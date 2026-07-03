Nosková znovu narazí na na svou noční můru: Poslední dvě porážky jí musím vrátit
"Jsem ráda, že jsem zápas úspěšně dohrála. Tím, jak jsme začínaly pozdě, slunce svítilo přímo proti mně až do posledního gamu druhé sady," řekla Nosková. "Camila se s tím vyrovnala lépe. Já jsem naopak netušila, jaký mám timing nebo kde míč trefuji, a podle toho také vypadaly moje servisové gamy. To byl hlavní důvod, proč druhý set nevyšel. Ve třetím už byly podmínky normální," uvedla.
Turnajová devítka Nosková bojovala s 68. hráčkou světa téměř dvě hodiny. Osoriová měla v polovině druhé sady pád, po němž si za stavu 4:4 vyžádala ošetření mimo kurt. Po návratu sadu získala a srovnala.
"Pauza mě z tempa nevyvedla. Ty ztracené gamy byly spíše důsledkem mých chyb než toho, že bych vypadla z rytmu," řekla Nosková. "Camila neměla úplně pěkný pád. Sice jsem ho neviděla, ale když ošetření potřebovala, tak je jasné, že musela odejít z kurtu," pokračovala. Soupeřce přerušení zápasu v důležité chvíli nezazlívala. "Vůbec ne. Camila je zrovna holka, která by zranění nefingovala. Ona je super. Když pauzu potřebovala, prostě si ji vzala," podotkla Nosková.
Zatímco soupeřka se na kurtu také často hecovala, Nosková zůstávala v klidu a soustředěná. "Mně hlasité povzbuzování a hecování moc nesvědčí. Jsem radši, když můžu zůstat ve své bublině a soustředit se na každý míč," řekla s úsměvem. "Není to v mé nátuře. Někdy mě vyhecují vnější okolnosti, ale pak si uvědomím, že to sama k výkonu vůbec nepotřebuji. Samozřejmě je dobré si ve vypjatých chvílích věřit a povzbudit se, ale abych se projevovala takhle uprostřed setu, to není můj styl," uvedla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.
Šampionka letošního turnaje v Berlíně vyhrála letos na trávě sedmý z osmi zápasů. I třísetový duel s Osoriovou brala pozitivně. "Každý se samozřejmě snaží pošetřit co nejvíce sil, protože turnaj je dlouhý a jakýkoliv zápas je fyzicky i kondičně náročný. Ideální je strávit na kurtu co nejméně času. Na druhou stranu je pravda, že pro chycení herního rytmu to může být fajn," řekla Nosková.
Ve 3. kole narazí na nasazenou sedmnáctku Cirsteaovou. S šestatřicetiletou Rumunkou se utká už pošesté v kariéře a popáté letos. Zatím s ní má bilanci 2:3, všechny tři porážky utržila v tomto roce. Na trávě na sebe hráčky narazí poprvé.
"Někdy se to v sezoně zkrátka tak sejde, že hrajete dokola s jednou hráčkou. Tuším, že s Igou Šwiatekovou jsem to měla v jednom roce podobně. Budu jí muset ty poslední dvě porážky vrátit," řekla Nosková na adresu soupeřky, která chce po sezoně ukončit kariéru. "Konec sice oznámila, ale po tom, co letos předvádí, jí to moc nevěřím. Když člověk ví, že končí, často z něj všechno spadne a hraje mnohem uvolněněji. Sama říká, že jí to rozhodnutí pomohlo. Ale upřímně nevidím reálně, že by po tomhle roce opravdu skončila," doplnila Nosková.
Nečekané problémy Nosková zvládla. Osoriové nedala v závěru šanci a je ve třetím kole
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