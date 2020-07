Rosol rád předává zkušenosti mladým. Přeložení finále Davis Cupu ho štve

"Je to blbý. Ano, štvalo mě to. Je to čára přes rozpočet," řekl aktuálně 180. hráč světa Rosol k přeložení soutěže družstev. "Ale my s tím nic neuděláme. Jsme malí páni a musíme hrát, jak to je a brát to, jak to zvolili," konstatoval.

V letech 2012 a 2013 slavil jako člen českého týmu po boku Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka zisk "salátové mísy". V soutěži má bilanci 16 výher a 13 porážek. Vybojoval i důležité body, tak jako v březnu, kdy se podílel na úspěchu v kvalifikaci na Slovensku a postupu do finálového turnaje.

Příští rok se pokusí do nominace kapitána Jaroslava Navrátila probojovat. I přes kupící se zdravotní problémy má stále do tenisu chuť. "Chci hrát, jak to půjde. Uvidíme. Každý rok, co přijde, bude bonusový," uvedl vítěz dvou turnajů ATP.

V době vynucené koronavirové pauzy naznačil, jakým směrem by se jednou mohl ubírat. Nabídl své služby Národnímu tenisovému centru a předával zkušenosti mladým hráčům. "Baví mě to, do budoucna se tomu nebráním," řekl Rosol.

Nastupující generaci se věnoval pár hodin v týdnu. Jeho rady si pochvaloval třeba Michael Vrbenský, zmínil Martina Krumicha či Andrewa Palsona. "Mladých je hodně, udělali pokrok, ale je to pole neorané. Pořád se na nich dá dobře pracovat," uvedl Rosol. "Snažím se jim radit, jak co dělat v jakých situacích, jak trénovat, kde přidat, jak to naladit. I ohledně stravy, všeho. Někdo si vezme víc, někdo míň."

Ocenil společnou přípravu nadějí z pražských klubů Sparty, Štvanice a Spojů. "Je důležité, aby tenisti táhli za jeden provaz a dotáhli jsme se na konkurenci, na Francii, Španělsko," poukázal na fakt, že mezi muži je mezi elitou jen Jiří Veselý.

Rosol doufá, že se vedle akcí Českého tenisového svazu letos vrátí i na okruh. Proto uvítal oznámení, že by se v Česku měly hrát v srpnu a září za sebou čtyři challengery, "Určitě je chci hrát, jestli budou," uvedl opatrně. Pořád se bojí, že současné plány na restart sezony nemusí být definitivní. "Kéž by byly, ale nejsem si jistý."