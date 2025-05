Ruudův okamžik? Nor jde do boje o největší triumf, Drapera ale bude těžké zastavit

Casper Ruud (26) dosud jen jednou triumfoval na akcích větších než ATP 250, a to loni na pětistovce v Barceloně. Ve finále na Masters v Madridu má tak na dosah svou nejcennější trofej, nicméně kvůli rychlejším podmínkám v Caja Mágica to nebude mít vůbec snadné. Jeho posledním soupeřem bude Jack Draper (23), který stejně jako norský tenista prošel do závěrečného kola bez ztráty jediného setu.

Casper Ruud bude usilovat o svůj největší titul (© LAURENT LAIRYS / Laurent Lairys / DPPI via AFP)