Rozjetá Paoliniová potřetí v roce přehrála Gauffovou a je v semifinále

DNES, 06:38
Aktuality 2
WTA MASTERS CINCINNATI - Jasmine Paoliniová (29) potvrdila svou letošní výbornou formu, když v Cincinnati znovu zastavila domácí hvězdu Coco Gauffovou (21). Ve čtvrtfinále zvítězila po obratu 2:6, 6:4, 6:3 a připsala si už třetí výhru nad světovou dvojkou v letošním roce. Další soupeřkou italské tenistky bude Ruska Veronika Kuděrmetovová.
Jamine Paoliniová přijímá gratulaci od Coco Gauffové (@ MARK LYONS / EPA / Profimedia)

Paoliniová - Gauffová 2:6, 6:4, 6:3

Paoliniová se však musela v zápase vypořádat i s dalšími problémy než těmi, které jí přichystala Gauffová. Na začátku rozhodujícího setu si italská hráčka při forhendovém úderu podvrtla kotník. Po krátkém ošetření ale pokračovala v utkání a dokázala rychle prolomit podání soupeřky.

Ani po psychické stránce to neměla dvojnásobná grandslamová finalistka jednoduché. Paoliniová letos několikrát ztratila výborně rozehraný zápas – naposledy v Montrealu proti Aoi Itoové, kdy vedla 6:2, 4:1. I tentokrát se zdálo, že by se scénář mohl opakovat: v rozhodujícím setu ztratila devět bodů v řadě při vedení 3:1 a 40:30.

Italka ale krizi ustála. Odpověděla sérií sedmi vyhraných míčů a získala 12 z posledních 15 výměn, čímž si zajistila postup do svého pátého semifinále sezony a druhého na úrovni WTA 1000. Navázala tak na květnový triumf na antukovém podniku v Římě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Duel, který trval dvě hodiny a tři minuty, přinesl dohromady 14 brejků, 18 dvojchyb a 62 nevynucených chyb. Byla to však především Gauffová, která se v klíčových momentech nevyhnula zbytečným chybám.

"Bylo to velmi složité utkání," hodnotila Paoliniová. "Zpočátku jsem jen běhala a snažila se dostat míč do kurtu… ale po chvíli jsem ho začala lépe cítit. Zůstala jsem na kurtu, bojovala o každý bod a vyplatilo se to."

O finále se přemožitelka Barbory Krejčíkové utká s Veronikou Kuděrmetovovou, která postoupila do svého prvního semifinále na turnaji WTA 1000 od roku 2023. Proti ruské soupeřce, bývalé hráčce Top 10, má negativní bilanci tří porážek v řadě, přičemž naposledy se spolu utkaly právě v Cincinnati v roce 2021.

"Je to skvělá hráčka, má silný servis a velké zbraně," řekla Paoliniová. "Vždycky je těžké proti ní hrát. Tentokrát to ale bude jiný příběh. Hraje opravdu dobře. Ale i já jsem spokojená se svou hrou, takže uvidíme, co dokážu. Doufám, že to bude dobrý zápas."

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Otmar
16.08.2025 07:49
Výhra Paolini nad Coco snad až takovým překvapením není, spíš jsem se divil, jak Carevna smetla Grachevu. Ta přehrála Mušku, ale jak s ní vyběhla Ruska, to se jen tak nevidí.
kikina49
16.08.2025 07:40
