Nervózní bitva o finále Australian Open pro Rybakinovou. Rozhodl dramatický tie-break
Pegulaová - Rybakinová 3:6, 6:7
Rybakinová v úvodní sadě dlouho dominovala a výkonem se jí dařilo navázat na skalp Igy Šwiatekové ze čtvrtfinále. Pegulaové sebrala servis hned ve druhé hře, při svém podání neměla absolutně žádné potíže a těžila z mnoha přímých bodů. Náskok brejku si udržela až do konce a první set po sedmém vítězném úderu získala za půl hodiny hry s přehledem 6:3. Američanka tak přišla o svůj vůbec první set na turnaji.
Američanka se mohla v prvním dějství pochlubit 73 % úspěšností prvního podání, po něm však získala jen lehce přes polovinu výměn. Oproti tomu Rybakinová trefila jen 48 % prvních servisů, po kterých však získala 77 % výměn. Kazašská tenistka byla jednoznačně lepší ve statistice vítězných míčů v poměru 8:4 i nevynucených chyb 7:9.
Když Rybakinová vzala hned ve třetí hře druhého setu své soupeřce servis, zdálo se, že by utkání mohlo zamířit k rychlému konci. Vítězka Turnaje mistryň však brejk nepotvrdila, poprvé v zápase prohrála servis a bylo vyrovnáno – 2:2.
Rodačka z Buffala ale opět zaváhala, znovu přišla o podání a Rybakinová si výhodu brejku dlouho držela. Za stavu 5:3 si při podání Američanky vypracovala hned tři mečbolové možnosti, ani jeden ale nedokázala proměnit. A vzápětí ji to mohlo mrzet. Své podání totiž především díky řadě nevynucených chyb soupeřce odevzdala a bylo znovu srovnáno – 5:5.
Divoký set pokračoval dalším prohraným podáním Pegulaové, Rybakinová ale ani další možnost dopodávat zápas nevyužila a sadu musela rozhodnout zkrácená hra. Ve velmi nervózním tie-breaku si dva setboly vypracovala Američanka, úspěšná však nebyla. Za stavu 8:7 naopak svůj čtvrtý mečbol proměnila Rybakinová a po hodině a 42 minutách mohla slavit postup do finále.
"Byl to velmi těžký zápas. Byla jsem velmi nervózní, o to víc šťastná jsem a těším se, že si tady můžu zahrát o titul. S Arynou to bude velmi těžké utkání, já si to budu chtít užít. Hlavně musím lépe podávat a uvidíme, co se stane. Těším se na to," říkala po zápase vítězka.
Maximem Rybakinové zatím v Melbourne byla finálová účast v roce 2023, se Sabalenkovou má lehce negativní bilanci 6:8. V posledním vzájemném duelu to ale byla právě rodačka z Moskvy, když zvítězila v boji o titul na Turnaji mistryň.
https://www.youtube.com/watch?v=tpiskQi7Ogo
Tiskovka Rybky po SF s Bizonkou.
https://www.youtube.com/watch?v=VXbToQhbtZA
v poli bylo více hráček, které porazili jednu z top 10
tenisoví odborníci si o takovém titulu budou myslet své
WTA by konečně mohla najít odvahu a začít trestat nesportování chování během hry (jako vytlačované řvaní)
bohužel už od dob krysy Simona se WTA profiluje jako odpadní organizace
Slams won without meeting a Top 3 player:
Federer: 10
Nadal: 4
Djokovic: 3
Slams won by beating at least 1 Top 4 seeded player.
Djokovic - 19
Nadal - 18
Federer - 11
Grand Slam finals reached without facing a top-10 player:
Roger Federer( 5) - 2007 Wimbledon, 2008 French Open, 2008 Wimbledon, 2009 Wimbledon, and 2018 Australian Open.
Rafael Nadal(7)- 2006 Wimbledon, 2008 Wimbledon, 2010 French Open, 2017 US Open, 2019 Australian Open, 2019 US Open, and 2020 French Open.
Novak Djokovic(8) - 2007 US Open, 2011 Wimbledon, 2014 Wimbledon, 2016 US Open, 2018 US Open, 2019 Wimbledon, 2021 Wimbledon, and 2022 Wimbledon
Nicméně ve finále bude muset Rybka přidat a ideálně zopakovat výkon ze zápasu s Igou, kde hrála fantasticky. Aryna však také dokáže dělat chyby - takže rozhodne momentální forma. Věřím, že Rybka oplatí Aryně porážku z roku 2023 a vyhraje.
Takový výpadek si proti Xeně nebude moci dovolit.