Sabalenková? Bude to nejspíš jeden z nejtěžších zápasů, věřím si, říká Nosková
"Znamená to pro mě hodně. Vždy je nejtěžší, když se člověk na kurtu necítí úplně ve své kůži, ale přeci jen ta výhra přijde. Jsem ráda, že jsem se z toho druhého setu oklepala a začala jsem ten třetí s čistou hlavou," řekla Nosková.
Jednadvacetiletá rodačka ze Vsetína a 14. tenistka světa zdolala Gibsonovou za hodinu a půl. Proti své vrstevnici, které patří v žebříčku 112. příčka, jí pomohlo 13 es. Udělala ale také deset dvojchyb.
"Je strašně důležité, abych se soustředila na sebe a svůj servis. Zvláště proti hráčce, se kterou jsme neměly tolik výměn. Když servírovala dobře, tak to bylo nereturnovatelné," uvedla Nosková. "Bylo těžké se s tím někdy vypořádat. Její servis byl hodně nečitelný, to mi také moc nepomohlo. Jsem ráda, že jsem se soustředila na pár hlavních míčů, které ten třetí set rozhodly," řekla.
V boji o finále na turnaji, kterému se přezdívá pátý grandslam, čeká osmifinalistku loňského Wimbledonu první hráčka světa Sabalenková. S běloruskou hvězdou se zatím Nosková utkala jednou, před třemi lety s ní prohrála ve finále v Adelaide 3:6, 6:7. Utkání začne o půlnoci na sobotu SEČ.
"Aryna je strašně konzistentní hráčka. Poslední tři čtyři roky hraje jeden z nejlepších tenisů na okruhu. Bude to nejspíš jeden z nejtěžších zápasů. Budu se snažit hrát svou hru, věřit si, věřit ve svůj servis a doufám, že to bude o hodně lepší zápas než teď," doplnila Nosková.
Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
