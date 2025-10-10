Sabalenková bude hájit neuvěřitelnou neporazitelnost, Gauffová může ve Wuhanu srovnat účty
Gauffová – Paoliniová | 11:00 SELČ
Coco Gauffová dorazila do Wuhanu po semifinálové účasti v Pekingu. V další z čínských metropolí exceluje, dokonce ve třech zápasech prohrála dohromady jen devět gamů. Měla nicméně velmi jednoduchou cestu do semifinále a nenarazila na nikoho z TOP 50 žebříčku. Postupně si poradila s Mojukou Učidžimaovou, Shuai Zhang a Laurou Siegemundovou.
Jednadvacetiletá Američanka postupem do semifinálové fáze vyrovnala svůj loňský výsledek i maximum ve Wuhanu a zahraje si své páté kariérní semifinále na čínských tisícovkách (bilance 1:3). Loni se jí na čínských betonech náramně dařilo, když v Pekingu získala titul a ve Wuhanu padla až před branami finále s pozdější šampionkou Arynou Sabalenkovou.
Aktuální světová trojka absolvuje své 12. kariérní semifinále na podnicích série WTA 1000 a pouze Martina Hingisová a Maria Šarapovová si na těchto podnicích (Tier 1/WTA 1000, od roku 1990) zahrály více semifinálových zápasů před oslavou 22. narozenin. Pokud v sobotu uspěje, zapíše své páté finále na tisícovkách a třetí letošní (Madrid a Řím).
Ačkoli získala na antukovém French Open svůj druhý kariérní grandslamový titul, v letošní sezoně se jí vůbec nedaří na tvrdých površích. První letošní semifinále na betonech zaregistrovala až před týdnem v Pekingu. Do finále úřadující šampionku Turnaje mistryň nepustila krajanka Amanda Anisimovová, která jí uštědřila pořádný výprask.
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking (semifinále)
Bilance: 45:14
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 27:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:5 (kariérní 30:34)
Bilance v semifinále WTA 1000: 2:1 (kariérní 4:7)
Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 13:16)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)
Gauffová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 6:1
Nejlepší výsledek: semifinále (2024-25)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: Peking (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Učidžimaová (6:1, 6:0), Shuai Zhang (6:3, 6:2), Siegemundová (6:3, 6:0)
Jasmine Paoliniová potřebovala sedm pokusů na to, aby poprvé dokázala skolit majitelku šesti grandslamových trofejí Igu Šwiatekovou. Světová osmička získala v předchozích šesti soubojích dohromady jen jeden set, ovšem ve čtvrtfinále ve Wuhanu smetla polskou favoritkou za 65 minut poměrem 6:1, 6:2. Dokonce využila všech šest brejkbolů.
Devětadvacetiletá Italka se neustále zlepšuje. Zatímco úvodních osm střetnutí s hráčkami TOP 2 žebříčku prohrála, v posledních dvou uspěla, což zahrnuje skalp právě Gauffové ze srpnové tisícovky v Cincinnati. V sobotu nastoupí ke svému prvnímu semifinále na čínských tisícovkách, jejím předchozím maximem bylo čtvrtfinále z loňského Wuhanu a letošního Pekingu.
Také ona dorazila do Wuhanu po porážce s Amandou Anisimovovou v Pekingu, ovšem na rozdíl od Gauffové dokázala pozdější šampionce výrazně vzdorovat. Ve čtvrtfinále ve Wuhanu předvedla proti Šwiatekové jeden ze svých nejlepších výkonů v kariéře, avšak v předchozích dvou kolech naopak měla potíže a likvidovala manko setu proti Yue Yuan i Claře Tausonové (skreč).
Letos se finalistce dvou loňských grandslamů daří hlavně na prestižních tisícovkách. Minimálně do semifinále se probila také v Miami, Římě (triumf) a v Cincinnati (finále). Proti Gauffové zabojuje o své 10. kariérní finále. V semifinálových zápasech na nejvyšším okruhu má bilanci 9:8, v Číně 0:1 (porážka v Zhengzhou 2023).
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím (triumf); Cincinnati (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)
Bilance: 44:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 25:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:5 (kariérní 11:23)
Bilance v semifinále WTA 1000: 2:1 (kariérní 3:1)
Bilance v semifinále: 2:3 (kariérní 9:8)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)
Paoliniová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 5:1
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Peking (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Yue Yuan (3:6, 6:4, 6:3), (10) Tausonová (3:6, 6:1, 3:1 skreč), (2) Šwiateková (6:1, 6:2)
Vzájemná bilance: Paoliniová vede 3:2. Obě aktérky moc dobře ví, co od soupeřky očekávat. V letošní sezoně se totiž střetly už třikrát a Gauffová překvapivě prohrála ve Stuttgartu, Římě i v Cincinnati. Přesto je mírnou kurzovou favoritkou na postup do finále Američanka. Pokud ale Paoliniová naváže na výkon z předchozího kola, bude to mít Gauffová velmi těžké.
Sabalenková – Pegulaová | 12:30 SELČ
Aryna Sabalenková narazila ve čtvrtfinále na tisícovce ve Wuhanu na jednu ze svých největších rivalek Jelenu Rybakinovou, ale i tak zvládla zápas suverénně za necelou hodinu a půl (6:3, 6:3). Své kolegyni z TOP 10 žebříčku sebrala celkem čtyřikrát servis a oplatila jí porážku ze Cincinnati, která je jejím jediným nezdarem z posledních 13 duelů.
Sedmadvacetiletá běloruská tenistka protáhla svou aktuální neporazitelnost na devět utkání a upravila svou fantastickou bilanci na Wuhan Open na 20:0. Majitelka čtyř grandslamových trofejí vyhrála poslední tři ročníky tohoto turnaje (2018-19 a 2024). V letech 2020-23 se prestižní podnik kategorie WTA 1000 ve Wuhanu kvůli koronavirové pauze neuskutečnil.
V posledních 35 letech se pouze třem dalším tenistkám podařilo vyhrát svých úvodních 20 zápasů na jednom turnaji, posledním případem před Sabalenkovou byla Caroline Wozniacká v New Havenu. Není překvapením, že zrovna aktuální světová jednička se na tento seznam přidala, protože v Číně se jí vždy dařilo a v této zemi získala čtyři ze svých úvodních pěti titulů.
V sobotu bude usilovat o své 40. kariérní finále a celkově čtrnácté na prestižních tisícovkách. Konkrétně v letošní sezoně má semifinálovou bilanci 8:2 a šest z osmi finálových účastí zaregistrovala na úrovni WTA 1000 či vyšší. Navíc je ve Wuhanu posilněná svým čtvrtým grandslamovým triumfem, který vybojovala na nedávném US Open.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 59:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 35:5
Bilance proti hráčkám TOP 10: 11:3 (kariérní 51:40)
Bilance v semifinále WTA 1000: 3:0 (kariérní 13:5)
Bilance v semifinále: 8:2 (kariérní 39:20)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále), US Open (triumf)
Sabalenková – Wuhan Open
Kariérní bilance: 20:0
Nejlepší výsledek: triumf (2018-19, 2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 3:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Šramková (4:6, 6:3, 6:1), (16) Samsonovová (6:3, 6:2), (8) Rybakinová (6:3, 6:3)
Jessica Pegulaová si ve čtvrtfinále poradila 2:6, 6:0, 6:3 s českou kvalifikantkou Kateřinou Siniakovou a znovu vylepšila své osobní maximum na wuhanské tisícovce. Na čínské půdě působí už několik týdnů a v rozmezí pouhých 12 dnů odehrála už sedm třísetových bitev v řadě. Jednatřicetiletá americká tenistka přesto žádné známky únavy nejeví.
Aktuální světová šestka neměla povedený vstup do asijské tour a na finálovém turnaji BJK Cupu, na kterém Spojené státy prohrály ve finále, nezvládla dva ze tří singlových zápasů. Mnohem lépe si vedla na předchozí tisícovce v Pekingu, kde po bitvách s Emmou Raducanuovou, Martou Kosťukovou a Emmou Navarrovou padla až v semifinále v tie-breaku rozhodující sady s Lindou Noskovou.
Ve Wuhanu potřebovala všechny tři sety proti Hailey Baptisteové, Jekatěrině Alexandrovové i Siniakové a prošla na druhé tisícovce po sobě do semifinále. Proti Siniakové slavila své jubilejní 50. vítězství v letošním roce. Jedná se o její druhý největší počet výher na jednu sezonu na hlavní tour, maximem je 59 skalpů z předloňského roku.
Proti Sabalenkové zaútočí na své jubilejní 20. kariérní finále (v semifinále má bilanci 19:14) a sedmé na turnajích kategorie WTA 1000. Od loňského června v semifinálových duelech excelovala a vyhrála jich devět v řadě. O tuto parádní sérii však přišla na US Open (Sabalenková) a poté neuspěla ani v Pekingu (Nosková).
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 50:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 34:11
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:4 (kariérní 23:34)
Bilance v semifinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 6:6)
Bilance v semifinále: 5:2 (kariérní 19:14)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (semifinále)
Pegulaová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 4:2
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Peking (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Baptisteová (6:4, 4:6, 7:6), (9) Alexandrovová (7:5, 3:6, 6:3), Siniaková (2:6, 6:0, 6:3)
Vzájemná bilance: Sabalenková vede 8:2. Poslední čtyři vzájemné souboje se uskutečnily v semifinále či finále a na různých betonech na půdě Spojených států (od loňského Cincinnati po letošní US Open) a všechny vyhrála Běloruska. Pegulaová čeká na skalp Sabalenkové od předloňského Turnaje mistryň a neměla by se ho dočkat ani teď ve Wuhanu.
Sobotní program
CENTER (od 09:00 SELČ)
1. Hunterová/Siniaková (Austr./ČR) - Mihalíková/Nichollsová (SR/Brit.)
2. Gauffová (3-USA) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve v 11:00 SELČ
3. Sabalenková (1-) - Pegulaová (6-USA) / nejdříve ve 12:30 SELČ
4. Danilinová/Kruničová (8-Kaz./Srb.) - Siegemundová/Stollárová (Něm./Maď.)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Siegemundka ma hrat SF ve ctyrhre ve 14 hodin a v Ningbu kvaldu v 9:30 Tak schvalne jestli je pro ni prednejsi singl kariera, nebo debl
Jinak nas ceka finale Sabalenka - Džasmínka