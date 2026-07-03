Ruský kvalifikant smetl hvězdného Fonsecu. Brazilec se zmohl na devět her
Safiullin - Fonseca 6:3, 6:3, 6:3
Safiullin navázal na povedené výkony z předchozích kol a od prvních výměn potvrzoval, že se na travnatém povrchu cítí velmi dobře. Fonsecovi, který patří k největším talentům současného mužského tenisu, nedovolil dostat se do herní pohody a prakticky po celý zápas měl vývoj utkání pod kontrolou.
Klíčem k úspěchu byla především jistota na servisu a minimum nevynucených chyb. Ruský tenista si v rozhodujících okamžicích pomáhal přesným podáním a trpělivou hrou od základní čáry, zatímco Fonseca jen obtížně hledal cestu k brejkbolovým příležitostem. Každý ze tří setů měl navíc podobný průběh. Safiullin získal rozhodující náskok a bez větších komplikací jej dovedl až do konce.
Pro brazilského mladíka znamená porážka konec do této doby povedeného turnaje. Do třetího kola prošel bez ztráty setu a od jeho souboje se Safiullinem se očekával vyrovnanější průběh. Zkušenější Rus ale favoritovi nedal šanci a po dominantním výkonu zaslouženě postoupil.
Safiullin potvrdil, že mu londýnské prostředí dlouhodobě svědčí. Díky přesvědčivému vítězství si zajistil postup do osmifinále, kde bude usilovat o další cenný výsledek. Pokud naváže na výkon ze souboje s Fonsecou, může být nebezpečným soupeřem i pro svého dalšího vyzyvatele, který vzejde ze zápasu mezi Novakem Djokovičem a Arthurem Rinderknechem.
"Od kvalifikace jsem tady odehrál už hodně těžkých zápasů. Podle výsledku to vypadalo jednoznačně, ale tak to určitě nebylo. Byl to velmi složitý duel a o to jsem raději, jak jsem se s tím vypořádal,“ říkal po utkání spokojený Safiullin.
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