Kyrgios zkritizoval Thiema: Nechápeš to, zkus se vžít do jejich situace

Dominic Thiem svým pár dní starým vyjádřením, že nehodlá finančně přispět do fondu, který má podpořit žebříčkově níže postavené hráče, vyvolal velkou vlnu kritiky, a to hlavně od tenistů z nižších pater žebříčků. Ozval se ale i Nick Kyrgios, který rozhodně ve finanční krizi není. "Pořád nechápe, o co tady jde. Zkus se vžít do jejich situace," vzkázal rakouské jedničce.