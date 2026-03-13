Sabalenková? Bude to nejspíš jeden z nejtěžších zápasů, věřím si, říká Nosková

DNES, 10:45
Téma 2
Linda Nosková (21) si po premiérovém postupu do semifinále Indian Wells vážila toho, že zvládla duel s Australankou Taliou Gibsonovou (21), ačkoliv se necítila zcela ve své kůži. Utkání vyhrála 6:2, 4:6, 6:2 a vyhlíží teď dnešní duel o postup do finále se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska. V nahrávce pro WTA řekla, že očekává jeden z nejtěžších zápasů.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Nosková Linda
Lindu Noskovou čeká bitva s Arynou Sabalenkovou (@ Charles Baus / Zuma Press / Profimedia)

"Znamená to pro mě hodně. Vždy je nejtěžší, když se člověk na kurtu necítí úplně ve své kůži, ale přeci jen ta výhra přijde. Jsem ráda, že jsem se z toho druhého setu oklepala a začala jsem ten třetí s čistou hlavou," řekla Nosková.

Jednadvacetiletá rodačka ze Vsetína a 14. tenistka světa zdolala Gibsonovou za hodinu a půl. Proti své vrstevnici, které patří v žebříčku 112. příčka, jí pomohlo 13 es. Udělala ale také deset dvojchyb.

"Je strašně důležité, abych se soustředila na sebe a svůj servis. Zvláště proti hráčce, se kterou jsme neměly tolik výměn. Když servírovala dobře, tak to bylo nereturnovatelné," uvedla Nosková. "Bylo těžké se s tím někdy vypořádat. Její servis byl hodně nečitelný, to mi také moc nepomohlo. Jsem ráda, že jsem se soustředila na pár hlavních míčů, které ten třetí set rozhodly," řekla.

V boji o finále na turnaji, kterému se přezdívá pátý grandslam, čeká osmifinalistku loňského Wimbledonu první hráčka světa Sabalenková. S běloruskou hvězdou se zatím Nosková utkala jednou, před třemi lety s ní prohrála ve finále v Adelaide 3:6, 6:7. Utkání začne o půlnoci na sobotu SEČ.

"Aryna je strašně konzistentní hráčka. Poslední tři čtyři roky hraje jeden z nejlepších tenisů na okruhu. Bude to nejspíš jeden z nejtěžších zápasů. Budu se snažit hrát svou hru, věřit si, věřit ve svůj servis a doufám, že to bude o hodně lepší zápas než teď," doplnila Nosková.

Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Znovuzrození pokračuje! Nosková zastavila senzaci turnaje a v semifinále vyzve Sabalenkovou

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

2
tommr
13.03.2026 12:15
Linda už má v IW splněno a překročeno. Proti Sabalence může jen překvapit. Očekávám ale jasnou prohru ve dvou setech ...
Reagovat
Krisboy
13.03.2026 11:23
Já ti taky věřím, Pupí! smile
Reagovat

