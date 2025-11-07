Rybakinová zvládla drama s Pegulaovou a je ve finále Turnaje mistryň

DNES, 18:35
TURNAJ MISTRYŇ - Jelena Rybakinová (26) slaví postup do finále Turnaje mistryň v Rijádu. V semifinálovém duelu si poradila s Američankou Jessicou Pegulaovou (31) po setech 4:6, 6:4, 6:3 a zajistila si postup do boje o titul. O něj se utká s vítězkou zápasu mezi Arynou Sabalenkovou (27) a Amandou Anisimovovou (24).
Jelena Rybakinová slaví postup do finále Turnaje mistryň (@ ČTK / AP / Fatima Shbair)

Pegulaová – Rybakinová 6:4, 4:6, 6:3

Pegulaová vstoupila do zápasu proti Rybakinové velmi sebevědomě. V agresivní hře od základní čáry se své soupeřce naprosto vyrovnala a byla to naopak ona, kdo se jako první dostal k brejku. Povedlo se jí to ve třetí hře a vedla 2:1. Potvrdit vyhraný servis se jí ale nepodařilo a bylo vyrovnáno.

Kazachstánská tenistka, která prošla svou skupinou bez porážky, se však v úvodu zápasu trápila na podání. Vzápětí to byla znovu ona, kdo zaváhal, a Pegulaová šla opět do trháku. Rodačka z Buffala postupem času výrazně zpřesnila svůj servis, do konce úvodní sady už své soupeřce nedala možnost srovnat krok a po 41 minutách získala úvodní dějství 6:4.

Rybakinová měla v úvodu druhého setu ideální možnost získat od prvních gamů náskok. Za stavu 1:0 vedla ve druhé hře při podání Pegulaové 40:0, světová pětka si ale především díky výbornému podání se složitou situací poradila a srovnala.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Američance ale varování nestačilo. Do stejné situace se dostala i při dalším svém gamu na podání a tentokrát už ztrátě servisu nezabránila. Koncentrovaně hrající Rybakinová převzala v této fázi utkání nad zápasem kontrolu, brejk potvrdila a zvýšila už na 4:1.

Pegulaová se do hry vrátila za stavu 3:5. Díky hře na velké riziko uspěla na příjmu, snížila na rozdíl jediného gamu a zadělala na dramatickou koncovku. Vyrovnat ale nedokázala. V dlouhé desáté hře neodolala agresivní hře soupeřky, Rybakinová sadu za 50 minut získala poměrem 6:4 a poslala zápas do rozhodující sady.

V ní měla jako první problémy právě rodačka z Moskvy. Dva brejkboly ve třetí hře ale dokázala odvrátit a soupeřku do trháku nepustila. Rybakinová, která na Turnaji mistryň startuje potřetí v kariéře, si na svou šanci počkala do šesté hry, kdy Američance poprvé ve třetím setu vzala podání a šla do nadějného vedení 4:2.

Wimbledonská šampionka z roku 2022 však evidentně znervózněla. Několika nevynucenými chybami se připravila o výhodu brejku a Pegulaová ztrácela již jen jednu hru. Nervy však pohltily i její soupeřku.

Pegulaové nestačilo vedení 40:15 při svém podání, znovu ztratila servis a Rybakinová šla za stavu 5:3 podávat na postup a už nezaváhala. Po dvou hodinách a sedmi minutách mohla slavit výhru po setech 4:6, 6:4, 6:3 a postup do finále.

"Byl to strašně těžký zápas, obrovská bitva. Hrát s Jessicou je vždy maximálně obtížné. Bylo složité ten zápas otáčet, výborně returnovala. Mně pomohl servis, trefila jsem ho, když jsem ho nejvíce potřebovala. Dostala jsem se sebe do nejlepší,"  říkala na pozápasovém rozhovoru vítězka.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

24
annah
07.11.2025 20:09
Amanda se chytla. Naděje trvá.
Reagovat
com
07.11.2025 20:07
ve finale bych tlačil Americkou Rusku proti te Kazazske smilesmile
Reagovat
Alien
07.11.2025 20:03
Finále přeji AA. Bojlerovi už dávno nefandím!
Reagovat
PTP
07.11.2025 20:03
Amando, jeď !
Reagovat
baba
07.11.2025 19:19
teď koukám na Aranu s Amandou, možná bych i té Aryně chtěla fandit ,ale ten její řev fakt nedávám.Takze Amando,vyhraj, ať se mohu konečně v klidu a se zvukem koukat na finále
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 19:28
Dneska Aryna řve brutálně - holt jde o hodně a možná chce Amandu zastrašit smile
Reagovat
annah
07.11.2025 19:43
Taky jsem si všimla, že řve víc než obvykle. Je to děs.
Reagovat
com
07.11.2025 19:14
zatim neporažená Rybakina si ide pro vic jak sto milionu.. To bude mit s Vukovem pekny Vanoce
Reagovat
frenkie57
07.11.2025 19:20
Kapřík nebo řízek, brambory na loupačku, bram.salát a francouzké brambory. Jenom jako připomínku, aby se nezhoršily výkony. A dárky bude mít ve velkém proutěném košíku.
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 19:22
smile R smile Y smile B smile K smile A smile + smile V smile U smile K smile O smile V smile = smile
PS: Pořád se tady bleje, tak se přeorientujeme na smile
Reagovat
hanz
07.11.2025 18:47
Pegulina kasická vykapávka...
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 18:53
Peggy 3. set mentálně nezvládla Naopak Rybka klidná a chladnokrevně zápas otočila
Reagovat
Nola
07.11.2025 18:54
Pegula je skvela hracka, za mna ovlada vsetky udery na vysokej urovni, ja ju rada sledujem, ale chyba jej ten zabijacky instikt vitazky, kedy zabrat a kedy ubrat, nema to nejak v DNA nastavene, mozno preto, ze nikdy nemusela sledovat pohyby na svojich uctoch, zabezpecena na cele generacie, mne je sympaticka svojim prejavom, hrou a celkovo ju mam rada
Reagovat
frenkie57
07.11.2025 19:07
Ona působí hrozně skromně, nenápadně, nedělá kolem sebe žádný rozruch a kromě těch potíží s její mamkou si i chrání soukromí. Tenisově je velmi vyzrálá, stabilní ve výkonech, ale ty velké tituly(GS) chybí a ani se k nim v podstatě nepřiblížila(1SF). A těžko říct, zda to ještě bude mít sílu změnit. Na jaře jí bude 32, každý rok se vyrojí mladé dračice chtivé velkých úspěchů...
Reagovat
fandorin78
07.11.2025 20:05
Souhlas, až na jeden detail: hrála finále US Open 2024.
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 18:46
smile RYBKA smile super a zaslouženě postupuje do finále smile Zápas rozhodla větší aktivita, razance úderů a útočná hra Rybky viz. esa 15:1 + vítězné míče 36:6. Taky ve 3. setu Rybka zachovala klidnou hlavu, byla stále soustředěná zatímco Peggy na konci vykapala.
Reagovat
Kuba4Win
07.11.2025 18:47
Rybka si to finále opravdu zaslouží, troufám si říci že hraje opravdu skvěle, zatím asi nejlépe ze všech na TM. smile
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 18:50
Jo, jo hraje výborně - hlavně ta intenzita a razance úderů jsou super
Reagovat
Kuba4Win
07.11.2025 18:54
Reagovat
Kuba4Win
07.11.2025 18:39
Super Rybce to moc přeju
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 18:47
smile R smile Y smile B smile K smile A smile
Reagovat
Kuba4Win
07.11.2025 18:48
smile
Reagovat
Kuba4Win
07.11.2025 18:49
Už se těším na Kačenku smile
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 18:51
smile
Reagovat

Nový komentář

