Rybakinová o kontroverzním kouči: Vukov mě zná nejlépe. Jeho rady jsou klíčové
Před finále si Rybakinová pochvaluje práci svého týmu a zejména trenéra Vukova, který po komplikované minulé sezoně znovu získal její důvěru. "Věřím, že je velkým přínosem, protože mě zná lépe než kdokoli jiný. Jeho rady na kurtu během zápasů znamenají ten klíčový rozdíl. Totéž platí pro zbytek mého týmu," zdůraznila tenistka reprezentující Kazachstán.
Do sobotního finále vstoupí s tím, že postup mezi nejlepší čtyři na grandslamu je pro ni dalším krokem kupředu. "Jsem moc ráda, že jsem v dalším finále. V předchozích letech jsem byla blízko, dostala jsem se do semifinále na jiných grandslamech, ale teď jsem o krok blíž," říká.
K dramatickému semifinále s Pegulaovou dodává: "Byla jsem nervózní, vedla jsem 5:3 a pak se to hodně zkomplikovalo. Soustředila jsem se bod po bodu a snažila se bojovat co nejvíc. Nakonec se to obrátilo v můj prospěch." Rybakinová oceňuje i to, že během celého turnaje neztratila žádný set. "Možná jsem nezačala v nejlepší formě, ale zápas od zápasu jsem se zlepšovala a tým odvedl skvělou práci," dodala.
Ve finále se setká s Sabalenkovou, proti níž už v minulosti na Australian Open hrála o titul v roce 2023, a tehdy podlehla. "Poslední zápas, který jsme tu hrály, byl velmi vyrovnaný. Aryna podávala lépe a zasloužila si vítězství. Doufám, že tentokrát využiji všechny zkušenosti a podaří se mi jí to vrátit," dodala šampionka loňského Turnaje mistryň.
Kazašská hráčka se v sobotním finále bude spoléhat na své podání, které bude podle jejích slov klíčovým prvkem zápasu. "Servis často nefunguje úplně podle mých představ, ale snažím se zůstat v klidu a přizpůsobovat se během zápasu. Doufám, že mi pomůže, a pokud ne, najdu jinou cestu, jak vyhrát," uzavírá Rybakinová.
Nervózní bitva o finále Australian Open pro Rybakinovou. Rozhodl dramatický tie-break
No a s Vukovem to popsala také skvěle - vše je o drobných nuancích a bez něj by dramatický závěr s Peggy nedala a šlo by se do 3. setu.