Rybakinová zastavila rozjetou Svitolinovou. V Kalifornii ji čeká repríza finále Australian Open

DNES, 07:50
Aktuality
INDIAN WELLS - Jelena Rybakinová (26) v semifinále tisícovky v Indian Wells přehrála ve dvou vyrovnaných setech 7:5, 6:4 Elinu Svitolinovou (31) a postoupila do finále. Světová trojka Ukrajince oplatila porážku z loňského Madridu a ujala se vedení ve vzájemné bilanci 4:3. Šampionka z roku 2023 si o druhý titul v Kalifornii zahraje v repríze finále Australian Open proti Aryně Sabalenkové.
Jelena Rybakinová v Indian Wells postoupila do druhého finále (@ Charles Baus / Zuma Press / Profimedia)

Rybakinová – Svitolinová 7:5, 6:4

Rybakinová v semifinále proti Svitolinové ztratila hned svůj první game na podání. Při brejkbolu Ukrajinka nečistě trefila forhend, který spadl na čáru. Světová trojka míč vypustila v domnění, že skončí za lajnou. Brejk si ale díky agresivní hře hned vzala zpět a následně srovnala na 2:2.

Obě hráčky si poté bez větších problémů držely svá podání až do stavu 5:5. Dlouhý jedenáctý game rozhodl celý set. Rybakinová v něm proměnila svůj třetí brejkbol a podruhé v zápase sebrala Svitolinové servis. Sadu poté dopodávala, první setbol využila po přímém bodu z podání a po 52 minutách měla nakročeno k postupu do finále.

Rybakinová začala druhou sadu skvěle. Hned v úvodním gamu sebrala soupeřce podání. Brejkbol proměnila vítězným forhendem a rozjela se. Získala čtyři hry v řadě a o druhé finalistce se zdálo být rozhodnuto.

Svitolinová však ještě zabojovala a průběh sady zdramatizovala. Tři brejkboly v šestém gamu ještě nevyužila a prohrávala 1:5. Při svém podání smazala mečbol a v následující hře odvrátila další při podání Rybakinová. Dostala se k šancím prolomit servis soupeřky. Tři brejkboly však Rybakinová smazala vítěznými údery. Ten čtvrtý už Ukrajinka využila a následně snížila na rozdíl jediné hry.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhou šanci zápas dopodávat už světová trojka nezahodila. Celkově třetí mečbol využila po vítězném voleji na síti a po hodině a 47 minutách postoupila do svého druhého finále v Kalifornii. Světová trojka Ukrajince oplatila porážku z loňského Madridu a ujala se vedení ve vzájemné bilanci 4:3. V Indian Wells triumfovala už v roce 2023, kdy ve finále porazila Sabalenkovou.

S Běloruskou si zahraje o titul i tentokrát. Proti světové jedničce uspěla v posledním duelu, když jí porazila ve finále Australian Open a získala svůj druhý grandslamový vavřín. Ve vzájemné bilanci vede Sabalenková těsně 8:7.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Nola
14.03.2026 08:08
Rybka vie hrat ako z partesu iba vtedy, ked vidi v pavuku Amazonku, ak nie, tak je milostiva a dopraje trofeje aj inym hrackam
comu sa smejem este viac, je skutocnost, ze v rankigu budeme mat na prvych dvoch miestach Bielorusku a Rusku, pardon Kazastanku, a mozno si casom tie pozicie aj vymenia, Rybka nema velke obhajoby, vlani ju nicili zenske, ktore sa starali do jej zivota, viac ako do toho vlastneho.... navyse je to sympaticka hracka, ktora nema ziadne hviezdne maniere, k tomu je aj velmi pohladna
pantera1
14.03.2026 08:20
Vypadá to, že by se mohlo zopakovat AO. Uvidíme kase Arynka proti Rybce zocelila, nebude chtít připustit další finálovou prohru, ale věřím, že ju Rybka zase porazí .
Nola
14.03.2026 08:28
nevidela som ani jedno semicko, ponocovala som iba v minulosti, ked hral Nole, aj to iba na GS, ked hral so svojimi najvacsimi rivalmi, samozrejme titul prajem Elene, ma na to, aby Amazonku porazila, rysuje sa nam super rivalita, co na damskom okruhu uz davno nebolo vidiet, len co nato anglosasky svet biely sport im odjakziva patril, dnes ten damsky ovladaju hracky z byvaleho vychodneho bloku, obcas vyhra Pegula, alebo Coco, ale to je tak vsetko
pantera1
14.03.2026 08:31
Můžou sí zpívat Go West .
Krisboy
14.03.2026 08:06
A fakan Mirra má štěstí, že nějakým záhadným pohnutím vesmírné kontinuity nebude finále Muška - Pupík, jinak by se pakovala z Top10.
Krisboy
14.03.2026 08:03
Rybka už je světová dvojka - poprvé v kariéře. Sice ještě ne oficiálně, ale v pondělí bude, ať finále dopadne jakkoliv.
Gratuluji a přeji reprízu AO!
pantera1
14.03.2026 08:00
Trofeje tak, jako tak poletí přes oceán na náš kontinent.
