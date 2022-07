Ruud titul v Bastadu neobhájí, Cerúndolo si připsal první skalp hráče Top 10

Pro Ruuda to byl první zápas na antuce od finále Roland Garros, v němž prohrál se Španělem Rafaelem Nadalem. Vítěz dvou letošních turnajů ATP neuspěl ve čtyřech z posledních pěti duelů.

Cerúndolo mu oplatil dubnovou porážku ze semifinále Masters v Miami a poprvé v kariéře zvítězil nad hráčem z první desítky světového žebříčku. Ve čtvrtfinále ho čeká buď Rus Aslan Karacev, nebo Francouz Hugo Gaston.

A First Top 10 Win! @FranCerundolo upsets World No. 5 Casper Ruud with a 6-4 3-6 7-5 win in Bastad#NordeaOpen @NordeaOpen pic.twitter.com/Zk7bNOX7O3