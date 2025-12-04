Další dvě rány pro ruský tenis. Potapovová bude hrát za naše sousedy, odchází i Rachimovová
Potapovová se momentálně nachází na 51. místě světového pořadí. Zatímco v Rusku je až žebříčkovou osmičkou, v Rakousku bude jedničkou. Momentálně je nejlepší rakouskou tenistkou v hodnocení Julia Grabherová na 94. pozici.
"S radostí vás informuju, že rakouská vláda přijala mou žádost o občanství. Rakousko je místem, které miluju a připadám si zde jako doma. Jsem moc pyšná, že od příštího roku mohu reprezentovat svůj nový domov. Miluju Vídeň a už se těším, až se stane mým druhým domovem," napsala majitelka tří titulů z okruhu WTA a bývalá světová jednadvacítka na sociálních sítích.
Nový tenisový domov bude mít i Rachimovová. Aktuálně 112. hráčka světa a bývalá 60. žena pořadí se celkem logicky rozhodla reprezentovat Uzbekistán. Sice se narodila v ruském Jekatěrinburgu, nicméně její matka pochází právě z této země a její bratr Timur se narodil v uzbeckém Taškentu. Také ona se stane žebříčkovou jedničkou své země.
Potapovová a Rachimovová nejsou jedinými tenistkami, které ruský tenis od roku 2022, kdy začala invaze Ruska na Ukrajinu, opustily. Stejný krok podnikly také Darja Kasatkinová (Austrálie), Elina Avanesjanová (Arménie), Varvara Gračovová, Ksenia Jefremovová (obě Francie), Marija Timofejevová (Uzbekistán) a Natela Dzalamidzeová (Gruzie).
Z mužů se zatím odhodlal jen Alexander Ševčenko (Kazachstán). Už dříve odešly z ruské reprezentace Jelena Rybakinová či Julia Putincevová, které hrají pod vlajkou Kazachstánu.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře