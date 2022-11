Rubljov na čtvrtý pokus porazil Isnera a přiblížil se startu na Turnaji mistrů. Ve hře je i Hurkacz

ATP MASTERS PAŘÍŽ - Andrej Rubljov podpořil své šance na start na Turnaji mistrů úspěšným vstupem do turnaje Masters v Paříži. Sedmý nasazený hráč, jenž momentálně drží poslední postupové místo, porazil ve druhém kole Johna Isnera 6-2 6-3. V osmifinále by si mohl zahrát s jedním z adeptů na letenku do Turína Hubertem Hurkaczem, který v prvním kole přehrál domácího Adriana Mannarina.