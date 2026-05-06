Řím: Plíšková, zraněná Siniaková a Bejlek jsou favoritky. Valentové a Kopřivovi hrozí konec
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 6. 5.
Češi v akci
Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.) | Court 13 (11:00 SELČ)
Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.) | Court 1 (12:30 SELČ)
Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.) | Court 1 (14:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.) | Court 2 (14:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.) | SuperTennis Arena (17:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Šance pro Plíškovou, Siniakovou a Bejlek
Karolína Plíšková antukové kurty moc nemusí, hlavně ty pomalejší. V Římě se jí ale z nějakého důvodu v minulosti dařilo náramně. Třetinu z devíti startů dotáhla až do finále a v roce 2019 přebírala trofej pro šampionku. Navíc letos dorazila do italského hlavního města ve výborné formě. V posledních týdnech potvrzovala, že se jí návrat po velmi dlouhé zdravotní pauze vyplatil a na antuce zaznamenala čtvrtfinále v Linci i na tisícovce v Madridu. Její soupeřkou bude Jessica Bouzasová. Španělka prožívá naopak velmi mizernou sezonu, což potvrzuje i zápasová bilance 5:11. Nedaří se jí ani na antuce a na žádném letošním turnaji nevyhrála více než jeden zápas. Plíšková tak bude v premiérovém vzájemném souboji favoritkou na postup. Bouzasová ale nemusí být pro bývalou světovou jedničku soupeřkou, která jí bude sedět.
Kateřina Siniaková na sebe v posledních týdnech upozorňovala hlavně ve své královské disciplíně. Ve čtyřhře se totiž vrátila na post světové jedničky a hlavně po boku Taylor Townsendové vyhrála už 15 zápasů v řadě, což zahrnuje tři triumfy na úrovni Masters. V singlu tak úspěšná není, nicméně od začátku března zapsala velmi solidní osmifinále v Indian Wells a třetí kolo v Madridu. V Římě se jí nikdy nedařilo a jejím maximem je druhé kolo. Letos má jedinečnou příležitost ho vyrovnat, protože v prvním kole nastoupí proti Lois Boissonové. Francouzka zakončila loňskou životní sezonu už na konci září a letos kvůli zranění odehrála jen jeden duel. A to v Madridu, kde schytala výprask od Peyton Stearnsové. Siniaková bude jasnou favoritkou, ale senzační semifinalistku loňského French Open by rozhodně neměla podcenit. Obzvláště na antuce. Češka navíc není stoprocentně fit a má potíže s levou nohou.
Sára Bejlek se poprvé v kariéře představí v hlavní soutěži římského Masters. Češka bude favoritkou na postup, ale rozhodně ji nečeká snadná výzva. Narazí totiž na extrémně zkušenou veteránku Lauru Siegemundovou, která dokáže svou hrou i vystupováním otrávit nejednu soupeřku na okruhu. Letos má Němka sice negativní bilanci, ale na poslední akci v Madridu trápila Jasmine Paoliniovou a právě na antuce je obvykle nejvíce nebezpečná. Antuka je ovšem nejoblíbenějším povrchem i pro Češku. Senzační šampionka únorové pětistovky v Abú Zabí však neprožívá ideální antukové jaro. V posledních týdnech hodně laborovala se zdravotními problémy a na nejpomalejším povrchu zatím hrála pouze na netypické zelené drti v Charlestonu, kde zapsala bilanci 1:1. Hodně bude záležet na zdravotním stavu Bejlek, nicméně i v případě stoprocentní kondice ji s největší pravděpodobností čeká náročný duel.
Valentové a Kopřivovi hrozí konec
Tereza Valentová absolvuje po průlomovém loňském roce svou první kompletní sezonu na hlavním okruhu a zatím se jí příliš nedaří. Navíc měla v Římě docela smůlu na los a svůj debut na této akci, kterou měla původně kvůli maturitní zkoušce vynechat, začne proti Julii Putincevové. Proti ruské rodačce reprezentující Kazachstán bude stejně jako před dvěma týdny v Madridu, kde padla po třísetové bitvě, mírnou favoritkou. Před cestou do italské metropole působila na menším podniku WTA 125 ve Francii, kde rozhodně nepředvedla ideální výkonnost a prohrála finále. Rovněž Putincevová na tom není letos nejlépe, ale má obrovské zkušenosti a v Římě byla dvakrát minimálně v osmifinále. Vzhledem ke zmíněnému by nebylo žádným velkým překvapením, pokud by česká teenagerka se zkušenou soupeřkou opět prohrála.
Vít Kopřiva loni konečně po letech úsilí prorazil do elitní stovky žebříčku a už nějakou dobu se pohybuje výhradně na nejvyšší tour. A rozhodně si vede výborně, protože dál vylepšuje své žebříčkové maximum a sbírá skvělé výsledky. Zejména na oblíbené antuce. V posledních týdnech má pravděpodobně životní formu, jež zahrnuje čtvrtfinále v Mnichově a první osmifinále na Masters, na které dosáhl v Madridu i díky skalpu Andreje Rubljova. Přesto nebude v prvním kole v Římě favoritem a hrozí mu, že neobhájí body za loňské třetí kolo. Čeká ho totiž souboj s nevyzpytatelným Fábiánem Marozsánem. Maďarský tenista je i letos velmi nevyrovnaným hráčem, takže se nedá predikovat, jak moc kvalitní výkon v daný den předvede. Kopřiva tak rozhodně nemusí být bez šance. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2, nicméně Kopřiva vyhrál úvodní dva souboje před mnoha lety na okruhu ITF.
Středeční program
CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Stefaniniová (It.) – Ostapenková (Lot.)
2. Hurkacz (Pol.) – Hanfmann (Něm.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Arnaldi (It.) – Munar (Šp.)
4. Cocciarettová (It.) – Krausová (Rak.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Ciná (It.) – Blockx (Belg.) / nejdříve ve 20:30 SELČ
BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Brooksby (USA) – Báez (Arg.)
2. Pigatová (It.) – Grantová (It.)
3. Taggerová (Rak.) – Sakkariová (Řec.) / nejdříve ve 14:00 SELČ
4. Carreňo (Šp.) – Tabilo (Chile)
5. Basilettiová (It.) – Tomljanovicová (Austr.)
SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Zhizhen Zhang (Čína) – Altmaier (Něm.)
2. Golubicová (Švýc.) – Urgesiová (It.)
3. Townsendová (USA) – Brancacciová (It.)
4. De Jong (Niz.) – Borges (Portug.)
5. Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.)
COURT 1 (od 11:00 SELČ)
1. Džumhur (Bosna) – Mannarino (Fr.)
2. Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.)
3. Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.)
COURT 2 (od 11:00 SELČ)
1. P. Udvardyová (Maď.) – Kornějevová (-)
2. Ugo Carabelli (Arg.) – Ševčenko (Kaz.)
3. T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Můžeš mi tady vypsat ten každý druhý článek se stejně znějícím titulkem? Děkuju. Nebo myslíš ten souhrn dole, kde jsou titulky i ostatních redaktorů?
Za poslední měsíc zhruba 300+ článků, letos asi 1400+ článků... Opravdu má každý druhý stejně znějící titulek? Nebo zase používáš lživý argument?
https://www.tenisportal.cz/zpravy/veteranka-s-otravnym-stylem-je-senzaci-wimbledonu-nezajima-me-kdo-je-na-druhe-strane-49651/
to nie je len skrátenie pôvodného, to je úplne nový význam
keď sa na to pozriem čisto len z tejto perspektívy, pôvodný titulok svoju úlohu splnil
ale v širšom kontexte už generoval aj niečo ďalšie, negatívnejšie, ako záujem dozvedieť sa, o koho ide
neviem, ako je na tom tenisportal s návštevnosťou z Google Discoveru, ale tam veľakrát skórujú titulky, o ktorých sám Google vyhlasuje, že by mali byť iné
niekedy je veľmi ťažké nájsť tú správnu mieru medzi úderným titulkom a clickbaitom, samotné Google algoritmy v tom majú guľáš veľakrát
Madrid: Noskové a Menšíkovi hrozí konec, Plíšková má naopak jedinečnou šanci
Fruhvirtové hrozí konec, na Masters hrají i Bartůňková a další naděje
Monte Carlo: Macháčovi hrozí konec v prvním kole, od Lehečky se čeká povinná výhra
Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec. Hned po náročném programu má těžkou soupeřku
Indian Wells: Konec hrozí i Siniakové. Česká bojovnice má před sebou drsnou výzvu
Indian Wells: Menšíka čeká noční můra. Poslední mužské naději hrozí konec
Indian Wells: Vzácná možnost Siniakové, Kopřiva zkusí využít druhou šanci. Viďmanové hrozí konec
Lehečkovi hrozil nečekaný výbuch. V Dubaji se protrápil k výhře nad jasným outsiderem
Macháč se odhlásil z Dubaje. Životní úspěch nenapodobí a hrozí mu vypadnutí z TOP 50
Dubaj: Gauffové hrozí konec na filipínské hvězdičce, Svitolinová může ukončit pohádkovou jízdu
Dubaj: Krejčíkovou čeká ohromně těžká výzva, konec hrozí i Siniakové
Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede
Dauhá: Velká šance pro Plíškovou. Muchová jde na oblíbenou sokyni, Bouzkové hrozí konec
Obrovská smůla: Zranění Macháče přišlo v nejhorší chvíli a hrozí mu velký propad
Australian Open: Djokovič může rozbít sen, Šwiatekové hrozí konec na obávané rivalce
Australian Open: Fruhvirtové hrozí výprask od Valentové, Siniaková a spol. se pokusí o zázrak
Australian Open: Valentová na pozoru a krutý šlágr Macháče. Plíškové hrozí rychlý konec
Krutý los a těžká premiéra Strýcové. Češky pojedou do Švýcarska, hrozí účast Bencicové
Začíná Australian Open: Vondroušové hrozí krach v prvním kole, favorité nadělí výprask
Vondroušové hrozí, že přijde o další Australian Open. Opět se jí ozvala bolest
(nic ve zlém )