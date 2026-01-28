Rybakinová ukončila sen Šwiatekové. Pro Polku zůstává Australian Open zakleté
Rybakinová – Šwiateková 7:5, 6:1
Šwiateková začala zápas brejkem, ten ale následně nepotvrdila. Od třetí hry už si hráčky držely svá podání suverénně až do koncovky. Schylovalo se k tie-breaku. Polka ve dvanáctém gamu neudržela vedení 30:0 a Rybakinová šanci využila. První setbol ještě Polka odvrátila vítězným forhendem, na ten druhý už ale poslala bekhend do sítě a hodinovou první sadu získala reprezentantka Kazachstánu.
To světové pětce dodalo sebevědomí a ve druhém dějství hrála ještě agresivněji, a ještě k tomu téměř bezchybně. Na servisu dominovala, využila oba dva brejkboly, trefila sedm es a 13 vítězných úderů oproti pouhým pěti nevynuceným chybám a Šwiatekovou smetla 6:1.
"Snažila jsem se být agresivní. V prvním setu nám ani jedné nefungoval první servis, takže jsme se snažily dostat tu druhou pod tlak. Ve druhé sadě už jsem hrála uvolněněji a podávala lépe, jsem velmi ráda za toto vítězství," komentovala po zápase Rybakinová.
Polka si tak ani letos nezahraje o vysněný titul z Melbourne, kterým ji chybí jako poslední a nezkompletuje kariérní grandslam. Na French Open kralovala celkem čtyřikrát, v roce 2022 vyhrála i US Open a loni poprvé dobyla Wimbledon.
S Rybakinovou padla na Australian Open i v roce 2023, kdy ji podlehla v osmifinále. Tehdy zde někdejší světová trojka došla až do souboje o titul, kde prohrála s Arynou Sabalenkovou. O finále si wimbledonská šampionka z roku 2022 zahraje s Pegulaovou nebo Anisimovovou.
Rybakinová v Melbourne potvrzuje skvělou formu, která se ji drží už od konce loňského roku. V říjnu se na poslední chvíli kvalifikovala na Turnaj mistryň, který pak celý ovládla. Na prvním grandslamu roku cestou do semifinále ještě neztratila set a nemusela ani do tie-breaku.
Reprezentantka Kazachstánu s Polkou srovnala vzájemnou bilanci na 6:6. Od začátku roku 2025 s ní až do listopadu prohrála čtyřikrát v řadě. Nyní ji ale porazila na dvou velkých akcích v řadě.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
Ve 2. setu už Rybka jasně dominovala i když opět na servisu musela odvracet krizové momenty - nejdřív ve 3. hře měla 15:30, ale bouchla tam eso na čáru a pak přímák opět na čáru a zvýšila na 3:0. To samé se opakovalo v 5. hře, kdy obrátila z 0:30. Tady se jen potvrdilo jak velkou zbraní je pro Rybku servis viz. 11 es. Dnes sice tolik netrefovala 1. servis, ale měla vysoká čísla úspěšnosti jak po 1., tak 2. servisu. Naopak Iga byla hodně slabá na returnu - hodně kazila i při 2. servisu Rybky a hlavně zápas nezvládla mentálně a takticky.
Velkou pochvalu také zaslouží Vukov , který dokáže Rybku výborně mentálně připravit nebo-li když nebyl Vukov na lavičce Rybka s Igou prohrávala, ale náhle jak mávnutím kouzelného proutku se vrací série, kdy naopak Rybka vyhrávala a Igušku zadupávala.
