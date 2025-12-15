Rusko přišlo o další mladou naději. Sestra grandslamové šampionky bude hrát za Uzbekistán

Trend pokračuje. Stále se zvyšuje počet ruských hráček, které mění svou národnost. Nově se přidala bývalá 54. hráčka světa a finalistka letošního podniku v Brisbane Polina Kuděrmetovová (22). Mladší sestra známější grandslamové šampionky Veroniky Kuděrmetovové (28) bude od nové sezony reprezentovat Uzbekistán.
Polina Kuděrmetovová bude reprezentovat Uzbekistán (@ ČTK / AP / Pat Hoelscher)

Rusko stále přichází o další hráčky, které se rozhodly reprezentovat jinou zemi. Nejnovějším případem je mladá naděje Kuděrmetovová, která letos zazářila především postupem do finále v Brisbane. Ta se po Marii Timofejevové a Kamille Rachimovové rozhodla soutěžit pod vlajkou Uzbekistánu.

Aktuálně 104. tenistka světového žebříčku a sestra letošní wimbledonské šampionky ve čtyřhře Veroniky, je už devátou hráčkou, která se vzdala ruské národnosti. Jen necelé dva týdny zpátky stejné rozhodnutí učinily Anastasija Potapovová, která bude hrát za Rakousko, a Rachimovová.

Od roku 2022, kdy začala invaze Ruska na Ukrajinu, opustily svoji rodnou zemi také Darja Kasatkinová (Austrálie), Elina Avanesjanová (Arménie), Varvara Gračovová, Ksenia Jefremovová (obě Francie) a Natela Dzalamidzeová (Gruzie).

Z mužů se zatím odhodlal jen Alexander Ševčenko (Kazachstán). Už dříve odešly z ruské reprezentace Jelena Rybakinová či Julia Putincevová, které hrají pod vlajkou Kazachstánu.

Stále více tenistek se k tomuto kroku hlásí, což může mít spíše logistické důvody než politické hodnoty a myšlenky. Cestování po světě s ruským pasem v této době pravděpodobně není snadné, pokud jde o získání víz.

Další dvě rány pro ruský tenis. Potapovová bude hrát za naše sousedy, odchází i Rachimovová

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
alcaraz.dva
15.12.2025 12:38
Ruské obcabstvi jim zůstává, takže pro hračky...dobrá volba se prosadit..
