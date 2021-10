Rubljov hledá formu v Petrohradu. Za obhajobou titulu vykročil výhrou nad Ivaškou

ATP PETROHRAD - Andrej Rubljov vstoupil do domácího halového turnaje ATP 250 v Petrohradu stejně jako loni výhrou nad Iljou Ivaškou. Letos nejvýše nasazený ruský obhájce titulu zvítězil 6-4 6-4 a přerušil minisérii dvou porážek.

Andrej Rubljov na jedenácti z posledních dvanácti turnajů ztroskotal na hráči mimo Top 20, poslední dva duely prohrál dokonce s hráčem mimo Top 50.



Týden po nezdaru v Moskvě, kde nevyužil mečbol proti Adrianu Mannarinovi, už vstup do dalšího domácího turnaje ATP 250 zvládl. V Petrohradu, kde obhajuje loňský triumf, si na úvod stejně loni poradil s Bělorusem Iljou Ivaškou. Letos i díky odvrácení všech sedmi brejkbolů vyhrál po setech dvakrát 6-4.



"Bylo pro mě důležité odehrát dobrý zápas a vyhrát. V poslední době se mi tolik nedaří, potřebuju najít ztracenou sebedůvěru," řekl již jistý účastník Turnaje mistrů Rubljov, který si z posledních pěti zápasů připsal teprve druhou výhru.



Ve čtvrtek Rubljova čeká čtvrtfinále čtyřhry, ve které startuje s krajanem Karenem Chačanovem. A zároveň bude sledovat souboj mezi Američanem Sebastianem Kordou a Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpe, ze kterého vzejde jeho soupeř pro páteční čtvrtfinále dvouhry.







Nečekané potíže měl ve svém úvodním vystoupení druhý nasazený Denis Shapovalov. 22letý Kanaďan, který se od postupu do semifinále Wimbledonu trápí, ztratil se španělským antukářem Pablem Andújarem první set, ale vývoj otočil a obrat dokonal kanárem.



O zopakování loňského semifinále a první vítěznou sérii od US Open se Shapovalov utká s neroblíbeným sokem Janem-Lennardem Struffem (h2h 2-4). Německý tenista ve duhém kole vyřadil sedmého nasazeného Kazacha Alexandera Bublika.