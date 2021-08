Rubljov po 13 prohraných setech v řadě na šestý pokus zdolal Medveděva a v Cincinnati ve finále vyzve Zvereva

Andrej Rubljov čelil šampionovi předloňského ročníku Western & Southern Open Daniilovi Medveděvovi pošesté a v předchozích pěti soubojích - challenger v Budapešti 2016, Cincinnati a Petrohrad 2019, US Open 2020 a Australian Open 2021 - neuhrál jediný set. Další sadu, už 13. po sobě, ztratil dnes v semifinále v Cincinnati, ale nakonec po více než dvou hodinách boje zvítězil 2-6 6-3 6-3.

"Hodně mi to pomůže v sebevědomí, vím, že s ním mohu hrát. Pořád je dost co zlepšovat, ale je to, jako když absolvujete na univerzitě a obdržíte diplom," řekl po vítězství nad světovou dvojkou.

Jako klíčová se ukázala maratonská osmá hra druhého dějství, v níž mladší z Rusů po osmi shodách využil v pořadí pátý brejkbol, v následujícím gamu dvě hrozby odvrátil a stav utkání srovnal.

Proti Medveděvovi, který na začátku druhého setu narazil do stojanu s kamerou, opakoval, že si málem zlomil ruku, vyhrožoval organizátorům žalobou a nechal se poté několikrát ošetřovat, měl v rozhodujícím dějství navrch. Svého úspěšnějšího krajana a vítěze předchozího Masters v Torontu nepustil k jedinému brejkbolu a od stavu 2-3 získal čtyři hry v řadě.

