jít do důchodu, nikdo na ni není zvědavej
gocii
06.05.2026 07:41
redakce opilá nebo už sází jen na ai?
GaelM
06.05.2026 08:40
spíš už jede naplno bulvár... podle množství komentářů k tématu X k titulku to zjevně zabírá
bardunek666
06.05.2026 08:55
Jojo, Jirásek to považuje za nějakou senzaci a kašle na nějakou úroveň.
Grape
06.05.2026 07:34
Otravnou veteránku? Tommr se začal podílet na psaní preview?
(nic ve zlém )
