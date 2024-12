Russell pomohl Fritzovi k životní sezoně a byl zvolen Trenérem roku na ATP

Trenérem roku 2024 na okruhu ATP byl zvolen Michael Russell. Šestačtyřicetiletý Američan stál u úspěchů krajana Taylora Fritze, kterého dovedl do finále US Open či Turnaje mistrů a na post světové čtyřky.

"Je to úžasné, je mi ctí získat toto ocenění. Beru to s velkou pokorou, protože mě zvolili kolegové z okruhu. Moc to pro mě znamená. Všichni tvrdě pracujeme pod drobnohledem. S hráči trávíme spoustu hodin, abychom maximalizovali jejich talent. Takže je opravdu hezké být za to odměněn," prohlásil Russell.

Nominaci i samotnou volbu Trenéra roku provádí koučové pohybující se na okruhu ATP. Cena je určena pro trenéra, jenž v dané sezóně pomohl tenistovi k výraznému kvalitativnímu posunu hry, a je udělována od roku 2016.

V letošní nominaci na Trenéra roku byly kromě Russella také Xavier Malisse (kouč Alexeie Popyrina), Emmanuel Planque (Giovanni Mpetschi Perricard), Brad Stine (Tommy Paul) a James Trotman (Jack Draper).

Vítězové ankety Trenér roku:

2024 Michael Russell (Taylor Fritz)

2023 Darren Cahill a Simone Vagnozzi (Jannik Sinner)

2022 Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz)

2021 Facundo Lugones (Cameron Norrie)

2020 Fernando Vicente (Andrej Rubljov)

2019 Gilles Cervara (Daniil Medveděv)

2018 Marian Vajda (Novak Djokovič)

2017 Neville Godwin (Kevin Anderson)

2016 Magnus Norman (Stan Wawrinka)

Russell pomohl Fritzovi k životním úspěchům

Russell to jako hráč dotáhl nejvýše na 60. místo světového žebříčku, na grandslamech bylo jeho maximem osmifinále na Roland Garros 2001. Získal 15 titulů z challengerů, na okruhu ATP své jediné finále v Atlantě 2012 prohrál.

Mnohem více cenných úspěchů sbírá v roli trenéra. V roce 2015 si v texaském Houstonu otevřel soukromou praxi a průběžně pomáhal krajanům Ryanu Harrisonovi, Samu Querreymu, Mackenziemu McDonaldovi, Tennysi Sandgrenovi či Francesi Tiafoemu. Největší uplatnění našel jako kouč na plný úvazek Taylora Fritze.

Spolupráci navázali před třemi lety a hned v roce 2022 Fritzovi pomohl k prvnímu velkému triumfu (Indian Wells) a dovedl ho do TOP 10. Další významný progres spolu zaznamenali nyní během roku 2024.

Fritz letos vyhrál dva turnaje ATP 250 (Delray Beach a Eastbourne), na US Open se dostal poprvé do finále grandslamu a se sezonou se rozloučil porážkou ve finále Turnaje mistrů. Rok zakončil jako první Američan po 18 letech na postu světové čtyřky.

"Je to velká satisfakce. Vždy máme cíl se neustále posouvat. Být silnější a výbušnější na kurtu i mimo něj, pracovat na hře. Ale dosáhnout i na dobré výsledky je vážně uspokojující. Dosáhnout na tyhle úspěchy a být ve skvělé společnosti v TOP 5. Doufáme, že se budeme dál posouvat i v roce 2025 a dál," uvedl Russell.

"Dál cílíme na procesy. Chci, aby Taylor více pracoval v posilovně a byl pak rychlejší na kurtu a stal se komplexnějším hráčem. Věřím, že výsledky se dostaví a budou mluvit samy za sebe. Máme to tak nastavené od začátku spolupráce v roce 2021. Od té doby žebříčkem téměř pořád stoupáme a myslím, že je to důkaz dobré práce," řekl americký kouč, kterého k trénování na profi okruhu motivovala manželka Lilly.