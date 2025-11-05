Rybakinová ovládla i třetí zápas na Turnaji mistryň, poradila si s Alexandrovovou
Rybakinová - Alexandrovová 6:4, 6:4
Bez nervů a stresu mohly do závěrečného zápasu skupiny vstupovat Rybakinová i Alexandrovová. A na úvodních výměnách to bylo znát. Obě tenistky předváděly uvolněný tenis plný razantních úderů.
První náznak problémů měla ve druhé hře Rybakinová, která musela odvracet brejkovou hrozbu ruské tenistky. To samé si zopakovala v šesté hře, kdy jí hrozila ztráta podání dokonce dvakrát, i tentokrát však už jistá vítězka skupiny soupeřku do trháku nepustila.
Naprosto uvolněně působící Alexandrovová byla v úvodních gamech lepší hráčkou, při svém servisu nedávala Rybakinové žádnou šanci na případnou brejkovou možnost.
Paradoxně to byla nakonec hráčka žijící ve středočeských Říčanech, kdo jako první přišel o servis. Stalo se tak za stavu 4:4 a kazašská tenistka si už nabídnutou příležitost ujít nenechala. Sadu zakončila čistou hrou a po 35 minutách hry ji získala 6:4.
V pohodě hrající rodačka z Moskvy psychickou výhodu z vyhrané sady využila i v pokračování zápasu. Ve třetí hře podruhé vzala své soupeřce servis, to vzápětí potvrdila a vedla už 3:1. Ruská rodačka, která od roku 2018 reprezentuje Kazachstán, za stavu 4:2 znovu uspěla na returnu a vedla již o tři gamy.
Alexandrovová ale zápas nezabalila. V následující hře poprvé v zápase své soupeřce vzala podání, následně obhájila to své a snížila na rozdíl jediné hry.
A nemuselo zůstat jen u toho. Světová desítka měla i v následujícím gamu dvě možnosti, jak vyrovnat, Rybakinová si ale pomohla podáním a po hodině a 14 minutách se mohla radovat z výhry 6:4, 6:4.
"Ve druhém setu jsem za stavu 5:2 úplně ztratila koncentraci. Jekatěrina hrála výborně, je skvělá soupeřka. O to jsem šťastnější, že jsem postoupila do semifinále," říkala po utkání Rybakinová.
