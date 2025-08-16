Rozjetá Paoliniová potřetí v roce přehrála Gauffovou a je v semifinále
Paoliniová - Gauffová 2:6, 6:4, 6:3
Paoliniová se však musela v zápase vypořádat i s dalšími problémy než těmi, které jí přichystala Gauffová. Na začátku rozhodujícího setu si italská hráčka při forhendovém úderu podvrtla kotník. Po krátkém ošetření ale pokračovala v utkání a dokázala rychle prolomit podání soupeřky.
Ani po psychické stránce to neměla dvojnásobná grandslamová finalistka jednoduché. Paoliniová letos několikrát ztratila výborně rozehraný zápas – naposledy v Montrealu proti Aoi Itoové, kdy vedla 6:2, 4:1. I tentokrát se zdálo, že by se scénář mohl opakovat: v rozhodujícím setu ztratila devět bodů v řadě při vedení 3:1 a 40:30.
Italka ale krizi ustála. Odpověděla sérií sedmi vyhraných míčů a získala 12 z posledních 15 výměn, čímž si zajistila postup do svého pátého semifinále sezony a druhého na úrovni WTA 1000. Navázala tak na květnový triumf na antukovém podniku v Římě.
Duel, který trval dvě hodiny a tři minuty, přinesl dohromady 14 brejků, 18 dvojchyb a 62 nevynucených chyb. Byla to však především Gauffová, která se v klíčových momentech nevyhnula zbytečným chybám.
"Bylo to velmi složité utkání," hodnotila Paoliniová. "Zpočátku jsem jen běhala a snažila se dostat míč do kurtu… ale po chvíli jsem ho začala lépe cítit. Zůstala jsem na kurtu, bojovala o každý bod a vyplatilo se to."
O finále se přemožitelka Barbory Krejčíkové utká s Veronikou Kuděrmetovovou, která postoupila do svého prvního semifinále na turnaji WTA 1000 od roku 2023. Proti ruské soupeřce, bývalé hráčce Top 10, má negativní bilanci tří porážek v řadě, přičemž naposledy se spolu utkaly právě v Cincinnati v roce 2021.
"Je to skvělá hráčka, má silný servis a velké zbraně," řekla Paoliniová. "Vždycky je těžké proti ní hrát. Tentokrát to ale bude jiný příběh. Hraje opravdu dobře. Ale i já jsem spokojená se svou hrou, takže uvidíme, co dokážu. Doufám, že to bude dobrý zápas."
