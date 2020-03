Riskeová byla během pandemie koronaviru testována na doping. Tohle není bezpečné, zlobil se její manžel

Riskeová byla testována na doping 14. března, tedy dva dny poté, kdy Světová zdravotnická organizace překlasifikovala epidemii koronaviru na pandemii. Pravidla tenisového světa jsou jasná, dopingové kontroly probíhají i v domácích podmínkách, tedy mimo hrané turnaje.

S tím ale kvůli momentální situaci nesouhlasí manžel Riskeové. "Máme tu pandemii, v USA je nouzový stav, tour je přerušená, máme se zdržovat hlavně doma v izolaci. Jak je tedy možné, že vás přijdou testovat k vám domů? Přijde vám to bezpečné? Zaplaťte svým lidem a činnost přerušte, než se tour obnoví," zlobil se na sociálních sítích Stephen Amritraj na světovou i americkou antidopingovou agenturu.

Bývalého tenistu kromě jeho manželky podpořila i americká aktivní hráčka Nicole Gibbsová. "Přesně. Tohle může ohrozit naše zdraví, obzvláště teď, kdy se máme distancovat od ostatních lidí."

Yep exactly. This is a flaming health violation in a time where we’re being encouraged to practice social distancing. From a “health-focused” organization.