Menšík po porážce s Dimitrovem: Udělám maximum pro to, abych se vrátil ještě silnější
"Ve srovnání s loňským rokem se na trávě cítím o dost lépe. Bylo to vidět na mém výkonu a sám jsem měl ze hry mnohem lepší pocit. Že jsem letos vyfasoval ty nejvíc nepříjemné soupeře, to je prostě los, který si člověk nevybírá. Beru to ale jako skvělou zkušenost. I když vím, že je v mé hře stále spousta aspektů, na nichž musím zapracovat, zahrál jsem si dobré zápasy a herně to posunul. Udělám maximum pro to, abych se vrátil ještě silnější," řekl Menšík.
Dvacetiletý rodák z Prostějova prohrál s o patnáct let starším Dimitrovem po více než třech hodinách. První set ztratil v tie-breaku, ve druhé sadě uspěl po prolomeném servisu soupeře v deváté hře, ve třetí sadě ale koncovku opět nezvládl. Před začátkem čtvrtého setu organizátoři zatáhli střechu a Menšík poté nedotáhl vedení 3:1. Přišel o zbývajících pět her i celý zápas.
"Ta zatažená střecha zápas úplně otočila. Pro oba to bylo lepší, protože předtím dost foukalo a byla to spíše psychologická bitva. Potom to ale bylo o něčem jiném," uvedl Menšík. "I když jsem ho hned po krátké pauze brejkl, úroveň, kterou pak předvedl, byla neuvěřitelná. Byl jako ve své nejlepší formě a v koncovce s tím bylo strašně těžké něco udělat. Sám jsem ve čtvrtém setu hrál nadprůměrný tenis, ale on byl bohužel dnes ten lepší a šťastnější," hodnotil Menšík.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse, který plnil ve Wimbledonu roli nasazené patnáctky, nezopakoval v All England Clubu loňskou účast ve 3. kole. Proti Dimitrovovi zaznamenal 31 es, využil ale také jen dva z 15 brejkbolů.
"V prvním setu jich tam bylo dost. Začátek byl z obou stran pomalejší a mně trvalo delší dobu, než jsem se srovnal s odlišností kurtu. Oproti minulému zápasu se mi zdál hodně jiný. Navíc foukalo a podmínky byly celkově náročné," řekl Menšík, který v 1. kole vyřadil Brita Tobyho Samuela. "V prvním setu jsem měl hodně šancí, na druhou stranu on měl brejkboly zase ve druhé sadě. Je fakt, že se dalo udělat hodně věcí lépe a jednou z nich byla celkově hra na returnu," podotkl.
Po skončení zápasu si s Dimitrovem plácl u sítě a popřál mu hodně štěstí. Menšík s ním prohrál poprvé v kariéře a nenavázal proti němu na předchozí dvě výhry. "S Grigorem se dobře známe a jsme kamarádi i mimo kurt. Během zápasu jste v zápalu boje, tenze by se dala krájet a emocí je tam strašně moc, ale po konci jsme věděli, že hlavně v závěru čtvrtého setu jsme předváděli skvělý tenis. Po té bitvě jsem mu pogratuloval. Hrál skvěle a sportovně jsem uznal, že byl lepší. Tím, že jsme přátelé, jsme to brali s nadhledem," řekl Menšík.
Celkově hodnotil své vystoupení kladně. "Na zápas jsem se moc těšil i proto, že jsme hráli na větším kurtu. Byla to pro mě skvělá zkušenost, poprvé jsem si na Wimbledonu vyzkoušel jiný dvorec. Atmosféra byla skvělá, a i když vím o spoustě věcí, které jsem mohl udělat lépe, celkově to hodnotím pozitivně." podotkl Menšík.
Snažil se brát s nadhledem také fakt, že výsledkově nenavázal na semifinálovou účast z letošního Roland Garros. "Kdo má v tenise přehnaná očekávání, ten náš sport moc nezná. Pokaždé je to jiné. Cítíte se jinak, hraje se na jiném povrchu a v jiném prostředí. Od Roland Garros neuplynulo moc času a nestihl jsem o tom ani pořádně popřemýšlet, natož se stoprocentně připravit na trávu. V Paříži to bylo super, ale předtím jsem prohrál v Hamburku ve druhém kole, byl jsem skleslý a říkal si, že potřebuji změnu. A přesně z tohoto rozpoložení jsem pak dokázal uhrát velký výsledek. Tenis je nepředvídatelný a jde o to udržet herní momentum co nejdéle," doplnil Menšík.
Menšíkův přemožitel se neubránil emocím. Poslední rok pro mě byl nesmírně těžký, řekl
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