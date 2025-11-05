Rybakinová ovládla i třetí zápas na Turnaji mistryň, poradila si s Alexandrovovou

TURNAJ MISTRYŇ - Jelena Rybakinová (26) si na Turnaji mistryň v saudskoarabském Rijádu poradila i se svou třetí soupeřkou, když porazila náhradnici za odstoupivší Madison Keysovou (30), Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou (30), ve dvou setech 6:4, 6:4. Kazašská tenistka tak jasně vyhrála skupinu Sereny Williamsové. O druhé postupující rozhodne duel mezi Igou Šwiatekovou (24) a Amandou Anisimovovou (24).
Jelena Rybakinová postoupila do semifinále Turnaje mistryň (@ ČTK / AP / Fatima Shbair)

Rybakinová - Alexandrovová 6:4, 6:4

Bez nervů a stresu mohly do závěrečného zápasu skupiny vstupovat Rybakinová i Alexandrovová. A na úvodních výměnách to bylo znát. Obě tenistky předváděly uvolněný tenis plný razantních úderů.

První náznak problémů měla ve druhé hře Rybakinová, která musela odvracet brejkovou hrozbu ruské tenistky. To samé si zopakovala v šesté hře, kdy jí hrozila ztráta podání dokonce dvakrát, i tentokrát však už jistá vítězka skupiny soupeřku do trháku nepustila.

Naprosto uvolněně působící Alexandrovová byla v úvodních gamech lepší hráčkou, při svém servisu nedávala Rybakinové žádnou šanci na případnou brejkovou možnost.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Paradoxně to byla nakonec hráčka žijící ve středočeských Říčanech, kdo jako první přišel o servis. Stalo se tak za stavu 4:4 a kazašská tenistka si už nabídnutou příležitost ujít nenechala. Sadu zakončila čistou hrou a po 35 minutách hry ji získala 6:4.

V pohodě hrající rodačka z Moskvy psychickou výhodu z vyhrané sady využila i v pokračování zápasu. Ve třetí hře podruhé vzala své soupeřce servis, to vzápětí potvrdila a vedla už 3:1. Ruská rodačka, která od roku 2018 reprezentuje Kazachstán, za stavu 4:2 znovu uspěla na returnu a vedla již o tři gamy.

Alexandrovová ale zápas nezabalila. V následující hře poprvé v zápase své soupeřce vzala podání, následně obhájila to své a snížila na rozdíl jediné hry.

A nemuselo zůstat jen u toho. Světová desítka měla i v následujícím gamu dvě možnosti, jak vyrovnat, Rybakinová si ale pomohla podáním a po hodině a 14 minutách se mohla radovat z výhry 6:4, 6:4.

"Ve druhém setu jsem za stavu 5:2 úplně ztratila koncentraci. Jekatěrina hrála výborně, je skvělá soupeřka. O to jsem šťastnější, že jsem postoupila do semifinále," říkala po utkání Rybakinová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
zfloyd
05.11.2025 18:53
Amanda celkem zaslouženě srovnává na 1:1
Reagovat
zfloyd
05.11.2025 17:53
Amanda má evidentně více ze hry , ale pak udělá lehké chyby v rozhodujících míčích , takto to nejde vyhrát
Reagovat
Liverpool22
05.11.2025 18:05
Bohužel zatím je to jak píšeš. Amanda opticky lepší, ale na BIG míčích hoří.
Reagovat
Liverpool22
05.11.2025 17:17
smile RYBKA smile v pohodovém tempíčku slaví 3 výhru smile a zatím proplouvá turnajem velmi hladce, je uvolněná, servis také funguje a to je prazáklad všeho. Takže jen tak dál a ještě 2 výhry a titul bude doma. smile
Katka z Říčan si zahrála, nějakou zlatku to také hodilo a ostrý trénink v exhibičním tempu taky není k zahození.
Reagovat
pantera1
05.11.2025 17:22
Mohla by ho vyhrát, vypadá to nadějně
Reagovat
Liverpool22
05.11.2025 17:28
Jo, jo zatím hraje výborně, ale dnes měla tejpy - snad vydrží zdraví. Letos GS vyhrála vždy jiná hráčka, tak nyní TM vychází na Rybku smile smile
Reagovat
tommr
05.11.2025 18:06
jj každej GS má letos jinou vítězku tak se to hodilo aby i TM měl jinou. Škoda jen že letos mezi nima není žádná Češka ...
Reagovat
Liverpool22
05.11.2025 18:14
smile
Reagovat

