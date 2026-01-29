Nervózní bitva o finále Australian Open pro Rybakinovou. Rozhodl dramatický tie-break

DNES, 13:30
Aktuality 24
AUSTRALIAN OPEN - Jelena Rybakinová (26) pokračuje ve svém parádním tažení na Australian Open. V semifinále ji nezastavila ani rozjetá Jessica Pegulaová (31), která své soupeřce podlehla po setech 3:6, 6:7. Kazašská tenistka se v boji o svůj druhý grandslamový titul utká s úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Profily hráčů
Pegula Jessica
Rybakina Elena
Jelena Rybakinová slaví postup do finále Australian Open (@ ČTK / AP / Aaron Favila)

Pegulaová - Rybakinová 3:6, 6:7

Rybakinová v úvodní sadě dlouho dominovala a výkonem se jí dařilo navázat na skalp Igy Šwiatekové ze čtvrtfinále. Pegulaové sebrala servis hned ve druhé hře, při svém podání neměla absolutně žádné potíže a těžila z mnoha přímých bodů. Náskok brejku si udržela až do konce a první set po sedmém vítězném úderu získala za půl hodiny hry s přehledem 6:3. Američanka tak přišla o svůj vůbec první set na turnaji.

Američanka se mohla v prvním dějství pochlubit 73 % úspěšností prvního podání, po něm však získala jen lehce přes polovinu výměn. Oproti tomu Rybakinová trefila jen 48 % prvních servisů, po kterých však získala 77 % výměn. Kazašská tenistka byla jednoznačně lepší ve statistice vítězných míčů v poměru 8:4 i nevynucených chyb 7:9.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Když Rybakinová vzala hned ve třetí hře druhého setu své soupeřce servis, zdálo se, že by utkání mohlo zamířit k rychlému konci. Vítězka Turnaje mistryň však brejk nepotvrdila, poprvé v zápase prohrála servis a bylo vyrovnáno – 2:2.

Rodačka z Buffala ale opět zaváhala, znovu přišla o podání a Rybakinová si výhodu brejku dlouho držela. Za stavu 5:3 si při podání Američanky vypracovala hned tři mečbolové možnosti, ani jeden ale nedokázala proměnit. A vzápětí ji to mohlo mrzet. Své podání totiž především díky řadě nevynucených chyb soupeřce odevzdala a bylo znovu srovnáno – 5:5.

Divoký set pokračoval dalším prohraným podáním Pegulaové, Rybakinová ale ani další možnost dopodávat zápas nevyužila a sadu musela rozhodnout zkrácená hra. Ve velmi nervózním tie-breaku si dva setboly vypracovala Američanka, úspěšná však nebyla. Za stavu 8:7 naopak svůj čtvrtý mečbol proměnila Rybakinová a po hodině a 42 minutách mohla slavit postup do finále.

"Byl to velmi těžký zápas. Byla jsem velmi nervózní, o to víc šťastná jsem a těším se, že si tady můžu zahrát o titul. S Arynou to bude velmi těžké utkání, já si to budu chtít užít. Hlavně musím lépe podávat a uvidíme, co se stane. Těším se na to," říkala po zápase vítězka.

Maximem Rybakinové zatím v Melbourne byla finálová účast v roce 2023, se Sabalenkovou má lehce negativní bilanci 6:8. V posledním vzájemném duelu to ale byla právě rodačka z Moskvy, když zvítězila v boji o titul na Turnaji mistryň.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

24
Přidat komentář
pamppampalini
29.01.2026 15:22
Rybakina je tak strasne nezazivna, nudna hracka. . . utrapeny, bezemotivny vyraz.....
Reagovat
Liverpool22
29.01.2026 15:33
Tak ve finále fandi řvoucí Tygřici - ta je vášnivá dost a máš po problému
Reagovat
Nola
29.01.2026 15:35
? a koho by si si predstavoval vo finale? myslim, ze momentalne sa tam stretnu dve najlepsie hracky vo WTA, Elena je pekna baba a ze neziape a nerozculuje sa, je iba jej plus, podobne hrala aj Kaja Pliskova
Reagovat
Liverpool22
29.01.2026 15:40
smile Přesně tak. Rybka je sice chladná a nedává najevo emoce, ale zase hraje velmi divácky atraktivní tenis alá Federer - vše je elegantní, přirozené.... a také stejně jako Roger nezdržuje a naopak zápas pěkně odsejpá - žádné opakované utírání do ručníku, dlouhé pauzy před podáním atd. V diskuzích Rybku za tohle dost chválí, že záměrně nezdržuje jako některé hráčky.
Reagovat
Liverpool22
29.01.2026 15:07
Rozhovor na kurtu s Rybkou po SF.
https://www.youtube.com/watch?v=tpiskQi7Ogo

Tiskovka Rybky po SF s Bizonkou.
https://www.youtube.com/watch?v=VXbToQhbtZA
Reagovat
paddy
29.01.2026 14:01
Sabalence k titulu stačí porazit jedinou hráčku top 10 (Rybakina 3)
v poli bylo více hráček, které porazili jednu z top 10
tenisoví odborníci si o takovém titulu budou myslet své smile

WTA by konečně mohla najít odvahu a začít trestat nesportování chování během hry (jako vytlačované řvaní)
bohužel už od dob krysy Simona se WTA profiluje jako odpadní organizace smile
Reagovat
Mira17
29.01.2026 14:21
Podívej se na Djokovice ten ještě nebouchl pořádně do míčku letos a je v semifinále grandslamu
Reagovat
Liverpool22
29.01.2026 14:28
A v SF hrozí, že v 5. setu chytnou Tyroláka křeče.
Reagovat
JLi
29.01.2026 14:31
Jestli je mág, tak jinak to dopadnout nemůže
Reagovat
Liverpool22
29.01.2026 14:39
Nole smile a Vukov smile největší čarodějové na letošním AO smile
Reagovat
JLi
29.01.2026 14:54
smile
Reagovat
wojtop
29.01.2026 14:40
Trocha historie na spestrenie
Slams won without meeting a Top 3 player:

Federer: 10
Nadal: 4
Djokovic: 3

Slams won by beating at least 1 Top 4 seeded player.

Djokovic - 19
Nadal - 18
Federer - 11

Grand Slam finals reached without facing a top-10 player:

Roger Federer( 5) - 2007 Wimbledon, 2008 French Open, 2008 Wimbledon, 2009 Wimbledon, and 2018 Australian Open.

Rafael Nadal(7)- 2006 Wimbledon, 2008 Wimbledon, 2010 French Open, 2017 US Open, 2019 Australian Open, 2019 US Open, and 2020 French Open.

Novak Djokovic(8) - 2007 US Open, 2011 Wimbledon, 2014 Wimbledon, 2016 US Open, 2018 US Open, 2019 Wimbledon, 2021 Wimbledon, and 2022 Wimbledon
Reagovat
Nola
29.01.2026 15:32
slecna JetLag nemusela porazit ziadnu T10 hracku vo W a niekto spochybnuje jej titul? verim, ze Elena vyhra, servis ma snad lepsi ako Amazonka a dokazala ju porazit aj na TM
Reagovat
Liverpool22
29.01.2026 15:42
Na W měla Iga celkem kliku na los - vzhledem k tomu, že byla "až" 8 nasazená. A ve finále mega dáreček v podobě vyklepané Amandy.
Reagovat
Krisboy
29.01.2026 14:00
Myslím, že to Rybka nedá. Ledaže by Lukašence nějak hráblo.
Reagovat
PTP
29.01.2026 13:47
Za úsměv plaché laně ti odpouštím postup přes Peggy, ale ve finále musíš bezpodmínečně vyřídit toho hejkala!
Reagovat
Liverpool22
29.01.2026 13:49
Souhlas, ale pokud chce vyhrát musí se z plaché laně proměnit v dravou štiku smile
Reagovat
Blondie
29.01.2026 13:47
Tak snad vyhraje i finále.
Reagovat
Liverpool22
29.01.2026 13:41
smile RYBKA smile super a velká gratulace k postupu do finále. smile Dnes si Rybka konečně pohlídala začátek a to rozhodlo 1. set. Vše vypadalo suprově, ale pak zbytečné drama, kdy nedokázala 2x dopodávat zápas. Peggy od stavu 3:5 možná pod dojmem, že už nemá co ztratit přestala chybovat a hrála skvěle. V dramatickém TB se naštěstí Rybka srovnala - Vukov jí trošku uklidnil a zápas stylově docvakla vítězným returnem. Právě na příjmu byla dnes Rybka výborná - některé returny prostě paráda smile
Nicméně ve finále bude muset Rybka přidat a ideálně zopakovat výkon ze zápasu s Igou, kde hrála fantasticky. Aryna však také dokáže dělat chyby - takže rozhodne momentální forma. Věřím, že Rybka oplatí Aryně porážku z roku 2023 a vyhraje.
Reagovat
JLi
29.01.2026 14:29
smile smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
29.01.2026 14:33
no, kdyby prohrála ten TB, kdoví...
Takový výpadek si proti Xeně nebude moci dovolit.
Reagovat
Liverpool22
29.01.2026 14:37
S tím souhlas. Docvaknout zápas ve 2. setech bylo klíčové. Peggy by byla na vlně a Rybka naopak dole i díky 3 mečbolům za stavu 5:3. Proti Aryně se musí zlepšit to je jasný - snad bude vendeta za finále AO 2023.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
29.01.2026 14:43
jen to ne! Někdo by měl obryni slíbit obříky, třeba by pak uronila nějaké slzy a Štika by byla ve svém živlu
Reagovat
Oin
29.01.2026 15:45
No jo, když ten Koloděj si nemyje nohy.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist