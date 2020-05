Rodionovová se zastala Thiema. Nechte už Dominica být, finanční krize je úkol pro ITF

Dominic Thiem nedávno odmítl přispět do fondu pro žebříčkově níže postavené hráče, kteří se mohli během koronavirové přestávky ocitnout ve finanční tísni. Na nejlepšího rakouského tenistu se strhla vlna kritiky, ale jsou i tací, kteří nevydělávají tolik jako elita a trojnásobného grandslamového finalisty se zastali. Dobrým příkladem je Arina Rodionovová.

S fondem na podporu žebříčkově níže postavených hráčů, kteří se mohli kvůli koronavirové krizi ocitnout ve finanční tísni, přišli Novak Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer.

Thiem asi nečekal, že jeho vyjádření a odmítnutí přispět vyvolá v tenisovém světě takový poprask. "Znám Futures Tour, sám jsem tam dva roky hrál. Je tam mnoho lidí, kteří sportu nepodřizují všechno a nechovají se jako profesionálové. Žádný tenista, ani ten, který je na žebříčku hodně nízko, nebojuje o přežití. Nikdo z nich nemusí hladovět. Nechápu, proč bych měl takovým lidem dávat peníze. To je raději daruju lidem nebo institucím, které je skutečně potřebují," řekl Thiem.

Rakouskou jedničku zkritizovali Nick Kyrgios a například Tara Mooreová s Allie Kiickovou, velmi emotivní video po jeho vyjádření nahrála alžírská hráčka Ines Ibbúová.

Jsou ale i tací, kterým se může o částkách za závěrečná kola na grandslamech a dalších vysokých odměnách jen zdát, a přesto rakouskou jedničku, jež pravidelně posílá peníze například hnutí 4ocean, které se zabývá čištěním oceánů od odpadu a je silně pro ochranu přírody, podpořili a zastali se jí.

"Myslím si, že lidé by měli Dominica už nechat být. Nezáleží, kolik si ve své kariéře nebo letos vydělal, jsou to jeho peníze a může si s nimi dělat, co chce. Není jeho chyba, že si žebříčkově níže postavení hráči nevydělávají dost," napsala Rodionovová a emotikonou hlásící se ženy sama dala najevo, že se finanční krize týká i jí.

"Tohle podělala ITF a je to její práce situaci napravit. Podle mě byste ho neměli nenávidět za to, že je v tenise dobrý a nechce se s námi podělit o své peníze. Dominic má pravdu, že ne všichni se chovají profesionálně, neoznačil přece za neprofesionály všechny. Divili byste se, jaké hráče máme na tour. Osobně jsem viděla několik z nich, kteří se před zápasem ani nejdou rozehrát," dodala 152. hráčka singlového žebříčku a 69. tenistka deblového pořadí.