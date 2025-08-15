Rybakinová se může pomstít Sabalenkové za krutou porážku, Alcaraze čeká první hrozba
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 15. 8.
Čtvrtfinále žen
Šwiateková (3-Pol.) - Kalinská (28-) | P&G Center Court (17:00 SELČ)
Sabalenková (1-) - Rybakinová (9-Kaz.) | P&G Center Court (18:30 SELČ)
V. Kuděrmetovová - Gračovová (Fr.) | Grandstand (22:30 SELČ)
Gauffová (2-USA) - Paoliniová (7-It.) | P&G Center Court (sobota 02:30 SELČ)
Čtvrtfinále mužů
Alcaraz (2-Šp.) - Rubljov (9-) | P&G Center Court (21:00 SELČ)
Zverev (3-Něm.) - Shelton (5-USA) | P&G Center Court (sobota 01:00 SELČ)
Šwiateková – Kalinská | 17:00 SELČ
Iga Šwiateková si v Cincinnati snadno poradila s oběma soupeřkami a třetím rokem po sobě postoupila v tomto dějišti do čtvrtfinále. Po volném losu v prvním kole nasazená trojka přehrála 6:1, 6:4 Anastasii Potapovovou, pak jí nenastoupila Dajana Jastremská a v osmifinále porazila 6:4, 6:3 Soranu Cirsteaovou.
Čtyřiadvacetiletá polská hvězda teď může navázat na ročníky 2023-24, v nichž se dostala až do semifinále. V něm ji pokaždé zastavila pozdější šampionka, předloni Coco Gauffová a loni Aryna Sabalenková. Bývalá světová jednička má v letošní sezoně solidní bilanci 7:3 ve čtvrtfinálových duelech.
V posledních týdnech určitě hraje mnohem uvolněněji než ještě před pár měsíci, kdy stále čekala na jakékoli finále po hattricku na loňském French Open. O titul hrála už v Bad Homburgu a poté ve Wimbledonu slavila svůj šestý grandslamový triumf. Na posvátném londýnském pažitu ztratila v sedmi zápasech dohromady jeden set.
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon (triumf); Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dauhá, Australian Open (semifinále)
Bilance: 46:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 25:7
Bilance proti hráčkám TOP 50: 30:11 (kariérní 181:64)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:2 (kariérní 19:3)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (triumf)
Šwiateková – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 10:5
Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: Montreal (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Potapovová (6:1, 6:4), (25) Kosťuková (bez boje), Cirsteaová (6:4, 6:3)
Anna Kalinská zakončila osmifinálovou bitvu s krajankou Jekatěrinou Alexandrovovou (3:6, 7:6, 6:1) až po půlnoci tamního času. Nasazená osmadvacítka pouze jednou zaváhala na vlastním servisu, a přesto na kurtu strávila skoro dvě a půl hodiny. S Alexandrovovou prohrála všech šest předchozích soubojů.
V rámci US Open Series chytla formu a posbírala už devět vítězství, přičemž od lednového Brisbane po Wimbledon jich slavila dohromady jen deset. Šestadvacetiletá Ruska zahájila znovuzrození postupem do finále ve Washingtonu, v němž nestačila na Leylah Fernandezovou, a pak zapsala účast ve třetím kole v Montrealu.
V Cincinnati startuje potřetí a premiérově překročila druhé kolo, letos kromě Alexandrovové vyřadila také Peyton Stearnsovou a úřadující wimbledonskou finalistku Amandu Anisimovovou. Nyní absolvuje své třetí kariérní čtvrtfinále na úrovni WTA 1000, po Guadalajaře 2022 (porážka) a Dubaji 2024 (finále).
Kalinská – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Washington (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (finále)
Bilance: 19:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 10:8
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 13:10)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:1)
Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Kalinská – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 5:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Washington (finále), Montreal (3. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Stearnsová (7:6, 4:6, 6:1), (5) Anisimovová (7:5, 6:4), (12) Alexandrovová (3:6, 7:6, 6:1)
Vzájemná bilance: Kalinská vede 1:0. Ruská tenistka se loni v semifinále na tisícovce v Dubaji postarala o pořádné překvapení, když tehdejší světovou jedničku Šwiatekovou za necelé dvě hodiny porazila 6:4, 6:4. Šwiateková bude chtít odvetu za tuto porážku, je favoritkou a měla by mít více fyzických sil.
Sabalenková – Rybakinová | 18:30 SELČ
Aryna Sabalenková nehraje na probíhající tisícovce v Cincinnati svůj nejlepší možný tenis, ale zatím ji to trápit nemusí, jelikož pořád pokračuje v obhajobě loňského triumfu. Světová jednička v osmifinále zpočátku dominovala, avšak ve druhé sadě už se komplikacím nevyhnula a v životní formě hrající Jessicu Bouzasovou nakonec porazila 6:1, 7:5.
Velmi podobným skóre přehrála také Markétu Vondroušovou, ovšem s další grandslamovou šampionkou Emmou Raducanuovou už měla pořádné problémy a udolala ji až po více než třech hodinách boje v tie-breaku rozhodujícího setu. Letos v Cincinnati navazuje na fantastické výsledky na severoamerických betonech za poslední rok.
Sedmadvacetiletá Běloruska je ve čtvrtfinále v Cincinnati stoprocentně úspěšná (4:0). Zatímco v letech 2018 a 2022-23 se musela spokojit se semifinálovou účastí, loni tady bez ztráty setu triumfovala. Následně získala na US Open svůj třetí a zároveň poslední grandslamový vavřín.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 50:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 26:4
Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:2 (kariérní 48:39)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:1 (kariérní 18:10)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále)
Sabalenková – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 20:5
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 4:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Vondroušová (7:5, 6:1), (30) Raducanuová (7:6, 4:6, 7:6), Bouzasová (6:1, 7:5)
Jelena Rybakinová se v Cincinnati stává specialistkou na obraty, jelikož i třetí zápas vyhrála z manka setu. Šestadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Kazachstán měla velmi těžké osmifinále a souboj grandslamových šampionek s úřadující vítězkou Australian Open Madison Keysovou nakonec urvala 6:7, 6:4, 6:2.
Aktuální světová desítka musela dohánět manko setu i v předchozích dvou kolech. Konkrétně proti Renatě Zarazúaové a Elise Mertensové, které zdolala až poměrem 7:5 v rozhodující sadě. V rámci probíhající US Open Series posbírala už devět vítězství, což zahrnuje také postupy do semifinále ve Washingtonu a Montrealu.
Čtvrtfinále v Cincinnati hrála zatím jen jednou, v roce 2022 v něm jasně prohrála s domácí Keysovou. V letošní sezoně zaregistrovala zatím pět semifinálových účastí a dvě z nich ukořistila na úrovni WTA 1000 (Dubaj a Montreal). Přesto od loňského května triumfovala pouze letos na antuce ve Štrasburku.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Washington, Dubaj, Abú Zabí (semifinále)
Bilance: 40:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 24:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:4 (kariérní 22:25)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:1 (kariérní 10:4)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo)
Rybakinová – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 9:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Washington (semifinále), Montreal (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Zarazúaová (4:6, 6:0, 7:5), (19) Mertensová (4:6, 6:3, 7:5), (6) Keysová (6:7, 6:4, 6:2)
Vzájemná bilance: Sabalenková vede 7:4. Jedná se o jednu z nejlepších rivalit na ženském okruhu a osm z 11 soubojů rozhodoval třetí set. Včetně toho posledního nedávno na trávě v Berlíně, kde Sabalenková odvrátila čtyři mečboly v řadě a urvala výhru 7:6, 3:6, 7:6. Sabalenková je mírnou favoritkou, nicméně nemá nejlepší formu a Rybakinové by se klidně mohla podařit odveta.
Kuděrmetovová – Gračovová | 22:30 SELČ
Veronika Kuděrmetovová startuje v Cincinnati popáté v kariéře a poprvé po dvou letech a zahraje si premiérové čtvrtfinále v tomto dějišti. Osmadvacetiletá Ruska v posledním zápase potkala Magdu Linetteovou a zvítězila jednoznačně 6:4 a 6:3, přestože v utkání vyrobila dvakrát tolik nevynucených chyb než vítězných úderů.
Bývalá světová devítka chytla v Ohiu velmi slušnou formu a po cestě mezi nejlepší osmičku skolila také dvě členky TOP 20 žebříčku Belindu Bencicovou a Claru Tausonovou. Poprvé od triumfu v závěru sezony 2023 v Tokiu tak zaregistrovala na jednom turnaji více než jeden skalp hráček TOP 20 pořadí.
V lednu se nacházela až na 77. místě světového hodnocení a teď ji čeká teprve třetí čtvrtfinálových duel v aktuální sezoně (Hobart a Hertogenbosch). Na dosah má své teprve druhé semifinále od začátku loňského roku a první od postupu mezi nejlepší kvarteto loni v září v Soulu.
Kuděrmetovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Hobart (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (čtvrtfinále)
Bilance: 32:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 19:10
Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 10:2 (kariérní 198:112)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Kuděrmetovová – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 7:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Montreal (3. kolo)
Cesta turnajem: Lamensová (6:1, 6:3), (17) Bencicová (6:4, 7:6), (16) Tausonová (3:6, 7:6, 6:4), (31) Linetteová (6:4, 6:3
Varvara Gračovová se v minulosti představila v hlavní soutěži v Cincinnati dvakrát a pokaždé vypadla ve druhém kole. Pětadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Francii ovšem v letošním ročníku Cincinnati Open exceluje a včetně zvládnuté kvalifikace vyhrála už šest zápasů.
Polovinu z těchto šesti vítězství zaznamenala až v rozhodujícím setu, konkrétně proti Katie Volynetsové, Sofii Keninové a další senzaci turnaje Elle Seidelové. Mezitím zaskočila po setech 6:2, 6:4 nasazenou jedenáctku Karolínu Muchovou a radovala se ze svého pátého kariérního skalpu TOP 20 a prvního po více než roce.
Na rozdíl od Kuděrmetovové ještě nikdy nebyla ve čtvrtfinále na úrovni WTA 1000. Ve čtvrtfinálových utkáních na nejvyšším okruhu má negativní úspěšnost 2:5, nedávno na trávě v Eastbourne jí nenastoupila Barbora Krejčíková. Jednalo se o její první semifinále na hlavní tour od úvodu sezony 2023.
Gračovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Eastbourne (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (čtvrtfinále)
Bilance: 25:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:7
Bilance proti hráčkám TOP 50: 4:8 (kariérní 24:54)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)
Gračovová – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 6:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Montreal (1. kolo)
Cesta turnajem: Volynetsová (6:4, 3:6, 6:3), (24) Keninová (6:7, 6:3, 6:3), (11) Muchová (6:2, 6:4), Seidelová (2:6, 6:1, 6:1)
Vzájemná bilance: Kuděrmetovová vede 2:0 a v posledním souboji v Monastiru 2022 povolila své bývalé krajance jeden game. Kuděrmetovová má mnohem více zkušeností se závěrečnými koly na nejvyšším okruhu, a to nejen na úrovni WTA 1000. Gračovová má nicméně velmi solidní formu a mohla by klidně proti nestabilní favoritce překvapit.
Gauffová – Paoliniová | sobota 02:30 SELČ
Coco Gauffová podruhé v kariéře postoupila do čtvrtfinále domácí tisícovky v Cincinnati a letos se na účast mezi nejlepší osmičkou moc nenadřela. V úvodním kole měla coby jedna z nasazených volno, ve třetím kole jí nenastoupila Dajana Jastremská a v průběhu turnaje si poradila ve dvou setech s Xinyu Wang a Luciou Bronzettiovou.
Jednadvacetiletá Američanka dotáhla jedinou předchozí čtvrtfinálovou účast v tomto dějišti až k triumfu. Jednalo se o předloňský ročník, během něhož porazila třeba i Paoliniovou. Tehdy prožila fantastickou sezonu letních severoamerických betonů, jelikož na US Open získala první ze svých dvou grandslamových titulů ve dvouhře.
Na její poměry se jí v letošní sezoně vlastně povedlo pouze antukové jaro. Po finálových účastech na tisícovkách v Madridu a Římě si došla pro trofej pro šampionku na French Open. Teď v Cincinnati bude útočit na své teprve čtvrté semifinále v probíhajícím tenisovém roce.
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)
Bilance: 35:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 17:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:3 (kariérní 30:32)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:0 (kariérní 10:8)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (1. kolo)
Gauffová – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 8:3
Nejlepší výsledek: triumf (2023)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Montreal (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Xinyu Wang (6:3, 6:2), (32) Jastremská (bez boje), Bronzettiová (6:2, 6:4)
Jasmine Paoliniová měla na papíře obtížné osmifinále. Barbora Krejčíková ale nebyla stoprocentně fit, vůbec nevzdorovala a 29letá Italka mohla snadno vyrovnat své maximum v Cincinnati. Dvojnásobnou grandslamovou šampionku ve dvouhře Krejčíkovou, která vyrobila 11 winnerů a 38 nevynucených chyb, přejela 6:1, 6:2.
Set neztratila ani v předchozích dvou zápasech, ovšem proti Marii Sakkariové i domácí Ashlyn Kruegerové potřebovala vždy minimálně jeden tie-break. Aktuální světová devítka se oproti posledním týdnům každopádně zlepšila. V poslední době se jí totiž nedařilo, což potvrzuje šokující porážka s Aoi Itóovou v Montrealu.
Předloňská sezona pro ni byla průlomová a jeden z nejlepších výsledků v roce 2023 zaregistrovala tady v Cincinnati, když se z kvalifikace probila až do čtvrtfinále. Tehdy její parádní jízdu zastavila právě Gauffová ve čtvrtfinále, a to po jednoznačném vítězství 6:3, 6:2.
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)
Bilance: 31:13
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 15:7
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 8:21)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:0 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo)
Paoliniová – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 7:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023, 2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Montreal (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Sakkariová (7:6, 7:6), (26) Kruegerová (7:6, 6:1), Krejčíková (6:1, 6:2)
Vzájemná bilance: 2:2. Paoliniová vyhrála oba letošní souboje. V průběhu antukového jara se radovala ve čtvrtfinále ve stuttgartské hale a také ve finále římské tisícovky. Americká favoritka ovšem zvládla obě předchozí střetnutí na tvrdých površích a měla by své vedení ve vzájemné bilanci obnovit.
Alcaraz – Rubljov | 21:00 SELČ
Od Carlose Alcaraze se očekávalo, že pozvedne svou výkonnost, aby mohl na dálku konkurovat svému největšímu rivalovi Jannikovi Sinnerovi, s nímž se může potkat v pondělním finále. Zatímco v úvodním zápase ztratil set s Damirem Džumhurem, v dalších dvou dominoval a poradil si snadno s Hamadem Medjedovičem i Lucou Nardim, kterým dohromady povolil 13 gamů.
Dvaadvacetiletý Španěl má v posledních měsících velmi stabilní výkonnost a už na sedmém turnaji v řadě může projít až do finále. Tato série začala v úvodu antukového jara. Na betonech však představuje hrozbu už čtvrtfinálová fáze, ve které na tomto povrchu v letošním roce končí nejčastěji, včetně nezdarů s Novakem Djokovičem na Australian Open a Jiřím Lehečkou v Dauhá. Navíc je jeho letošním maximem na venkovních hardech jen jedno semifinále (Indian Wells).
Ve čtvrtfinále na Masters v Cincinnati má poloviční úspěšnost 1:1. V roce 2022 v něm podlehl tehdejší světové jedenáctce Cameronovi Norriemu a předloni, kdy prohrál s Djokovičem finále z mečbolu, po obratu porazil Maxe Purcella. Celkově má ve čtvrtfinálových duelech na Masters solidní bilanci 11:6 (letos 3:0).
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)
Bilance: 51:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 13:4
Bilance proti hráčům TOP 20: 16:4 (kariérní 80:35)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 3:0 (kariérní 11:6)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále)
Alcaraz – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 9:4
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Džumhur (6:1, 2:6, 6:3), Medjedovič (6:4, 6:4), Nardi (6:1, 6:4)
Andrej Rubljov zapsal v osmifinále proti Franciscovi Comesaňovi svou nejsuverénnější výhru na turnaji a přesně takový výsledek před soubojem s hvězdným Alcarazem potřeboval. V předchozích kolech naopak řešil komplikace, a to proti Learnerovi Tienovi (7:6, 6:3) a hlavně Alexeiovi Popyrinovi (6:7, 7:6, 7:5).
Pokud 27letý Rus nepředvede vynikající výkon, tak se dá očekávat, že stejně jako loni v Cincinnati a nedávno v Torontu vypadne ve čtvrtfinále. Aktuálně 11. muž pořadí prohrál posledních pět soubojů s hráči TOP 5, poslední takto cenný skalp slavil loni touto dobou v Kanadě.
Sice pořád nemá svou nejlepší možnou formu, nicméně vypadá to, že po solidním výkonu proti Alcarazovi ve Wimbledonu (prohra ve čtyřech setech) si víc věří a celkově produkuje lepší výkony. V Cincinnati má o trochu lepší historii, ve čtvrtfinále byl už třikrát a do finále se stejně jako Alcaraz dostal jednou. Oba čtvrtfinálové nezdary utrpěl proti pozdějším šampionům (Daniil Medveděv 2019 a Jannik Sinner 2024).
Rubljov – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Hamburk (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)
Bilance: 29:18
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 13:8
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 27:45)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 9:5)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (osmifinále)
Rubljov – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 13:6
Nejlepší výsledek: finále (2021)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:2
Generálka: Los Cabos (semifinále), Washington (2. kolo), Toronto (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Tien (7:6, 6:3), (21) Popyrin (6:7, 7:6, 7:5), Comesaňa (6:2, 6:3)
Vzájemná bilance: Alcaraz vede 3:1, včetně exhibicí 3:2. Rubljov potřebuje předvést minimálně podobně solidní výkon jako nedávno ve Wimbledonu. Na rychlém betonu v Cincinnati by totiž s takovou hrou klidně mohl uspět, jelikož favorizovaný Alcaraz je právě v těchto podmínkách nejvíce zranitelný. Rubljov ale pořád není v nejlepším rozpoložení a na skalp TOP 5 se mu v tuto chvíli moc nevěří.
Zverev – Shelton | sobota 01:00 SELČ
Alexander Zverev si možná pořád vyčítá selhání na předchozím Masters v Torontu, kde byl při absenci Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze nasazenou jedničkou a prohrál už s Karenem Chačanovem v semifinále. Částečnou náplastí je postup do čtvrtfinále v Cincinnati bez ztráty setu a úspěšná odveta proti Chačanovovi v osmifinále (7:5, 3:0 skreč).
Osmadvacetiletý Němec byl na grandslamech vždy psychicky poloviční, ovšem teď se jeho problémy v soubojích s kolegy z TOP 10 žebříčku přenesly už i na ostatní turnaje. Ačkoli se celou letošní sezonu drží v TOP 3 žebříčku, a dokonce mohl na trůnu vystřídat Sinnera, prohrál v tomto roce všechny čtyři dohrané duely s hráči elitní desítky. Na turnajích Masters, na kterých od průlomu na hlavní tour roky exceloval, zvládl jen dvě z posledních 13 střetnutí s takto vysoko postavenými tenisty (celková bilance 21:24).
Pokud má ale někde momentální krizi překonat, tak by to mělo být právě na Masters. Na těchto podnicích má totiž obvykle vynikající historii a výjimkou není ani Cincinnati, kde v roce 2021 získal jeden ze svých sedmi titulů na této úrovni. Navíc tady hrál v posledních dvou ročnících semifinále a pokaždé v něm padl s pozdějším šampionem (Novak Djokovič 2023 a Jannik Sinner 2024).
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Stuttgart, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)
Bilance: 42:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 18:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:4 (kariérní 55:73)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 1:1 (kariérní 21:12)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo)
Zverev – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 15:7
Nejlepší výsledek: triumf (2021)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 3:0
Generálka: Toronto (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Basavareddy (6:3, 6:3), (27) Nakashima (6:4, 6:4), (14) Chačanov (7:5, 3:0 skreč)
Ben Shelton si před domácím Masters v Cincinnati pořádně zvedl sebevědomí a zatím nejeví žádné známky únavy, přestože má na kontě už sérii devíti vítězství. Dvaadvacetiletý Američan neztratil set a i díky dnům volna mohl šetřit síly. Jeho aktuální neporazitelnost nedokázali výrazně ohrozit Camilo Ugo Carabelli, Roberto Bautista ani Jiří Lehečka.
V rámci probíhající US Open Series je zatím nejúspěšnějším hráčem. Přípravu na poslední grandslam sezony odstartoval semifinálovou účastí ve Washingtonu a pak získal na Masters v Torontu svůj největší titul. Krátce po debutu v TOP 10 žebříčku tak znovu posunul svou kariéru na další úroveň a je pro něj velmi důležité, že se mu to podařilo zrovna na Masters, kde v Torontu poprvé překročil čtvrtfinále a zapsal první letošní skalp TOP 10.
Pokud by teď proti Zverevovi v Cincinnati navázal na skalpy Taylora Fritze a Alexe de Minaura z Toronta, vylepšil by si své zdejší maximum. Do čtvrtfinále v tomto dějišti se podíval také loni a prohrál v něm třísetovou bitvu právě se Zverevem (6:3, 6:7, 5:7). Ve čtvrtfinále na Masters má bilanci 1:3.
Shelton – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Toronto (triumf); Mnichov (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf)
Bilance: 35:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 21:6
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:5 (kariérní 7:17)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 1:1 (kariérní 1:3)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)
Shelton – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 9:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-25)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Washington (semifinále), Toronto (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Ugo Carabelli (6:3, 3:1 skreč), Bautista (7:6, 6:3), (22) Lehečka (6:4, 6:4)
Vzájemná bilance: Zverev vede 3:0. Německý tenista sice vyhrál všechny tři předchozí souboje, nicméně potíže neměl pouze v letošním finále na antuce v Mnichově, přičemž oranžová drť je pro Sheltona jasně nejslabším povrchem. Tentokrát půjde Shelton do střetnutí se Zverevem ve vynikající formě a s obrovským sebevědomím, což se o Zverevově momentálním rozpoložení rozhodně říct nedá. Shelton navíc bude mít domácí podporu a prostředí. Šance jsou takřka vyrovnané a Zverev je jen velmi mírným kurzovým favoritem.
Páteční program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Šwiateková (3-Pol.) - Kalinská (28-)
2. Sabalenková (1-) - Rybakinová (9-Kaz.)
3. Alcaraz (2-Šp.) - Rubljov (9-) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Zverev (3-Něm.) - Shelton (5-USA) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
5. Gauffová (2-USA) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve v sobotu v 02:30 SELČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Kalinskaya, Rybakina, Veronika Kudermetova, Paolini. Všetky tieto hráčky by mohli postúpiť do semifinále, hlavne budem fandiť Rybakine a Veronike obe sú sympatické , dobre hrajú a zaslúžia si postup.
Muži: Shelton, Alcaraz. A vyhrať by to mohol celé Sinner.