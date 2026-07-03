Ruský kvalifikant smetl hvězdného Fonsecu. Brazilec se zmohl na devět her

DNES, 14:45
Aktuality 13
WIMBLEDON - Roman Safiullin si na letošním Wimbledonu zahraje osmifinále. Ruský tenista, který musel v All England Clubu absolvovat kvalifikaci, ve třetím kole předvedl velmi suverénní výkon a nasazeného Brazilce Joãa Fonsecu porazil hladce 6:3, 6:3, 6:3. Na postup mezi šestnáct nejlepších hráčů turnaje mu stačily tři sety, v nichž soupeři povolil dohromady pouze devět gamů.
Profily hráčů
Safiullin Roman
Fonseca Joao
Joao Fonseca nestačil na Romana Safiullina (@ Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / AFP / Profimedia)

Safiullin - Fonseca 6:3, 6:3, 6:3

Safiullin navázal na povedené výkony z předchozích kol a od prvních výměn potvrzoval, že se na travnatém povrchu cítí velmi dobře. Fonsecovi, který patří k největším talentům současného mužského tenisu, nedovolil dostat se do herní pohody a prakticky po celý zápas měl vývoj utkání pod kontrolou.

Klíčem k úspěchu byla především jistota na servisu a minimum nevynucených chyb. Ruský tenista si v rozhodujících okamžicích pomáhal přesným podáním a trpělivou hrou od základní čáry, zatímco Fonseca jen obtížně hledal cestu k brejkbolovým příležitostem. Každý ze tří setů měl navíc podobný průběh. Safiullin získal rozhodující náskok a bez větších komplikací jej dovedl až do konce.

Pro brazilského mladíka znamená porážka konec do této doby povedeného turnaje. Do třetího kola prošel bez ztráty setu a od jeho souboje se Safiullinem se očekával vyrovnanější průběh. Zkušenější Rus ale favoritovi nedal šanci a po dominantním výkonu zaslouženě postoupil.

Safiullin potvrdil, že mu londýnské prostředí dlouhodobě svědčí. Díky přesvědčivému vítězství si zajistil postup do osmifinále, kde bude usilovat o další cenný výsledek. Pokud naváže na výkon ze souboje s Fonsecou, může být nebezpečným soupeřem i pro svého dalšího vyzyvatele, který vzejde ze zápasu mezi Novakem Djokovičem a Arthurem Rinderknechem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

"Od kvalifikace jsem tady odehrál už hodně těžkých zápasů. Podle výsledku to vypadalo jednoznačně, ale tak to určitě nebylo. Byl to velmi složitý duel a o to jsem raději, jak jsem se s tím vypořádal,“ říkal po utkání spokojený Safiullin.

Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

13
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Georgino
03.07.2026 15:45
Tohle jsem neviděl, ale viděl jsem dost ze zápasu Safiullina s Rubljovem, kde hrál výborně.
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Tomas_Smid_fan
03.07.2026 15:53
rusákovi se tady daří. 2023 tu hrál ČF a proti Jankovi uhrál set. Ještě tu udělal 3.kolo.
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pantera1
03.07.2026 15:43
Starý pán dneska s žabožroutem také nebude mít lehké pořízení. To chce zabrat, pětiseťák si ve svých letech nemůžeš dovolit.
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pantera1
03.07.2026 15:44
Ovšem tahle výměna byla echt gold
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Tomas_Smid_fan
03.07.2026 16:03
vypadá to, že bude mít spíš víc starostí s rusákem než s Frantíkem...
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insanezy_
03.07.2026 15:19
však to je lord Gulbis
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Patik
03.07.2026 14:59
Fonseca je asi ako hviezda ktora zhasla ale jej svetlo ku nám stále letí..čakal som od neho trošku iný výsledok na Wimbledone alebo vlastne ani nie..nečakal..
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Pe3k_
03.07.2026 15:19
Tak snad tě potěší alespoň Jodar...
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Ondra979
03.07.2026 14:55
tak prehypovany Fonseca na trave nic nepredvedl..ale neni sam, uvidime, co Djok dnes
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farr
03.07.2026 15:24
Jojo dva ti zázraci co hráli solidní FO očekávaně vyhučeli s velmi zkušenými lišáky. Pro trávu se narodil defakto jen Alcaraz zbytek mlaďochů to vůbec nedává a musí se ještě hodně co učit a sbírat zkušenosti. Za mě vůbec by nevadilo kdyby se třeba i AO k trávě vrátilo a Austrálie by se celá měla hrát na trávě dva letní vrcholy na každé polokouli vybízí hrát na pažitu a bylo by to znát 2 měsíce v roce místo jen jednoho. I mladší hráči by měli kde sbírat vic zkušeností...
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paprikovygulas
03.07.2026 15:30
Kámo prehodíš loptu cez sieť?
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Tomas_Smid_fan
03.07.2026 15:56
nemá na trávě skoro nic odehráno, ne rozdíl od rusáka, co tu hrál 3.kolo i i ČF...
Tráva nesedne každému hned, třeba jako Maky...
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tenisman1233
03.07.2026 14:48
Romana už asi nebavilo pětiseťáky do úplného závěru,tak si to dneska zkrátil....
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