Rybakinová zastavila rozjetou Svitolinovou. V Kalifornii ji čeká repríza finále Australian Open
Rybakinová – Svitolinová 7:5, 6:4
Rybakinová v semifinále proti Svitolinové ztratila hned svůj první game na podání. Při brejkbolu Ukrajinka nečistě trefila forhend, který spadl na čáru. Světová trojka míč vypustila v domnění, že skončí za lajnou. Brejk si ale díky agresivní hře hned vzala zpět a následně srovnala na 2:2.
Obě hráčky si poté bez větších problémů držely svá podání až do stavu 5:5. Dlouhý jedenáctý game rozhodl celý set. Rybakinová v něm proměnila svůj třetí brejkbol a podruhé v zápase sebrala Svitolinové servis. Sadu poté dopodávala, první setbol využila po přímém bodu z podání a po 52 minutách měla nakročeno k postupu do finále.
Rybakinová začala druhou sadu skvěle. Hned v úvodním gamu sebrala soupeřce podání. Brejkbol proměnila vítězným forhendem a rozjela se. Získala čtyři hry v řadě a o druhé finalistce se zdálo být rozhodnuto.
Svitolinová však ještě zabojovala a průběh sady zdramatizovala. Tři brejkboly v šestém gamu ještě nevyužila a prohrávala 1:5. Při svém podání smazala mečbol a v následující hře odvrátila další při podání Rybakinová. Dostala se k šancím prolomit servis soupeřky. Tři brejkboly však Rybakinová smazala vítěznými údery. Ten čtvrtý už Ukrajinka využila a následně snížila na rozdíl jediné hry.
Druhou šanci zápas dopodávat už světová trojka nezahodila. Celkově třetí mečbol využila po vítězném voleji na síti a po hodině a 47 minutách postoupila do svého druhého finále v Kalifornii. Světová trojka Ukrajince oplatila porážku z loňského Madridu a ujala se vedení ve vzájemné bilanci 4:3. V Indian Wells triumfovala už v roce 2023, kdy ve finále porazila Sabalenkovou.
S Běloruskou si zahraje o titul i tentokrát. Proti světové jedničce uspěla v posledním duelu, když jí porazila ve finále Australian Open a získala svůj druhý grandslamový vavřín. Ve vzájemné bilanci vede Sabalenková těsně 8:7.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
comu sa smejem este viac, je skutocnost, ze v rankigu budeme mat na prvych dvoch miestach Bielorusku a Rusku, pardon Kazastanku, a mozno si casom tie pozicie aj vymenia, Rybka nema velke obhajoby, vlani ju nicili zenske, ktore sa starali do jej zivota, viac ako do toho vlastneho.... navyse je to sympaticka hracka, ktora nema ziadne hviezdne maniere, k tomu je aj velmi pohladna
Gratuluji a přeji reprízu AO!