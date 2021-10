Rubljov opět nestačil na hráče mimo Top 50. V Moskvě nevyužil mečbol proti Mannarinovi a neobhájí titul

Andrej Rubljov měl v první polovině sezony velmi dobrou formu, postupně ale jeho výkony slábnou. Na jedenácti z posledních dvanácti turnajů ztroskotal na hráči mimo Top 20, poslední dva duely prohrál dokonce s hráčem mimo Top 50. A to se mu předtím v období od srpna 2019 do září 2021 stalo jen jednou.



Ruský tenista před dvěma týdny na Masters 1000 v Indian Wells nestačil na 60. hráče světa Američana Tommyho Paula a včera na domácí půdě v Moskvě podlehl 51. hráči žebříčku ATP Adrianu Mannarinovi z Francie.



Rubljov den po oslavě 24. narozenin zahájil obhajobu předloňského triumfu reprízou tehdejšího finále a navzdory třem ztraceným servisům byl po odvrácení tří setbolů ve druhém setu za stavu 7-5 a 6-5 míček od vítězství.



Jenže nejvýše nasazený Rus mečbol nevyužil, v tie-breaku set ztratil a nakonec byl vyřazen. Ve třetím dějství se nedostal k žádnému brejkbolu po dvou a půl hodinách prohrál 7-5 6-7 3-6.



Rubljov má před již jistým startem na Turnaji mistrů v plánu ještě turnaje v Petrohradu a na Masters 1000 v Paříži.







33letý Mannarino si v celkově 51. duelu s hráčem Top 10 připsal teprve sedmou výhru. Dva zápasy po sobě vyhrál poprvé od června a teprve potřetí v sezoně.



V Moskvě se finalistovi posledních dvou ročníků Mannarinovi daří. O čtvrté semifinále v řadě v ruské metropoli se utká s Litevcem Ričardasem Berankisem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 5-3, ale dvě ze tří porážek utrpěl právě v ruských halách.



Na rozdíl od Rubljova nezaváhal Aslan Karacev. Druhý nasazený Rus si ve svém úvodním vystoupení poradil 6-4 6-3 s Bělorusem Jegorem Gerasimovem a postoupil do čtvrtfinále.



V něm Karacev narazí na Gillesa Simona (h2h 0-0). 36letý francouzský veterán porazil 6-3 6-2 Američana Mackenzieho McDonalda, poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy po sobě a svou mizernou letošní bilanci upravil na 6-20.



Pedro Martínez překvapivě přehrál 6-3 6-4 nasazenou čtyřku Srba Filipa Krajinoviče a potřetí v kariéře a poprvé mimo antuku na turnajích ATP prošel do čtvrtfinále. V něm 24letý Španěl vyzve chorvatského šampiona z let 2014 a 2015 Marina Čiliče.

• ATP 250 MOSKVA •

Rusko, tv. povrch / hala, 584.125 eur

čtvrteční výsledky (21. 10. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Mannarino (Fr.) - Rubljov (1-Rus.) 5-7 7-6(4) 6-3 Karacev (2-Rus.) - Gerasimov (Běl.) 6-4 6-3 Martínez (Šp.) - Krajinovič (4-Srb.) 6-3 6-4 Simon (Fr.) - McDonald (USA) 6-3 6-2 Berankis (Lit.) - Coria (Arg.) 6-2 6-1