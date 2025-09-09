Runeho odmítla další ruská tenistka. Je namyšlený, tvrdí Kalinská. Dán rychle vrátil úder
"Tenisté mi píšou. Dřív to bylo častější, teď jsem starší a už to moc neřeším. Někteří nemají vůbec šanci a je zbytečné mi psát. Jeden mi napsal asi desetkrát a pak to vzdal," vyprávěla Kalinská v rozhovoru s Čakvetadzeovou.
Samozřejmě dostala otázku, o koho se jedná. "O Holgera Runeho," odpověděla ruská tenistka. "On píše všem. Možná je prostě jen zoufalý. Je namyšlený, ale není jediný," dodala bývalá světová jedenáctka, která měla vztah se Sinnerem či Nickem Kyrgiosem.
Rune vrátil Kalinské úder. Na rozhovor kolující na sociálních sítích velmi rychle reagoval. "Ha ha ha. Asi jsou mezi námi nějaké kulturní rozdíly, když si Anna myslí, že komentář k příspěvku znamená pozvánku na rande. Když s tebou budu chtít jít na rande, tak tě pozvu na rande. Neboj," napsal dánský mladík.
Kalinská není první ruskou tenistkou, kterou Rune kontaktoval. Zkušenost má i Veronika Kuděrmetovová a prozradila ji před pár týdny v podcastu další bývalé ruské hráčky Jeleny Vesninové.
"Řekla jsem mu, že jsem pro něj příliš stará. Kdyby se podíval na můj Instagram, tak zjistí, že jsem vdaná. Omluvil se a od té doby mě ani nepozdraví," svěřila se Kuděrmetovová.
