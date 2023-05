Rune na 5. pokus zdolal Ruuda. V Římě si zahraje o nejcennější antukovou trofej

Holger Rune po parádním loňském podzimu v evropských halách utrpěl v úvodu letošní sezony několik nečekaných porážek, na antuce už ale zase prodává svůj obrovský potenciál.

Na Masters v Monte Carlu sice nedotáhl skvěle rozehrané finále, ale následně v Mnichově se poprvé úspěšně představil v roli obhájce titulu a nyní v Římě útočí na největší antukový úspěch.

20letý Dán v italské metropoli zdolal poslední tři soupeře ve třech setech, po skalpu světové jedničky Novaka Djokoviče si poradil i se světovou čtyřkou Casperem Ruudem. Nad o čtyři roky starším Norem, s nímž v předchozích čtyřech vzájemných duelech prohrál 9 z 10 setů, zvítězil 6:7, 6:4, 6:2.

Přitom mírně lepším hráčem úvodního semifinále byl dlouho Ruud, jenž poprvé v sezoně čelil soupeři z TOP 10. Bez problémů si hlídal svůj servis a vedl 7:6 a 4:2. Jenže pak soupeři nabídl první brejkbol, neodvrátil ho a Rune se vrátil do hry. Ruud měl sice za stavu 7:6 a 4:4 ještě dvě šance na brejk, ale dánský tenista si začínal čím dál více věřit a druhou sadu ukončil ziskem sedmi míčků v řadě.

Nabyté sebevědomí pak Rune přetavil i v zisk třetí sady a celého zápasu. Čím dál více odevzdanějšího Nora zasypával vítěznými údery, na servisu byl téměř neomylný a po 2 hodinách a 42 minutách hry dokonal obrat.

Rune Rallies Back



The moment @holgerrune2003 sealed a spot in his third-ever Masters 1000 Final!#IBI23 pic.twitter.com/HSlvGusA8g