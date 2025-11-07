Rybakinová zvládla drama s Pegulaovou a je ve finále Turnaje mistryň
Pegulaová – Rybakinová 6:4, 4:6, 6:3
Pegulaová vstoupila do zápasu proti Rybakinové velmi sebevědomě. V agresivní hře od základní čáry se své soupeřce naprosto vyrovnala a byla to naopak ona, kdo se jako první dostal k brejku. Povedlo se jí to ve třetí hře a vedla 2:1. Potvrdit vyhraný servis se jí ale nepodařilo a bylo vyrovnáno.
Kazachstánská tenistka, která prošla svou skupinou bez porážky, se však v úvodu zápasu trápila na podání. Vzápětí to byla znovu ona, kdo zaváhal, a Pegulaová šla opět do trháku. Rodačka z Buffala postupem času výrazně zpřesnila svůj servis, do konce úvodní sady už své soupeřce nedala možnost srovnat krok a po 41 minutách získala úvodní dějství 6:4.
Rybakinová měla v úvodu druhého setu ideální možnost získat od prvních gamů náskok. Za stavu 1:0 vedla ve druhé hře při podání Pegulaové 40:0, světová pětka si ale především díky výbornému podání se složitou situací poradila a srovnala.
Američance ale varování nestačilo. Do stejné situace se dostala i při dalším svém gamu na podání a tentokrát už ztrátě servisu nezabránila. Koncentrovaně hrající Rybakinová převzala v této fázi utkání nad zápasem kontrolu, brejk potvrdila a zvýšila už na 4:1.
Pegulaová se do hry vrátila za stavu 3:5. Díky hře na velké riziko uspěla na příjmu, snížila na rozdíl jediného gamu a zadělala na dramatickou koncovku. Vyrovnat ale nedokázala. V dlouhé desáté hře neodolala agresivní hře soupeřky, Rybakinová sadu za 50 minut získala poměrem 6:4 a poslala zápas do rozhodující sady.
V ní měla jako první problémy právě rodačka z Moskvy. Dva brejkboly ve třetí hře ale dokázala odvrátit a soupeřku do trháku nepustila. Rybakinová, která na Turnaji mistryň startuje potřetí v kariéře, si na svou šanci počkala do šesté hry, kdy Američance poprvé ve třetím setu vzala podání a šla do nadějného vedení 4:2.
Wimbledonská šampionka z roku 2022 však evidentně znervózněla. Několika nevynucenými chybami se připravila o výhodu brejku a Pegulaová ztrácela již jen jednu hru. Nervy však pohltily i její soupeřku.
Pegulaové nestačilo vedení 40:15 při svém podání, znovu ztratila servis a Rybakinová šla za stavu 5:3 podávat na postup a už nezaváhala. Po dvou hodinách a sedmi minutách mohla slavit výhru po setech 4:6, 6:4, 6:3 a postup do finále.
"Byl to strašně těžký zápas, obrovská bitva. Hrát s Jessicou je vždy maximálně obtížné. Bylo složité ten zápas otáčet, výborně returnovala. Mně pomohl servis, trefila jsem ho, když jsem ho nejvíce potřebovala. Dostala jsem se sebe do nejlepší," říkala na pozápasovém rozhovoru vítězka.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
