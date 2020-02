Rosol v Puné prošel bez ztráty podání kvalifikací turnaje ATP

Lukáš Rosol začal sezonu porážkou v prvním kole challengeru v Noumee a následně na Australian Open vypadl v závěrečném třetím kole kvalifikace.



Třetí akci v roce 2020 si naplánoval do indického Puné, kde musel na podniku ATP 250 do kvalifikace. Dvoukolovým sítem však bez potíží prošel a poprvé od loňského listopadu si zahraje hlavní soutěž.



V sobotu Rosol porazil 6-4 6-4 bývalou světovou desítku Lotyše Ernestse Gulbise, který si předminulý týden dostal do 3. kola Australian Open, a dnes si poradil 6-2 7-5 s Australanem Matthewem Ebdenem. V obou zápasech český tenista nečelil brejkbolu.



Do hlavní soutěže Rosol vstoupí soubojem s dalším úspěšným kvalifikantem Italem Robertem Marcorou, s nímž dosud nehrál. Na vítěze už ve druhém kole čeká 21. hráč světa Francouz Benoit Paire, který je v pavouku jediným členem Top 60.





ATP 250 PUNÉ los dvouhry los čtyřhry

Mezi kvarteto nejvýše nasazených, kteří mají v prvním kole volný los, se v Indii vešli i Litevec Ričardas Berankis, Ital Stefano Travaglia a Korejec Soonwoo Kwon.



Z českých tenistů v Puné startuje ještě Jiří Veselý, který bude bojovat o zopakování loňského výsledku proti domácí divoké kartě Arjunu Kadhemu.



Ve čtyřhře se představí naposledy před domácím publikem s kariérou se loučící 46letý deblový specialista Leander Paes, jenž startuje poprvé s Australanem Ebdenem.