Rubljov je před Turnajem mistrů stále bez formy. Potřetí v řadě skončil na hráči mimo Top 50

Andrej Rubljov měl v první polovině sezony velmi dobrou formu, postupně ale jeho výkony slábnou. Na dvanácti z posledních třinácti turnajů ztroskotal na hráči mimo Top 20 a poslední tři duely prohrál dokonce s hráčem mimo Top 50. A to se mu předtím v období od srpna 2019 do září 2021 stalo jen jednou.



Před třemi týdny na Masters 1000 v Indian Wells nestačil na Američana Tommyho Paula (60. v ATP), minulý týden na domácí půdě v Moskvě podlehl Francouzi Adrianu Mannarinovi (51.) a dnes na dalším domácím halovém turnaji v Petrohradu prohrál s Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem (69.).



24letý Rus přišel v každém setu dvakrát o podání. I proto ve druhé sadě neudržel vedení 4-2 a nakonec prohrál 3-6 4-6. Zápas bez jediného vyhraného setu odehrál poprvé od srpnové porážky ve finále podniku Masters 1000 v Cincinnati a přišel o možnost poprvé v kariéře obhájit titul.



Najít formu před svým druhým startem na Turnaji mistrů má Rubljov šanci ještě příští týden na Masters 1000 v pařížské hale Bercy.



26letý Van de Zandschulp, který na letošním US Open šokoval postupem do čtvrtfinále, si dnes ve svém teprve třetím střetnutí s členem Top 10 připsal premiérovou výhru a na třetí pokus postoupil do semifinále turnaje ATP.







O finále si nizozemský tenista zahraje s dalším bývalým šampionem Marinem Čiličem. 33letý Chorvat, který v Petrohradu hraje poprvé od svého triumfu v roce 2011, porazil 6-4 3-6 6-3 třetího nasazeného Roberta Bautistu a v hale tak vyhrál i čtvrtý vzájemný souboj, z toho třetí v Rusku. Z osmi duelů prohrál jen dva, oba na Australian Open.



Ve čtvrtfinále ztroskotal také druhý nasazený Denis Shapovalov, jenž od postupu do semifinále Wimbledonu prohrál 9 ze 14 zápasů. V Petrohradu 22letý Kanaďan podlehl 4-6 3-6 Němci Janu-Lennardu Struffovi, kterému v sedmém vzájemném střetnutí podlehl už popáté.



31letý Struff si o druhé letošní finále si zahraje s Taylorem Fritzem. Americký tenista si poradil 6-4 6-2 s Australanem Johnem Millmanem a svou neporazitelnost ve čtvrtfinálových zápasech prodloužil už na 11 utkání. V semifinále, v němž naopak už pětkrát po sobě neuspěl, bude usilovat o první finále od loňského února.





• ATP 250 PETROHRAD •

Rusko, tv. povrch / hala, 932.370 dolarů

páteční výsledky (29. 10. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Van de Zandschulp (Niz.) - Rubljov (1-Rus.) 6-3 6-4 Struff (Něm.) - Shapovalov (2-Kan.) 6-4 6-3 Čilič (Chorv.) - Bautista (3-Šp.) 6-4 3-6 6-3 Fritz (5-USA) - Millman (Austr.) 6-4 6-2